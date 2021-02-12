Заполняет просторное помещение за 15 минут: ученые создали модель распространения вируса, подобного SARS-CoV-2
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Эффективная вентиляция и очистка воздуха заметно снижают концентрацию вирусов, таких как коронавирус SARS-CoV-2, в помещении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет Yle.
Ученые Хельсинкского университета создали модель распространения вируса, подобного коронавирусу, в ресторанном помещении.
В ходе исследования стало известно, что вирус заполнял просторное помещение всего за 15 минут. Концентрация вируса в воздухе, однако, снижалась при эффективной вентиляции.
Кроме того, как только источник вируса покидал помещение, концентрация вируса заметно снижалась всего за несколько минут.
По словам доцента микробиологии, вирусолога Нины Атанасовой, это подтверждает предположение, что в ресторанах важно контролировать количество клиентов и следить за тем, чтобы они время от времени менялись.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 12 февраля было зафиксировано более 108 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели уже более 80 млн человек, более 2 300 000 умерли.
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А если дустом или хлоркой кормить...то эффект будет еще выше...
"Однако количество вирусов в воздухе является важным фактором передачи болезней, а не только их распространения. «Чтобы вирус мог вызвать заболевание, концентрация вируса должна быть достаточно высокой. Если воздух в помещении можно очистить или он будет эффективно перемешиваться и достаточно быстро меняться, концентрация вируса может быть значительно снижена. Другими словами, помимо гигиены рук, больше внимания следует уделять вентиляции в помещении », - говорит доктор Энни Санмарк из HUS.
Так что эти учёные ничего нового не открыли, а сняли видосик, который до них снимали ещё в прошлом веке. Броуновское движение микрочастиц (вирусов, например) делает совершенно бесполезными эти прозрачные щитки на головах и висячие плёнки, потому, что частицы свободно их обходят.