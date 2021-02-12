РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4227 посетителей онлайн
Новости Происшествия
3 290 2
Николаев (2008) самоубийство (858) суд (24691)

В Николаеве состоится суд по делу экс-депутата, жена которого выстрелила себе в голову

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Николаеве состоится суд по делу экс-депутата, жена которого выстрелила себе в голову

Правоохранители в Николаеве завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении 34-летнего экс-депутата областного совета за небрежное хранение оружия, что привело к гибели его жены.

Об этом сообщает ртдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 29 июня в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата областного совета о том, что его 33-летняя жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. По факту смерти потерпевшей следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК и начали расследование. Результаты ряда экспертиз показали на то, что в указанном событии имело место самоубийство.

Полицейские установили, что муж погибшей грубо нарушил правила и условия хранения оружия и боевых припасов.

"Проявив преступную самонадеянность, будучи владельцем пистолета "Форт 12 РМ", приспособленного для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 мм, достоверно зная об опасных свойствах оружия, николаевец оставил свой пистолет в автомобиле, обусловив свободный доступ к нему посторонних лиц", - говорится в сообщении.

Депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 264 УК Украины (небрежном хранении огнестрельного оружия и боевых припасов, что повлекло гибель человека) 29 декабря.

11 февраля следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальной поддержке прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре девушка выпала из окна 9-го этажа на выходившего из подъезда мужчину
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А был ли мальчик ?
показать весь комментарий
12.02.2021 12:06 Ответить
И не говори, мог бы с левого ствола хлопнуть - вообще бы чистеньким вышел..
показать весь комментарий
12.02.2021 12:13 Ответить
 
 