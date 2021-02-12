"Это убийцы на дорогах": Геращенко рассказал, как планируют наказывать граждан за нетрезвое вождение. ВИДЕО

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, сколько водителей в Украине попадались пьяными за рулем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я бы хотел рассказать о новом законопроекте. В прошлом году 129 340 раз украинские водители садились за руль пьяные, это было установлено патрульной полицией. Сколько миллионов раз украинские водители садились за руль в нетрезвом состоянии, а мы этого не смогли заметить? Кто-то тихонько проехал домой пьяный. Из этих 129 340 человек наиболее брутальными негодяями было еще 9 456, это люди, которые сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. И после того, как их поймали, еще 7 904 человека сели за руль в нетрезвом состоянии в третий раз", - сказал он.

В МВД предложили добавить в закон новую меру наказания за вождение в нетрезвом виде.

"Законопроект 2695, который будет рассматриваться во вторник, поставит точку в этом вопросе. Дело в том, что сейчас довольно большой штраф 10 200 грн, повторно – 20 400 грн. Но это не останавливает негодяев, они снова и снова садятся за руль в нетрезвом состоянии. Мы предложили в законопроекте, чтобы за повторность был административный арест, судья сможет взять такого человека и сказать: нет, друг, ты не будешь ездить пьяным, если ты второй, третий раз садишься, у тебя будет возможность сесть на 10 суток и подумать", — сказал Геращенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пассажир автомобиля ВАЗ вылетел из салона во время ДТП на мосту Патона в Киеве и остался жив. Пьяный водитель сбежал. ВИДЕО камер наблюдения

Он пожаловался на наглых нарушителей, которые хвастаются своими поступками.

"Есть богатые люди, которые считают, что "я все равно буду ездить пьяными за рулем, так как я положил на украинское общество". На сегодня некоторые подонки садятся за руль, едут 200 км/ч, после этого выкладывают Инстаграм и Фейсбук, что "я нарушил, штраф 510 гривен за превышение", а если сразу заплатить – 255 грн. Есть подонки, которые публикуют: "Я сегодня нарушил пять раз, заплатил 1200 грн, все равно буду нарушать". В перспективе будем предлагать забирать права у людей, которые систематически превышают скорость на 50 км/ч и больше. Это убийцы на дорогах", - заявил замглавы МВД.