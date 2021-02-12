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Новости За рубежом
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"Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что власть в стране никогда не станет на колени перед бизнесом, как это произошло в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, "не патриоты" не нужны Беларуси, "лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну".

"И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, Президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня "переобулись". Вчера улыбались, ползали перед Путиным - сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну", - сказал захвативший власть "президент".

Читайте: Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Лукашеску відчуває свій кінець і сам себе заспокоює. Розмова з телевізором. "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 409
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12.02.2021 12:29
+6
Оборзел окончательно. Уверовал в свою неуязвимость и несет всякую дичь. Но это ненадолго...
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12.02.2021 12:26
+4
Вот это картофельник опустил плешивого "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6666
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12.02.2021 12:26
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Оборзел окончательно. Уверовал в свою неуязвимость и несет всякую дичь. Но это ненадолго...
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12.02.2021 12:26 Ответить
фиг вам, оно готовится сдать бЯлуюрусь в парашу с полной анексией( ну и само собой - ни один волос не должен упасть с головки сынка
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12.02.2021 12:30 Ответить
"Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9930
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12.02.2021 12:32 Ответить
Вот это картофельник опустил плешивого "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6666
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12.02.2021 12:26 Ответить
ой як ви помиляєтися!
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12.02.2021 12:31 Ответить
Лукашеску відчуває свій кінець і сам себе заспокоює. Розмова з телевізором. "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 409
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12.02.2021 12:29 Ответить
Не тільки "відчуває свій кінець", а й відтягує його. "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6457
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12.02.2021 13:54 Ответить
Взагалі то може він його й облизує,тобі видніше,а я не заперечую,бо не знаю. "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4645
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12.02.2021 14:00 Ответить
Де там мені видніше? Там все закрите від чужого ока. Я мав річ про анологію , як совкам давали новини про фюрера:"Гітлер закрився в бункері й відтягує свій кінець"
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12.02.2021 14:26 Ответить
А мені здалося що ти там агент під прикриттям, все бачиш і переказуєш побачене. "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1082
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12.02.2021 14:55 Ответить
Бизнес кормит власть , бо платит налоги . Лукашенко - необразованное ЧМО
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12.02.2021 12:30 Ответить
і навпаки) повна рівновага, все залежить від країни)))
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12.02.2021 12:32 Ответить
похоже бацька и парашку усыновить решил "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3302
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12.02.2021 12:38 Ответить
слушай, кому ты паришь, колхозник. белорусь уже - московия, и ты лично ее туда своми окончательными пинками загоняешь
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12.02.2021 12:43 Ответить
Как всегда Лука лукавый слукавил---по просту сбрехал! В Белоруссии конечно нет олигархов миллиардеров, просто нет с чего. А вот спецслужбы всё контролируют в бизнесе. В РФ спецслужбы давно или слились с бизнесом, или олигархи были назначены той конторой глубокого бурения. Но вот у нас хуже всего. Либо таковые из уголовников гопников 90гг, либо известные как ходившие по пустыне в своё время.
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12.02.2021 12:46 Ответить
Крупный бизнесмен перед мелкими бизнесменами никогда не станет, правильно сказал бизнесмен Лукашенко, наверное в кооперативе "Озеро" его научили "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 232
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12.02.2021 12:55 Ответить
Он говорил про зарплаты в конвертах. Хоть бы немного пояснили.
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12.02.2021 13:03 Ответить
и призвал всех, переходить на кнопочные телефоны. ибо, ибо, ибо,...... смартфонные враги на западе не дремлют ))
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12.02.2021 13:16 Ответить
Річ у тім,що в Білорусі олігархів ніколи не було,тому бізнес там апріорі захопити владу не може...В Росіі вони є,і вони до влади йшли...Путін найбільшого посадив,другий встиг чкурнути в Ізраїль...Всі інші підняли руки...Як у нас - відомо всім...Отакі реаліі - розумний,принциповий,чесний - "захватівший власть",а хитрий,підлий,мстивий брехун і злодій - "законно ізбраний абсолютним большинством"...
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12.02.2021 13:22 Ответить
В Беларуси нет олигархов... Там просто один сверхолигарх-чиновник захвативший власть насилием и террором....
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12.02.2021 13:57 Ответить
В Беларуси нет олигархов... Там просто один сверхолигарх-чиновник захвативший власть насилием и террором....
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12.02.2021 13:58 Ответить
Ссыкливый тупой людоед несет очередную дичь.
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12.02.2021 15:19 Ответить
Тихо шифером шурша
Едет крыша не спеша.
(Выдержка из истории болезни пациента мирового политического дурдома A.Лукашенко)
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12.02.2021 15:32 Ответить
"Усатый нянь" что то совсем ахинею несет!! Ну должен он хоть что то говорить вот он и говорит!!! "Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6930
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12.02.2021 16:55 Ответить
 
 