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У Кличко не исключают, что школы и детсады не заработают с понедельника: Решение будет принято сегодня до конца дня

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

У Кличко не исключают, что школы и детсады не заработают с понедельника: Решение будет принято сегодня до конца дня

Школы и детские сады, закрытые из-за сильного снегопада в Киеве, планируют снова открыть с 15 февраля. На этой неделе из-за снегопадов ввели дистанционное обучение в школах.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы КГГА Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, окончательное решение будет принято сегодня до конца дня.

"По состоянию на это время пока говорим о том, что школы и детские сады с понедельника будут работать. Дистанционный режим ввели только на два дня", - отметил Бондаренко.

Но в то же время не исключено, что ограничения могут продлиться.

"Если мы будем понимать и иметь соответствующие рекомендации о… не только резкого снижения температуры, но и невозможности нормально добраться из-за снегопада, конечно, можем продлить такой дистанционный режим. Но пока такое решение не принято", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве 11 и 12 февраля из-за снегопада будут закрыты школы и детсады, - КГГА

Автор: Ірина Дашківська
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Їздити по Києву можна (якщо в двори не заїжджати)- а от з парковками капець.
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12.02.2021 13:08 Ответить
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12.02.2021 17:46 Ответить
 
 