"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
По мнению народного депутата Украины и первого заместителя председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услугам Алексея Кучеренко, почти миллиард гривен, которые предоставили государственные банки Украины для урегулирования ситуации на рынке "зеленой" электроэнергии, ушли не по назначению.
Так, вместо выплаты долгов государства перед производителями ВИЭ, деньги были направлены на погашение различных штрафов и пени, которые придумали в компании "Энергоатом".
Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав письмо, подтверждающее факт списания денег на пени и штрафы.
По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка - НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированое схематозным НКРЭКУякобы в пользу Энергоатома решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только "зеленым" электростанциям, но и Энергоатому", - отметил он.
По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики. "На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов", - пишет Кучеренко.
"Почти все полученные средства руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - добавляет он.
По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромные долги, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".
Напомним, 10 февраля 2021 в Энергоатоме НАБУ провело обыски в деле реализации Энергоатомом электроэнергии по заниженной цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия размером около 2,4 млрд грн. Энергоатом продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки в Энергоатома.
Несколько ранее, 25 января 2021 Директор по предотвращению и противодействию коррупции Энергоатома Олег Полищук был уволен с нарушением процедуры и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Причиной увольнения стало сообщение в НАПК и Минэнерго о возможном нарушении Закона Украины "О предупреждении коррупции" Петром Котиным, т. в. о. президента Энергоатома.
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Вот бы НАБУ у него разные фио и поспрашивало
Стадо, выбравшее зеленых недоумков. Мазать хлеб у баранов уже нечем, а скоро вместо хлеба зеленое лайно
-"липецкая фабрика","Мальдивы","Роттердам +","Борщевой набор"
А на каком основании президент может НЕ ПОДПИСЫВАТЬ закон?
Чего левая нога пожелает?
Успешной аргуминтацыи тваих каминтариев, мыслящая портянка!
Есть факты- пиши в Прокуратуру, нет фактов- сиди и не неси пургу. А то модно стало : пукнул в Фейсбуке и тишина, если что то я не я и хата не моя.
Штрафы и пени кому? Кто выгодополучатель от уплаты этих штрафов?
"зилёная энергетика" - это забава богатых стран, которые переживают по поводу тесных клеток в курятнике.
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