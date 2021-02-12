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Новости За рубежом
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Кремль (692) Лавров (2204) Песков (1737) Евросоюз (15858)

"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Кремле отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о разрыве страны с Европейским союзом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ должна быть готова к самостоятельности.

Песков ответил на вопрос, возможен ли озвученный Лавровым сценарий.

"Конечно, если мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам, то конечно, Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он подчеркнул, что РФ должна быть готова национальной инфраструктурой заменить все то, "чего нас могут лишить".

"Мы должны быть самодостаточны... мы должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить. Ну это на случай, если безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь место", - рассказал пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает разрывом отношений с ЕС: "Хочешь мира - готовься к войне"

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

Так, в ЕС заявляли, что пока федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

Как сообщалось, в Евросоюзе заявляли, что отношения ЕС и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.
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Топ комментарии
+26
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 6603
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12.02.2021 12:37
+16
Детки не очень хотят с Монако и Лондона в Сызрань переезжать? "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 7126
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12.02.2021 12:29
+12
безумие уже возобладало, просто оно (безумие) перекладывает проблемы с больной головы (головки) на здоровую.
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12.02.2021 12:27
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безумие уже возобладало, просто оно (безумие) перекладывает проблемы с больной головы (головки) на здоровую.
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12.02.2021 12:27 Ответить
санкции полезны для росии, с какой стороны не посмотри
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12.02.2021 14:06 Ответить
кому интересен бред Лаврова а кому и то что творят кварталовцы в Украине !!!
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 9660
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12.02.2021 12:29 Ответить
Где это такие цены?
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12.02.2021 13:26 Ответить
https://prom.ua/p1047070824-skviryanka-krupa-skviryanka.html?

https://prom.ua/p1170012853-skviryanka-krupa-skviryanka.html?

А такие варианты не подходят?
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12.02.2021 13:37 Ответить
https://auchan.ua/krupa-grechnevaja-skvirjanka-800-g-215755/?

74,80 грн
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14.02.2021 07:40 Ответить
Vony ********! "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 9341
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12.02.2021 13:27 Ответить
Нема таких цін, це якась лажа.
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12.02.2021 13:34 Ответить
Висвітлюйте нижче, ніж 55 грн за кіло,
Адресу в студію!
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12.02.2021 14:28 Ответить
...учись гуглом пользоваться... "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 8829
Крупа гречневая Marka Promo 1кг
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12.02.2021 15:31 Ответить
33-35гр. за 1кг.
Іншої ціни не бачив
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12.02.2021 15:39 Ответить
Київ, пр-т. Степана Бандери 28А.

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68 гривен
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14.02.2021 07:38 Ответить
Детки не очень хотят с Монако и Лондона в Сызрань переезжать? "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 7126
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12.02.2021 12:29 Ответить
придётся рано или поздно..
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12.02.2021 12:31 Ответить
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 6603
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12.02.2021 12:37 Ответить
все повторяться,такая же парадигма была и у сссрии ,чем все закончилось мы знаем - попутный им ......
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12.02.2021 12:29 Ответить
рф встала с колен чи ще не?
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12.02.2021 12:31 Ответить
начался газовый шантаж
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12.02.2021 12:31 Ответить
Давно кацапия не жрала ножки Буша...
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12.02.2021 12:37 Ответить
краще ягель...
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12.02.2021 13:01 Ответить
И не будет!
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12.02.2021 15:34 Ответить
руSSкая честь и доблесть...

Їх не можна пускати на будь-які змагання.
Нещодавно, росіянин Большунов на етапі Кубку світу в Лахті вдарив фінського лижника палкою, а потім в'їхав в нього.
Сьогодні - російська лижниця Фалєєва на молодіжному чемпіонаті світу збила чеську суперницю Терезу Беранову.
Дикуни.
В. Чилікін

Кацапській «спортсменці» за цю підлість додали до результату дві хвилини, в результаті чого вона стала останньою і втратила золоту медаль.
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12.02.2021 12:37 Ответить
Сумасшедшие кацапитеки обвиняют всех вокруг в безумии, а с ними еще цацкаются, просят, озабочиваются.. Если взбесившаяся собака сорвалась с цепи, то поступают с ней как с бешеной.
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12.02.2021 12:39 Ответить
безумие, таваристчь писюков, ужэ давно возоблодало! только вы этого не хотите видеть, как психбольной не видит своей болезни. и всем понятно почему не хотите. так нужно для сохранения власти кремлевской ОПГ
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12.02.2021 12:41 Ответить
"На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 4182 Країна терорист. і окупант. "На случай, если безумие возобладает": в Кремле объяснили слова Лаврова о разрыве отношений с Евросоюзом - Цензор.НЕТ 5773
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12.02.2021 12:45 Ответить
параша: Да все будет ровно, эуропейские братья. Сейчас вам на счета поступит новая порция дензнаков и вы распахнете нам свои объятия.
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12.02.2021 12:52 Ответить
назад к железному занавесу, ламповым телевизорам, коврам, дефициту и трудодням. нехай щастить.
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12.02.2021 13:21 Ответить
в кремле, безумие давно возобладало. как и на всей территории параши.
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12.02.2021 13:21 Ответить
Если российским политикам,олдигархам и чиновникам заморозить все счета за пределами России,а так же их недвижимость,то уже мождно рассчитывать на возвращение к ситуации 14 года.А если в россию депортиролвать всех членов семей российской власти,олигархов и отлучить РФ от всемирной системы банковских расчётов,то наворованные вагоны долларов для российской элиты можно будет применчять только в тайге для подоргревания чайника...Не для того эти тонны долларов наворовывались.Такие меры заставили бы Российскую Федерацию не только из Украины выйти,но из грузии,Молдовы,Сирии и Ливии..За жизнь нынешнего московского руководства от рук самих же его приближённых можно было бы не давать и копейки....Весь вопрос в воли стран западнорго содружэества..
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12.02.2021 13:22 Ответить
И забором надо Рашку обнести
"На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 876
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12.02.2021 13:25 Ответить
А потом залить бетоном!
Во аэродром отгрохаем!
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12.02.2021 15:32 Ответить
Звонит жена мужу, который возвращается с работы на автомобиле.
- Дорогой, будь осторожен, на дороге которой ты едешь, какой-то придурок выехал на встречку и несётся как угорелый.
- какой нахрен один, тут их сотни этих придурков, выехавших мне навстречу.

так вот, этот водитель хорошо описывает рашку.
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12.02.2021 13:33 Ответить
Безумие кого? Опять Письков пургу несет!
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12.02.2021 15:30 Ответить
...бугага, эрэфия надеется наладить потребление памятников от якутского скульптора? "На випадок, якщо безумство переважить": у Кремлі пояснили слова Лаврова про розрив відносин з Євросоюзом - Цензор.НЕТ 2162
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12.02.2021 15:33 Ответить
 
 