"Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 февраля, активисты пикетируют Окружной административный суд Киева в знак протеста против решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под Окружным административным судом Киева проходит акция протеста против решения суда об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

Основное требование митингующих к Президенту Украины Владимиру Зеленскому - закрыть Окружной админсуд Киева.

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Протестующие развернули баннер с надписью: "Який на#уй Московський?". Также они жгли файеры и озвучили свои требования в громкоговоритель.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.