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Заполняет просторное помещение за 15 минут: ученые создали модель распространения вируса, подобного SARS-CoV-2

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Заполняет просторное помещение за 15 минут: ученые создали модель распространения вируса, подобного SARS-CoV-2

Эффективная вентиляция и очистка воздуха заметно снижают концентрацию вирусов, таких как коронавирус SARS-CoV-2, в помещении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Yle.

Ученые Хельсинкского университета создали модель распространения вируса, подобного коронавирусу, в ресторанном помещении.

В ходе исследования стало известно, что вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут. Концентрация вируса в воздухе, однако, снижалась при эффективной вентиляции.

Кроме того, как только источник вируса покидал помещение, концентрация вируса заметно снижалась всего за несколько минут.

По словам доцента микробиологии, вирусолога Нины Атанасовой, это подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.

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Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 12 февраля было зафиксировано более 108 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели уже более 80 млн человек, более 2 300 000 умерли.
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Топ комментарии
+4
и конечно же это не биологическое оружие...просто летучую мишу трахнул пангалин
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12.02.2021 12:03
+1
Та коли вже цей потік маячні замовної закінчиться.🤬
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12.02.2021 12:14
+1
Тоесть в епидемию без рэсторана и пивнухи чтобы дома или на природе побухать никак не обойтись? А то что сейчас наши солдаты на востоке в окопах сидят вас не смущает?
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12.02.2021 12:22
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и конечно же это не биологическое оружие...просто летучую мишу трахнул пангалин
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12.02.2021 12:03 Ответить
У цього віруса якась вибіркова здатність, важко повірити у випадковість такої розумної зарази.
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12.02.2021 12:07 Ответить
в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.Источник: https://censor.net/ru/n3247

А если дустом или хлоркой кормить...то эффект будет еще выше...
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12.02.2021 12:04 Ответить
менялись.. а так в ресторанах месяцами сидят одни и те же
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12.02.2021 13:43 Ответить
Та коли вже цей потік маячні замовної закінчиться.🤬
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12.02.2021 12:14 Ответить
Специально для дыбилят - барцов с масками:
"Однако количество вирусов в воздухе является важным фактором передачи болезней, а не только их распространения. «Чтобы вирус мог вызвать заболевание, концентрация вируса должна быть достаточно высокой. Если воздух в помещении можно очистить или он будет эффективно перемешиваться и достаточно быстро меняться, концентрация вируса может быть значительно снижена. Другими словами, помимо гигиены рук, больше внимания следует уделять вентиляции в помещении », - говорит доктор Энни Санмарк из HUS.
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12.02.2021 12:15 Ответить
И как это к маскам из трусов относится?
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12.02.2021 13:25 Ответить
Поясняю - при прохождении воздуха с каплями, содержащими вирус, через маску, часть капель сталкивается с волокнами и прилипает к ним. Таким образом на выходе концентрация капель с вирусом в воздухе уменьшается. Так понятно?
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12.02.2021 16:57 Ответить
как русский мир в головах ватников
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12.02.2021 12:16 Ответить
Тоесть в епидемию без рэсторана и пивнухи чтобы дома или на природе побухать никак не обойтись? А то что сейчас наши солдаты на востоке в окопах сидят вас не смущает?
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12.02.2021 12:22 Ответить
Бро́уновское движе́ние - беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных частиц твёрдого вещества в жидкости или газе , вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Было открыто в 1827 году Робертом Броуном.

Так что эти учёные ничего нового не открыли, а сняли видосик, который до них снимали ещё в прошлом веке. Броуновское движение микрочастиц (вирусов, например) делает совершенно бесполезными эти прозрачные щитки на головах и висячие плёнки, потому, что частицы свободно их обходят.
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12.02.2021 12:33 Ответить
Я как не верил, так и не верил в эту шляпу ковидную. Обманули весь мир скоты. Даже самых стойких едва ли не убедили. А ведь правду сказали, когда лижи сказано достаточно много, ее уже потом не отличить от правды.
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12.02.2021 14:58 Ответить
 
 