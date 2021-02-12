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Кравчук (1226) Россия (91193)

Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что во времена своего президентства много чего не доработал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".

На вопрос о том, что, по мнению Кравчука, в ТКГ "не доделали", он ответил: "Я 63 года у власти ... Я многого не доделал, я не мог тогда оценить, имея в те времена доступ к Ленинской библиотеке, имея доступ к архивам, я не мог, не хватило у меня возможно опыта, возможно позиции, по-настоящему оценить Россию, которая воюет 150 лет, и которая кроме давления на другие страны, если они пожелают иметь свою национальную политику, кроме давления не делать этого, они не знают другого пути. Переговоры для них - случайность", - отметил Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ также рассказал, что когда стал председателем Верховной Рады и президентом, "он не мог поставить вопрос так, как он ставит его сегодня": "Смотреть на Россию не как перспективного партнера или друга, а смотреть на Россию как на страну, которая никогда не согласится с тем, чтобы Украина была самостоятельной и независимой".

"К сожалению, я не смог объединить политические силы Украины, и ни один президент не смог этого добиться, потому что Украина очень пестрая, Юг, Запад, Восток ... Когда в ВР сидит фракция, которая ездит в Москву консультироваться, как строить свою жизнь, с позволения сказать ... нам нужно быть принципиальными, а оценки жесткими и системными", - добавил Кравчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравчук рассказал Совбезу ООН о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе и противодействии со стороны РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Жаль поздно прозрел...
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12.02.2021 11:56
+17
Врет деда. За сколько лет у власти, с доступом к секретным документам, он не мог не знать про кровавые делишки КПСС и КГБ. Просто было выгодно служить режиму. А когда режим пал, все были уже повязаны круговой порукой.
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12.02.2021 11:59
+14
Старый корч начал мемуары уже писать? Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5564
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12.02.2021 11:55
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Старый корч начал мемуары уже писать? Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5564
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12.02.2021 11:55 Ответить
Жаль поздно прозрел...
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12.02.2021 11:56 Ответить
від розпачу, він повинен вчинити самогубство! розшукати САТАНУ, та головою об бойову частину, разів 5-7. а потім встигнути зробити заяву про тиск параші.
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12.02.2021 12:22 Ответить
Це добре, що нарешті дійшло, але, хто буде відповідати за помилки, які привели до фатальних наслідків?
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12.02.2021 11:57 Ответить
Никто, кравчук как флюгер: куда ветер дует, туда он и разворачивается. Был бы в Америке Трамп, риторика была б другая. На то он и приспособленец.
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12.02.2021 12:08 Ответить
Цього діда весь час викидають на смітник, а він кожного разу як фенікс перероджується з сміття.
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12.02.2021 12:11 Ответить
Але ці слова його - що росція - скажена помйка - це істина правда. А Кравчука - нехай судить Бог, час та історія.
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12.02.2021 12:21 Ответить
прозріння старого маразматичного пердуна, ідеолога компартії урср(
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12.02.2021 11:57 Ответить
Не прозрение, а приспособление. Привык колебаться вместе с линией партии. Зеля к Бадену в жопу пытается влезть, кравчук не может оставаться в стороне.
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12.02.2021 12:10 Ответить
Юрій Бутусов

13 год ·

11 февраля два наших солдата погибли от российских обстрелов на Донбассе.

В 9.15 году российский снайпер смертельно ранил солдата инженерно-саперного взвода 59-й бригады в районе села Зайцево.

А в 20.45 году под Новомихайловкой в битве с гранатометами, пулеметом и снайперами был убит воин 28 бригады.

Другие наши позиции также подвергались плотным обстрелам днем.

Очевидно, что такая активизация комбатантов - наглядная демонстрация российских командиров послам западных государств и Президента Украины, посетившего сегодня позиции украинских войск в Зайцево и Авдеевском районе.

Перемирия нет, противник активно применяет тяжелое оружие пехоты. Нет смысла реагировать на такие вещи убеждениями. Нужна эффективная тактика действий взамен. Тактика, которой нет.

Армия ведет войну хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых приказов, ни системного планирования действий на предрассудки и взамен. Да, наши дают ′′ ответ ′′ - но разве может быть эффективным, если его нужно спрятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что кто-то тут слишком воюет. Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий, основанный в первую очередь на его политической воле.

Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7481
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12.02.2021 11:58 Ответить
І на кого він тут такий схожий?
А, зрозумів. - На героя власної пародії на фільм "300 спаранців" - "300 єврейців".
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12.02.2021 14:28 Ответить
Кравчук, ты и сейчас не смог оценить. Россия воюет тысячу лет.
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12.02.2021 11:58 Ответить
Рюзьгє, пшел вон!
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12.02.2021 12:02 Ответить
Антон Дрозд, дрищ з Москви змінив призвище на Лістапад!))) затаілся, хітрій кацап!)))
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12.02.2021 12:03 Ответить
Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7063 пацак, ти такий кумедний)
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12.02.2021 12:31 Ответить
1000 років тому на мокшанських болотах на місці нинішньої мОскви квакали жаби.

А 300 років тому пєтька перший (колишній цар московії, яка до того була Улусом Джучі Золотої Орди) самозвано проголосив себе "всєросійським імператором", не пояснивши, скільки саме тих "росій" він мав на увазі.
Ви, тролі московитські, такі смішні! Коли ви надуваєте щоки, то стаєте схожими на вашу праматір - царівну-жабу. Це вона вас постійно душить заздрістю до всіх сусідів?
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12.02.2021 14:23 Ответить
Московия, Российская империя, СССР воюют всю историю своего существования. Не оценил правильно и до конца и сейчас.
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12.02.2021 11:58 Ответить
Врет деда. За сколько лет у власти, с доступом к секретным документам, он не мог не знать про кровавые делишки КПСС и КГБ. Просто было выгодно служить режиму. А когда режим пал, все были уже повязаны круговой порукой.
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12.02.2021 11:59 Ответить
Бо Кравчук і сам не сприймав нашу незалежність.
Тепер дід намагається влитись в струмок українства. Але я в його лукавство не повірю.
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12.02.2021 11:59 Ответить
Милая Ксения, ты права. Бывших КГБ-шников не бывает, из этого бизнеса не уходят - только вперёд ногами. Одни с почестями, другие в муках.
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12.02.2021 12:08 Ответить
От хвойда стара , прокинувся від сну а тут паРаша воює ! А що ж ти вчора блеяло , забув !?
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12.02.2021 11:59 Ответить
Сейчас это не суть важно. Принцип такой: Россия никогда не отвяжется от Украины. Все остальное -детали.
Ну а пока краткое содержание потужных потуг от клоуна(хотя лучше, если бы он тужился где-нибудь в другом месте) по пунктам:
E-F-G Нарушения избирательной кампании.
I. Нарушения при принятии законодательных актов, турборежим.
J. Широкое распространение коррупции.
п.38. Судебная система прогнила.
п.40. НАБУ работает хорошо.
п.41. Власть атакует антикоррупционные органы.
п.43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия.
п.44. Описание необходимых реформ судебной системы.
п.68. СМИ у олигархов.
п.82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил "оно ему надо"?.
п.91. Кумовство.
п.99. ЕС просит не убивать село.
п.115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
Завтра прочту полностью документ, наверняка еще и от себя чего добавлю, там много пунктов
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12.02.2021 12:01 Ответить
Тобі у пеклі це треба розповідати інструктор комунальний. Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 480
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12.02.2021 12:02 Ответить
Що ж ти, курва стара, почав тепер голову попелом посипати? За два роки просрати все, що було досягнуто, обісратись по вуха, щоб сьогодні заявити, що то таки кацапи винні? А ти, гнидо, 2 роки тому того не знав, разом зі Шмарклею Пуйлу в очко заглядали, вилизували його? А тепер як? Як повернути хоч би до того, що 2 роки тому було, як повернути втрачене, паскудо? А втрачено ох як багато: і території, і людські життя, і міжнародну підтримку і, що найстрашніше, віру людей, падлюко!
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12.02.2021 12:02 Ответить
Найкращий коментар. Щиро і відверто
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12.02.2021 12:03 Ответить
Чому я зараз не вірю Кравчуку. А все тому, що за каденцію Порошенка він не бачив російсько-української війни і головне загиблих українців
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12.02.2021 12:02 Ответить
Кравчучина вирішив з лаптів перевзутися у чоботи
надовго?
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12.02.2021 12:04 Ответить
Не смог когда-то оценить Россию/ Кравчук и Дарвин . "Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев. "/Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Кравчук о переговорах с людьми из ОРДЛО: "Я готов их слушать"/ Заявление главаря террористов "ДНР" Пушилина об обстреле является желанием обострить ситуацию на Донбассе, - Кравчук/ Вечно убеждать Россию не можем, нужно искать новые пути- Кравчук/ Выполнить Минские соглашения невозможно, - Кравчук/ Кравчук: Перемирия уже нет.
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12.02.2021 12:06 Ответить
психологи называют этот состояние: "отстроченное понимание" или "задержка в понимании"..
Очень распространенное состояние!.. такое же распространенное как и герпес..
Миллионы людей живут всю жизнь в этом состоянии, а в конце жизни, говорят "Как я не понял сразу, что Россия это синоним слова "война", грабежи", "мародерство"?!.. Как я не понял сразу, что с Россией не возможно "дружить"?!
И вот этот старый пердун был 63 года во власти и управлял нашими судьбами..
А оказывается, Кравчук все 63 года был маразматиком и только сейчас начал прозревать..
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12.02.2021 12:08 Ответить
Сіндром "жирафа"?
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12.02.2021 14:07 Ответить
Если кто-то вдруг забыл.
Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук - Цензор.НЕТ 390
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12.02.2021 12:08 Ответить
Этот старый Кравчук, пердун, собирался есть кашу из одного котелка с врагами из ОРДЛО!!
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12.02.2021 12:11 Ответить
Вместе с сыпящимся песком пришло позднее раскаяние. Хотя, скорее всего, всегдашняя политическая игра на публику(в нужный момент) и лицемерие.
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12.02.2021 12:11 Ответить
Живу, слава Богу давно... Звичайно меньше чим Кравчук при владі, але для мене завжди кацапи були кацапами. Ніколи їх не поважав, але співіснувати приходилось. То в армії, то на роботі, сусіди були кацапами, то родичі або заміж за кацапа виходили, або одружувались на кацапці. Є й такі які і зараз живуть на козломордії. Нічого хорошого про кацапів в пам'яті не залишилось. Ні одного випадку де б я міг дякувати, або співчувати кацапам. Дуже гнилі люди. Є, правда серед них і такі собі пох**сти, але тільки до певного часу...
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12.02.2021 12:12 Ответить
На тот свет видимо собирается ,просит прощения за свои мерзкие делишки .
Очистится хочет....брр...
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12.02.2021 12:17 Ответить
Grey Goose, ти новенький подлякований бот, чи деактивований під проксі?
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12.02.2021 12:23 Ответить
"в ВР сидит фракция, которая ездит в Москву консультироваться, как строить свою жизнь, с позволения сказать" - а що "НЕ ТАК"? А сам Кравчук давно вийшов з цієї фракції?
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12.02.2021 12:21 Ответить
Не понял потому, что член той же комуняцкой банды, что и кремлевские террористы, ты один из них, но на поводке.
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12.02.2021 12:21 Ответить
тобто це старе чмо у компанії з вітьком медедчуком під гаслом НеТАК виборював для України незалежність від московії? ню ню
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12.02.2021 12:24 Ответить
прозрение на старости лет.
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12.02.2021 12:27 Ответить
Да все страны воевали. Египтяне, хетты, инки.
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12.02.2021 12:30 Ответить
придурок..,- минимум половина из них защищалась)))
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12.02.2021 13:16 Ответить
Естественно, если одни нападают, то другие защищаются. И наоборот.
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12.02.2021 13:23 Ответить
Він і досі хоче користуватися історією із "лєнінской бібліотєкі"? )))))))))))))
Життя людина прожила, а досі й не зрозуміла що москалі його дурили увесь цей час.
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12.02.2021 12:55 Ответить
Дайте діду пігулку, бо він вже не пам'ятає як його звати!
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12.02.2021 13:02 Ответить
Хамелеон может мгновенно менять цвет шкурки под окружающую обстановку.

Не зміг колись оцінити Росію, яка воює 150 років і, крім тиску на інші країни, нічого не знає, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6209
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12.02.2021 13:12 Ответить
Ну..уу...заметил правильно, только снова неправильно оценил. Россия всего лишь инструмент для сдерживания развития цивилизации. Просто примитивный агрессор. Он нужен этот рычаг давления, иначе мы с вами очень быстро окажемся на .....чужой! территории...на других планетах. Вот и вся кухня.
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12.02.2021 13:16 Ответить
150 років???
А 400 років не хочеш?
150 років московія лише чукчів завойовувала.
І так. В Україні критично мало людей знає справжню історію, а не радянсько-рашистські фейки.
Якби справжню історію знали всі, то в опіздіжопців взагалі не було би ніяких шансів.
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12.02.2021 14:03 Ответить
Аааа, так это не националисты-бандеровцы виноваты (ведь этот жираф которому на тредий день доходит, так думал)... Оказывается это эрефия - фашистское, террористическое государство быкует в регионе намного дольше чем 150лет...
Интересно, сколько еще чиновников-политиканов высшего госранга так же считают!?
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12.02.2021 14:08 Ответить
Каєшся, сволото комуністична? Запізно.
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12.02.2021 14:39 Ответить
-
Якщо паРашу (росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як вціліла після Другої світової війни. І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ".
І скоро вона буде як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська татаро- угрофінська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то Росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцянного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.
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12.02.2021 14:59 Ответить
Не смог оценить? Зато смог все семь лет гадить Пороху, которой сражался на всех уровнях за Украину ( дипломатическом, военном, внутреннем)!!! Как так получилось, что все боевые генералы на стороне Пороха, а вся мразь именно в партия , в которых "мир в глазах"...
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12.02.2021 15:02 Ответить
Він тому і пхав Зе у президенти, щоб власні помилки не так вражали на тлі невігласа
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12.02.2021 15:23 Ответить
А я не був при владі, але ніколи не сумнівався що кацапи це вороги України і їх всіх потрібно знищувати. Там немає хороших чи поганих, ворог є ворог і на цьому крапка.
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12.02.2021 15:52 Ответить
150 ,да у этог старого хрена ,или с памятью плохо ,или историю не читал ,лет 800 все время на кого то нападает😡
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12.02.2021 16:53 Ответить
Не надо иметь семи пядей во лбу чтобы понять московия ни когда не была нам братской страной.Это агрессивная склонная к любой подлости империя у которой на уме одно грабить убивать расширять свою империю.И в свое время сделали большую ошибку избрав Кравчука в президенты который был пропитан той варварской идеологией.Тому і маємо те що маємо.
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12.02.2021 17:04 Ответить
Кравчук нарешті зрозумів, що таке Росія. Тепер черга Зеленського.Можливо, це його останній шанс...
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12.02.2021 17:16 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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12.02.2021 17:51 Ответить
150 ,да у этог старого хрена ,или с памятью плохо ,или историю не читал ,лет 800 все время на кого то нападает😡
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12.02.2021 18:38 Ответить
 
 