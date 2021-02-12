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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) оккупация (9497) Совбез ООН (1020) Донбасс (26945)

Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН заявил, что оккупанты не откачивают воду в радиоактивной полости, образовавшейся после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Украинской делегации в ТКГ, Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Об этом заявил Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН.

"Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды", - акцентировал Леонид Кравчук.

Также читайте: Не смог когда-то оценить Россию, которая воюет 150 лет и кроме давления на другие страны ничего не знает, - Кравчук

По его словам, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку зон на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на свой запрос.
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Топ комментарии
+12
Ты смотри как макарыч раздухарился, бесстрашный наш! Прям каждый день выдает на гора патриотические умозаключение. С чего бы это коммунистическая подстилка вдруг решил "защищать" Украину? Байден со звездулями нарисовался? Или чувствует , старый лис, чем закончится "правление" "величайшего" гундоса ? А от корыта уходить не хочется? Ни разу не верю этой продажной мрази.
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12.02.2021 12:35
+7
В систему подачі питної води. Так, шляхом прискореної еволюції та мутацій, з'явився всим відомий народ Домбасса.
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12.02.2021 12:41
+5
Та й "хер з ним"!!! Судячи з розташування забрудненої шахти, водостік направлений у бік Сєверського Дінця. Він, у середній і нижній течії, тече по території Росії... Самі напаскудили - хай самі і рятуються, якщо не хочуть потруїться...
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12.02.2021 12:57
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Вистава за кремлівським сценарієм триває !!!)))
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12.02.2021 12:35 Ответить
Ты смотри как макарыч раздухарился, бесстрашный наш! Прям каждый день выдает на гора патриотические умозаключение. С чего бы это коммунистическая подстилка вдруг решил "защищать" Украину? Байден со звездулями нарисовался? Или чувствует , старый лис, чем закончится "правление" "величайшего" гундоса ? А от корыта уходить не хочется? Ни разу не верю этой продажной мрази.
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12.02.2021 12:35 Ответить
Ага, Фокина еще послушать бы, тот тоже свое мнение резко поменял? Продажные гниды, были и остались...
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12.02.2021 13:17 Ответить
І знову якісь безіменні окупанти. І не дай Боже назвати цих окупантів російськомовними! Бо в російськомовних істерика, коли українці їх називають російськомовними.
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12.02.2021 12:36 Ответить
То вони зляться шо їх називають мовними, а не ІзЬичнимі... Дії окупантів можуть призвести до потрапляння радіоактивних викидів у води Донбасу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7423
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12.02.2021 13:34 Ответить
После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды.Источник: https://censor.net/ru/n3247566

У куда откачивали то?? В космос?? Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4946
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12.02.2021 12:37 Ответить
В систему подачі питної води. Так, шляхом прискореної еволюції та мутацій, з'явився всим відомий народ Домбасса.
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12.02.2021 12:41 Ответить
Донбасити,крисчане та загалом росєянє,це зайвохромосомні мутовані потвори кремлівської селекціі!!! Істоти без рода та племені !!!)))
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12.02.2021 12:46 Ответить
Вы притворяетесь или действительно не понимаете?
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12.02.2021 13:45 Ответить
Воду откачивали из шахты, что бы грунтовые воды не поднялись к месту взрыва, и не вымывали радиоактивные материалы.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Да пусть пьют бамбасцы, черпают двумя руками. Жалко что ли для "тамженаших людей" ?
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12.02.2021 12:44 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться вже цей фарс, коли смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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12.02.2021 12:51 Ответить
Та й "хер з ним"!!! Судячи з розташування забрудненої шахти, водостік направлений у бік Сєверського Дінця. Він, у середній і нижній течії, тече по території Росії... Самі напаскудили - хай самі і рятуються, якщо не хочуть потруїться...
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12.02.2021 12:57 Ответить
Ядерний вибух у 1979-у році в Донбасі?..Який лишився непоміченим навіть в часи незалежності?..Він згадав...Давайте і ми згадаємо дещо про того компартійного перекінчика і посадимо його для прикладу майбутнім керівникам держави...Хай здохне біля параші...
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12.02.2021 13:13 Ответить
Похоже это только ты про яд. взрыв на шахте Юнком не знаешь.
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12.02.2021 13:26 Ответить
І відповідальність за це на окупантах. І платити за ліквідацію наслідків повинні окупанти.
Хоча Бубачка так не вважає.
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12.02.2021 13:46 Ответить
Раз в году все обещают.... обещают....
Я уже Проссеко давно приготовил.....
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16.02.2021 12:13 Ответить
 
 