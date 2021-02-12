Крымские "судьи" проходят далеко не по одному уголовному производству: только в "деле 26 февраля" фигурируют 27 "служителей Фемиды", - прокурор АРК Поночовный

Обвиняемыми и подозреваемыми по так называемому "делу 26 февраля" являются 27 крымских "судей", которые предали Украину и сотрудничают с оккупационными властями.

Об этом в программе "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом" сообщил руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымские "судьи", по которым украинская прокуратура направила в суд обвинительные заключения, - это конвейер из одних и тех же персонажей, большинство из которых постоянно участвуют в политике преследования крымчан. Эти люди проходят далеко не по одному уголовному делу", - отметил он.

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По словам Поночовного, только по "делу 26 февраля" проходят 27 обвиняемых и подозреваемых так называемых служителей Фемиды, которые изменили Украине и сотрудничают с оккупационными властями в Крыму.

При этом, отметил главный прокурор АР Крым и Севастополя, большинство инкриминируемых преступлений не имеют срока давности.

Как сообщалось, 26 февраля 2014 года накануне оккупации Крыма российскими военными перед зданием Верховной Рады АРК прошел многотысячный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. С приходом оккупации начался процесс над патриотами Украины: были задержаны заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, а также крымские татары Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Эскендер Кантемиров, Талят Юнусов, Эскендер Эмирвалиев, Арсен Юнусов и Эскендер Небиев.