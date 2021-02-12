"Беларусь - не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет", - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси "президент" Лукашенко заявил, что власть в стране никогда не станет на колени перед бизнесом, как это произошло в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское госагентство "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, "не патриоты" не нужны Беларуси, "лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну".

"И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, Президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня "переобулись". Вчера улыбались, ползали перед Путиным - сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну", - сказал захвативший власть "президент".

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