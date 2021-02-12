Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что во времена своего президентства много чего не доработал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо".
На вопрос о том, что, по мнению Кравчука, в ТКГ "не доделали", он ответил: "Я 63 года у власти ... Я многого не доделал, я не мог тогда оценить, имея в те времена доступ к Ленинской библиотеке, имея доступ к архивам, я не мог, не хватило у меня возможно опыта, возможно позиции, по-настоящему оценить Россию, которая воюет 150 лет, и которая кроме давления на другие страны, если они пожелают иметь свою национальную политику, кроме давления не делать этого, они не знают другого пути. Переговоры для них - случайность", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ также рассказал, что когда стал председателем Верховной Рады и президентом, "он не мог поставить вопрос так, как он ставит его сегодня": "Смотреть на Россию не как перспективного партнера или друга, а смотреть на Россию как на страну, которая никогда не согласится с тем, чтобы Украина была самостоятельной и независимой".
"К сожалению, я не смог объединить политические силы Украины, и ни один президент не смог этого добиться, потому что Украина очень пестрая, Юг, Запад, Восток ... Когда в ВР сидит фракция, которая ездит в Москву консультироваться, как строить свою жизнь, с позволения сказать ... нам нужно быть принципиальными, а оценки жесткими и системными", - добавил Кравчук.
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13 год ·
11 февраля два наших солдата погибли от российских обстрелов на Донбассе.
В 9.15 году российский снайпер смертельно ранил солдата инженерно-саперного взвода 59-й бригады в районе села Зайцево.
А в 20.45 году под Новомихайловкой в битве с гранатометами, пулеметом и снайперами был убит воин 28 бригады.
Другие наши позиции также подвергались плотным обстрелам днем.
Очевидно, что такая активизация комбатантов - наглядная демонстрация российских командиров послам западных государств и Президента Украины, посетившего сегодня позиции украинских войск в Зайцево и Авдеевском районе.
Перемирия нет, противник активно применяет тяжелое оружие пехоты. Нет смысла реагировать на такие вещи убеждениями. Нужна эффективная тактика действий взамен. Тактика, которой нет.
Армия ведет войну хаотично и скрыто от руководства в Киеве, не имея ни боевых приказов, ни системного планирования действий на предрассудки и взамен. Да, наши дают ′′ ответ ′′ - но разве может быть эффективным, если его нужно спрятать на всех уровнях, чтобы Офис президента не возмутился, что кто-то тут слишком воюет. Верховный главнокомандующий ходит с экскурсиями и фотосессиями, вообще не анализируя ситуацию и не пытаясь утвердить какой-то план действий, основанный в первую очередь на его политической воле.
А, зрозумів. - На героя власної пародії на фільм "300 спаранців" - "300 єврейців".
А 300 років тому пєтька перший (колишній цар московії, яка до того була Улусом Джучі Золотої Орди) самозвано проголосив себе "всєросійським імператором", не пояснивши, скільки саме тих "росій" він мав на увазі.
Ви, тролі московитські, такі смішні! Коли ви надуваєте щоки, то стаєте схожими на вашу праматір - царівну-жабу. Це вона вас постійно душить заздрістю до всіх сусідів?
Тепер дід намагається влитись в струмок українства. Але я в його лукавство не повірю.
Ну а пока краткое содержание потужных потуг от клоуна(хотя лучше, если бы он тужился где-нибудь в другом месте) по пунктам:
E-F-G Нарушения избирательной кампании.
I. Нарушения при принятии законодательных актов, турборежим.
J. Широкое распространение коррупции.
п.38. Судебная система прогнила.
п.40. НАБУ работает хорошо.
п.41. Власть атакует антикоррупционные органы.
п.43. Смена главы Нацбанка путем угроз и насилия.
п.44. Описание необходимых реформ судебной системы.
п.68. СМИ у олигархов.
п.82. Зеленский пришел бороться с олигархами, но решил "оно ему надо"?.
п.91. Кумовство.
п.99. ЕС просит не убивать село.
п.115. ЕС просит не убивать атомную энергетику.
Завтра прочту полностью документ, наверняка еще и от себя чего добавлю, там много пунктов
надовго?
Очень распространенное состояние!.. такое же распространенное как и герпес..
Миллионы людей живут всю жизнь в этом состоянии, а в конце жизни, говорят "Как я не понял сразу, что Россия это синоним слова "война", грабежи", "мародерство"?!.. Как я не понял сразу, что с Россией не возможно "дружить"?!
И вот этот старый пердун был 63 года во власти и управлял нашими судьбами..
А оказывается, Кравчук все 63 года был маразматиком и только сейчас начал прозревать..
Очистится хочет....брр...
Життя людина прожила, а досі й не зрозуміла що москалі його дурили увесь цей час.
А 400 років не хочеш?
150 років московія лише чукчів завойовувала.
І так. В Україні критично мало людей знає справжню історію, а не радянсько-рашистські фейки.
Якби справжню історію знали всі, то в опіздіжопців взагалі не було би ніяких шансів.
Интересно, сколько еще чиновников-политиканов высшего госранга так же считают!?
Якщо паРашу (росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як вціліла після Другої світової війни. І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ".
І скоро вона буде як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська татаро- угрофінська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то Росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцянного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться цей бридкий та надокучливий фарс, коли оце смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.