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Новости Экономика
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Кучеренко (108) Энергоатом (377)

"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

По мнению народного депутата Украины и первого заместителя председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услугам Алексея Кучеренко, почти миллиард гривен, которые предоставили государственные банки Украины для урегулирования ситуации на рынке "зеленой" электроэнергии, ушли не по назначению.

Так, вместо выплаты долгов государства перед производителями ВИЭ, деньги были направлены на погашение различных штрафов и пени, которые придумали в компании "Энергоатом".

Об этом Кучеренко сообщил на своей странице в Facebook, обнародовав письмо, подтверждающее факт списания денег на пени и штрафы.

По его мнению, вся эта коррупция и хорошо спланированный беспорядок в энергетической системе страны невозможны без руководящей роли главного регулятора рынка - НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

"4 февраля мы увидели, как сработало пролоббированое схематозным НКРЭКУякобы в пользу Энергоатома решение о перераспределении средств государственных банков. "Гарантированный покупатель" выплатил 900 миллионов гривен не только "зеленым" электростанциям, но и Энергоатому", - отметил он.

По словам нардепа, уже можно и не вспоминать даже о том, что госбанки давали средства для выплаты долгов только предприятиям зеленой энергетики. "На это закрыли глаза, чтобы финансово помочь атомной компании страны вылезти из долгов", - пишет Кучеренко.

"Почти все полученные средства руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали. Это означает, что долг не уменьшился, как этого обещали", - добавляет он.

По мнению нардепа, коррупционеры и в дальнейшем продолжат кричать об убытках, огромные долги, а тем временем рисовать новые штрафы и пени, чтобы требовать больше денег от государства, пойдут не на указанные цели, а "в чьи-то конкретные карманы".

Напомним, 10 февраля 2021 в Энергоатоме НАБУ провело обыски в деле реализации Энергоатомом электроэнергии по заниженной цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия размером около 2,4 млрд грн. Энергоатом продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки в Энергоатома.

Несколько ранее, 25 января 2021 Директор по предотвращению и противодействию коррупции Энергоатома Олег Полищук был уволен с нарушением процедуры и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным. Причиной увольнения стало сообщение в НАПК и Минэнерго о возможном нарушении Закона Украины "О предупреждении коррупции" Петром Котиным, т. в. о. президента Энергоатома.
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Топ комментарии
+4
Я вообще не понимаю, каким боком Энергоатом к вашим *зеленым тарифам*? У нас рыночная енергетика или нет? Зачем вы своих мух в наш мед засунули? Почему Энергоатом должен за свой счет тянуть ваши *зельоные тарифы*? В знак протеста отключите свои СЭС и ВЭС от сети пусть знают гады как жить без Ахметова"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4560
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12.02.2021 11:28
+3
Ваш выход,Зелебобики
-"липецкая фабрика","Мальдивы","Роттердам +","Борщевой набор"
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12.02.2021 11:29
+2
И прекрасный закон, подписанный прекрасным Петром о прекрасных зеленых тарифах. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 8682
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12.02.2021 11:41
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Кучеренко в вопросах разбирается
Вот бы НАБУ у него разные фио и поспрашивало
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12.02.2021 11:24 Ответить
Енергоатомом "рулят" люди ФСБ-шніка Деркача і Татарова.
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12.02.2021 11:39 Ответить
В УКРАИНЕ усиливается энергетический геноцид населения при бездействии или попустительстве парламента,прокуратуры,антимонопольщиков и прочих набу.табу и т.д
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12.02.2021 12:05 Ответить
Ай-я-яй, а кто это сделал?
Стадо, выбравшее зеленых недоумков. Мазать хлеб у баранов уже нечем, а скоро вместо хлеба зеленое лайно
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12.02.2021 11:27 Ответить
"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 6822
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12.02.2021 12:28 Ответить
Я вообще не понимаю, каким боком Энергоатом к вашим *зеленым тарифам*? У нас рыночная енергетика или нет? Зачем вы своих мух в наш мед засунули? Почему Энергоатом должен за свой счет тянуть ваши *зельоные тарифы*? В знак протеста отключите свои СЭС и ВЭС от сети пусть знают гады как жить без Ахметова"Коррупция и спланированный бардак": вместо обещанных выплат зеленой энергетике Энергоатом списал деньги на придуманные штрафы, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4560
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12.02.2021 11:28 Ответить
Спланированный бардак и есть основа для коррупции. Бардак же надо преодолевать, а для этого существуют договорняки. Договорняки = коррупция. Все верно.
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12.02.2021 11:28 Ответить
Клан Деркачів контролює Енергоатом, а тому необхідно усунути цих "діячів" від зазначеної державної компанії. Більше того, Деркачі в інтересах кремля намагають обанкроти Енергоатом.
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12.02.2021 11:29 Ответить
Ваш выход,Зелебобики
-"липецкая фабрика","Мальдивы","Роттердам +","Борщевой набор"
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12.02.2021 11:29 Ответить
забыли добавить, тарговые партнеры и Медведчук.
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12.02.2021 11:31 Ответить
И прекрасный закон, подписанный прекрасным Петром о прекрасных зеленых тарифах. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 8682
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12.02.2021 11:41 Ответить
И прекрасный закон, не отменнённый вот уже как два года не менеен прекрасным Зеленским.
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12.02.2021 12:21 Ответить
А Зеленский уже может отменять законы? Опиши подробнее эту процедуру. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 4444
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12.02.2021 12:49 Ответить
Не понял. Порошенко может, а Зеленский - нет?
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12.02.2021 16:54 Ответить
Не тупи. Порошенко закон подписал. А мог заветировать и вернуть в ВР со своими правками. Но нет. А почему? А потому, что у него была личная заинтересованность. Хотя кому я это рассказываю... "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 7847
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12.02.2021 17:07 Ответить
Ты дохрена хитрый?
А на каком основании президент может НЕ ПОДПИСЫВАТЬ закон?
Чего левая нога пожелает?
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12.02.2021 17:52 Ответить
На том же, на каком ветировал закон о запрете вывоза леса. На собственных соображениях, лапоть. "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 2822
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12.02.2021 18:03 Ответить
Твой уровень понятен.
Успешной аргуминтацыи тваих каминтариев, мыслящая портянка!
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12.02.2021 18:25 Ответить
Надо закон принимать про запрет на всякие публикации должностных лиц в соц.сетях.
Есть факты- пиши в Прокуратуру, нет фактов- сиди и не неси пургу. А то модно стало : пукнул в Фейсбуке и тишина, если что то я не я и хата не моя.
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12.02.2021 11:30 Ответить
Чушь. Распространение информации в СМИ иногда является единственным фактором, который мешает нашим "правоохранительным" органам "замять" дело.
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12.02.2021 11:37 Ответить
Виновата зелёная энергетика, убеждает кодлан Коломойского./ Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 ./Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский?
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12.02.2021 11:32 Ответить
Енергозалежність України , ось мета кремлівських сценаристів,а зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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12.02.2021 11:35 Ответить
"руководство Энергоатома списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумалиИсточник: https://censor.net/ru/n3247545"

Штрафы и пени кому? Кто выгодополучатель от уплаты этих штрафов?
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12.02.2021 11:36 Ответить
Я так понял что не Украина, и деньги не в бюджет
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12.02.2021 11:46 Ответить
Вот и хотелось бы узнать - кому штрафы.
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12.02.2021 11:53 Ответить
Если бьі я бьіл там топ-менеджером, то у меня бьі теща зарегистрировала компанию на Кипре, компания имела бьі договор на чего том важное-нужное, исследование рьінка, например, мьі бьі ей не заплатили деньги вовремя, потому что не бьіло, но в договорен бьі бьіла пеня-неустойка-штрафьі прописаньі, но я там не менеджер, наверняка там что-то другое
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12.02.2021 13:18 Ответить
какая в жопу энергетика зеленая по космичкским тарифам нах оно нам нужно.хотят зарабатывать пусть посчитают за сколько окупается сэс по зеленому тарифу а потом пусть платят им по рыночным ценам.а то мы с вами и наши дети внуки должны платить им по 6 грн а они на себе по 1.68
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12.02.2021 11:47 Ответить
Та ці шулера ахметовські перепродують Енергоатому його ж електроенергію під виглядом "зеленої". Декілька знайомих тоже поставили ці батареї,пояснювали схему.
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12.02.2021 12:02 Ответить
Витренко сделал зловещее заявление о двукратном повышении коммунальных тарифов12 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 909По ряду телеграмм-каналов пронеслась аудио-запись со встречи и.о. министра энергетики Юрия Витренко с журналистами, на которой он говорит о повышении коммунальных тарифов в Украине. Причем об очень существенном повышении - сразу в два раза.Читать далее
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12.02.2021 12:04 Ответить
Після слів "Об этом передает сегодня сайт dubinsky.ua", все зрозуміло...
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12.02.2021 12:28 Ответить
Про что вы блеете?
"зилёная энергетика" - это забава богатых стран, которые переживают по поводу тесных клеток в курятнике.
ОТМЕНТЬ НАХ НЕМЕДЛЕННО!
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12.02.2021 12:23 Ответить
І доплати Україні по Кіотському протоколу теж скасувати? Воно ж якось там одне з іншим з'єднано чи ні ? "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 5955
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12.02.2021 13:29 Ответить
А при желании можно посчитать. Если ты сможешь откуда-то взять цифру на сколько украинская зилёная энергетика уменьшает выброс СО2. Соответственно берёшь цифру доплаты за зилёную и сравниваешь с потерей по Киотскому протоколу при её отмене.
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12.02.2021 17:02 Ответить
Когда принимались эти законы и решения,то о чём думали и думали ли вообще,кроме собственной выгоды?Как это отменить,это всё равно,что банк отменит вам кредит и начнёт с сегодняшнего дня начислять вам пеню и штрафы.
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12.02.2021 15:30 Ответить
От прошлых выплат уже не отвертеться. Речь идёт о том, чтобы хотя бы не создавать НОВЫЕ задолженности!
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12.02.2021 17:03 Ответить
Ну чё, лошары "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 7262 "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 5209 "Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 1799
"Корупція та спланований безлад": замість обіцяних виплат зеленій енергетиці Енергоатом списав гроші на придумані штрафи, - нардеп - Цензор.НЕТ 9701
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12.02.2021 12:47 Ответить
Атомная энергетика при ЗЕбанде теперь не только выживает, она еще должна и содержать "зеленскую энергетику" Ахметова.
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12.02.2021 15:15 Ответить
 
 