"Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 12 февраля, активисты пикетируют Окружной административный суд Киева в знак протеста против решения об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под Окружным административным судом Киева проходит акция протеста против решения суда об отмене переименования Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.
Основное требование митингующих к Президенту Украины Владимиру Зеленскому - закрыть Окружной админсуд Киева.
Протестующие развернули баннер с надписью: "Який на#уй Московський?". Также они жгли файеры и озвучили свои требования в громкоговоритель.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.
Пожалуйста, подождите...
Ніхто не цікавився - поцікавтесь Офіційний сайт )
Пустишка ! Ні статуту , ні керівництва/членів , ні контактів ...
Одне слово - "Рога та копита" !
І як могла така контора домогтися відміни рішення Київради
Тем, кто не знает ничего, кроме восхищенных книжек и картины Переход Суворова через Альпы, сложно поверить, что Суворов был не только солдатом, но жандармом и карателем. Причем крайне жестоким и беспощадным.
И поэтому императрица Екатерина II и сменивший ее самодержец Павел I не раз использовали небрезгливого к чужой крови полководца для решения чудовищных задач.
В памяти белорусов живы воспоминания о замученных повстанцах, виселицах для участников национально-освободительного восстания под предводительством Тадеуша Костюшко, которого своим считают и белорусы, и поляки, оскверненных грекокатолических храмах и сожженных Библиях на белорусском языке.
Даже официальная энциклопедия Беларуси называет деятельность СУВОРОВА "кровавым подавлением".
Кстати, последние месяцы своей жизни Суворов провел именно в Кобрине, в чужой усадьбе, отобранной у прежнего хозяина, участника восстания против российской оккупации.
Также ему пожаловали более 13 тыс. крепостных крестьян "мужескаго полу", женщин тогда за людей не считали.
Уничтожение польского государства перед разделом между тремя империями - это тоже дело рук Суворова.
В 1794 году он взял штурмом предместье Варшавы - Прагу. Солдаты действовали согласно его приказу
Итог - более 16 тыс. зарубленных и расстрелянных защитников польской короны.
А ще він улаштував геноцид ногайців.
То назрін він взагалі Україні здався?
Он у США та в Європі позбавляються пам'яток СВОЇМ ВЛАСНИМ діячам минулого, яких лише підозрюють у використанні рабів.
А нам московія навязує ЇХНІХ катів - і ми маємо це мовчки ковтати???
КОД ЕГРПОУ 39404717
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 22.09.2014
· УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ 08.07.2014 - КЕРИВНИК
АДРЕС:УКРАИНА, 01010, МИСТО КИИВ, ВУЛИЦЯ ИВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФИС 100
ЩО САМА ВИРІШУЄ, ЯКИХ ГЕРОЇВ ЇЙ ШАНУВАТИ І ЯКЕ МАЙБУТНЄ ЇЙ БУДУВАТИ.
"СлугаВраг народу"...
Жорстоко, криваво, через коліно - репресіями, в'язницями, депортаціями, катівнями, розстрілами.
Тому й не дивно, що тепер Україні важко позбутись цього вбитого у її тіло цвяха.
Як казав Воланд: "Подібне лікується подібним", але ми - не кацапи, але якщо ця злочинна влада буде продовжувати таке дике
знущання над птріотами Украіни , то будемо лікувати !
Буде i надалi, як i тепер є, тiльки проспект Степана Бандери.
Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках.
На іспит прийшли лише троє із 30-ти суддів: Тетяна Шейко, ЛЮБОВ МАРУЛІНА та Марина Бояринцева.
https://www.dw.com/uk
Де? У владі, в окружному суді
Зеленский - неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована
нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен
25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
В то же время в декабре 2019 года Апелляционный суд отменил решение ОАСК и оставил в Киеве проспекты имени Бандеры и Шухевича.
Больше о:
Это не суд, это клуб врагов Украины
ИСТЕЦ - ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОЮЗ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПОРЯДОК»
ГРОМАДСЬКА СПИЛКА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК
КОД ЕГРПОУ 39404717
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ 22.09.2014
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
АДРЕС:УКРАИНА, 01010, МИСТО КИИВ, ВУЛИЦЯ ИВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 3, ОФИС 100https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39404717/
КЕРІВНИК ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Компанії
орендабудсервіс"
"міжрегіональний центр технічної інвентаризації""
сітікомфортгруп"
"інвестиційно-юридична компанія "терра"
інформаційне агентство "київ24"
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК"
"адвокатська фірма "горо лігал"
контрол інвест"
"компанія "емеральд"
" медіа солюшнс "
"компанія сіерра"
"рорк"
медіа коворкінг"
"персімон"
На цій сторінці сформовано відомості, в яких компаніях та коли ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ займав посаду директора.
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/o/ovsiy-dmytro-iuriyovych/manager/
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПОРЯДОК"
"ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ"
Одна з його фірм ) -
03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6-Д, Офіс 43
Всього 505 суб'єктів за цією адресою ліваки ? конвертцентр ? СБУ ДПС У М. КИЄВІ
та ще скільки у нас різних "силових органів" розвелося
Лише троє з 30 суддів Окружного адміністративного суду Києва прийшли до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для складання оцінювання. Усі інші захворіли або у відпустках.
На іспит прийшли лише троє із 30-ти суддів: Тетяна Шейко, ЛЮБОВ МАРУЛІНА та Марина Бояринцева.
https://www.dw.com/uk
Дело о запрете Компартии Украины (КПУ) отложено на неопределенный срок.
Кто затягивает суд
Первая часть этого прогноза сбылась:
СУДЬЯ ЛЮБОВЬ МАРУЛИНА ОТЛОЖИЛА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ
Пєчєнькі Кремля мабуть безперешкодно і масово попадають в Україну при Зе владі
Как может что-то решать за киевлян какая-то мутная спилка?!!!
4 ноября 1794 года Праги, предместья Варшавы на правом берегу Вислы.
По некоторым оценкам погибло до 21 тыс. мирных жителей и солдат с польской стороны.
Фон Клуген вспоминал так:
наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени… офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие… У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, - и пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу.
. "Нет никому пардона!" - кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет ни пола…»
«До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвлённые, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, монахов, женщин, ребят.
ПРИ ВИДЕ ВСЕГО ТОГО СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА ЗАМИРАЕТ,
А ВЗОРЫ МЕРЗЯТСЯ ТАКИМ ПОЗОРИЩЕМ…
УМЕРЩВЛЁННЫХ ЖИТЕЛЕЙ БЫЛО НЕСЧЁТНО.»
СУВОРОВ ДОСТИГ ПОБЕДЫ ИЗ-ЗА НЕОБЫЧАЙНОЙ ЖЕСТОКОСТИ И ЧИСЛЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА
Вот такие герои в Расее. В большинстве такие.
Хищные , жестокие имперцы.Которые жестокостью, обманом, хитростью, кровопролитием отбирали у людей земли для своей империи.
Расияне ими гордятся.
И очень стараются , чтобы у украинцев не было героев.
Не надо кивать на Порошенко, он сделал все, что мог тогда сделать.И сделал бы больше , если бы его не грызли денно и нощно журнашлюхи и кацапы
В белорусском городе Кобрин активисты разместили на стенах военно-исторического музея имени Александра Суворова плакат, в котором полководец назван палачом и изображен в виде вампира.
Суворов - нелюдь и убийца наших предков! Его войска отобрали у беларусов свободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова. Об этом можно помнить!
Прославление палача - позор!
https://lenta.ru/news/2018/07/17/pala4/
Вот такой плакат висит в Кобрине.
А нам тут некоторые рассказывают про Бандеру.
Нужны ли нам в Украине улицы в честь расейских кровавых палачей?
Чи не гнуться козаки?» - «Є ще, батьку,
порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила; ще не гнуться козаки!»
ВРП ініціює запуск пілотного проєкту щодо застосування штучного інтелекту на базі суду першої інстанції