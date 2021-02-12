Действия оккупантов могут привести к попаданию радиоактивных выбросов в воды Донбасса, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН заявил, что оккупанты не откачивают воду в радиоактивной полости, образовавшейся после ядерного взрыва на территории шахты "Юнком".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Украинской делегации в ТКГ, Донбасс находится на грани экологической катастрофы не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Об этом заявил Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН.
"Напомню, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды", - акцентировал Леонид Кравчук.
По его словам, вследствие российской агрессии МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку зон на оккупированных территориях, где используется ядерный материал. Он добавил, что Украина, несмотря на усилия, до сих пор не получила ответа российской стороны на свой запрос.
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У куда откачивали то?? В космос??
у церкві"© (Г.Москаль)
Чи скінчиться вже цей фарс, коли смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала"? Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
Хоча Бубачка так не вважає.
Я уже Проссеко давно приготовил.....