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Новости ЭкономикаОбщество
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пошлина (366) металлолом (189) Каленков Александр (97)

Экспортная пошлина на металлолом позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и миллиарды гривен, отменять ее нельзя, – Каленков

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Экспортная пошлина на металлолом позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и миллиарды гривен, отменять ее нельзя, – Каленков

Пошлина на экспорт металлолома позволила Украине сохранить десятки тысяч рабочих мест и обеспечила миллиарды поступлений в бюджет, ее действие необходимо продлить.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24".

Эксперт напомнил, что в последние годы в Украине действовала экспортная пошлина на металлолом, что способствовало эффективной работе предприятий металлургического комплекса. "Это позволило сохранить десятки тысяч рабочих мест, сотни миллионов даже миллиардов гривен поступлений в бюджет, поэтому очень важно сохранить это и в дальнейшем", - сказал Каленков.

Он подчеркнул: Украине крайне важно заниматься переработкой сырья самостоятельно и экспортировать уже готовую продукцию. Так, по его словам, государство получает в десятки раз больше средств в бюджет, если тонна металлолома перерабатывается в сталь и экспортируется как готовая металлопродукция. "Украина должна проводить активную торговую политику. Она заключается в том, чтобы как можно больше стимулировать импорт – завоз сырья в Украину, для того, чтобы сырье перерабатывалось в Украине. И стимулировать, чтобы сырье не вывозилось, не экспортировалось из Украины как металлолом. А перерабатывалось в Украине, и поставлялась уже готовая продукция", - подытожил Каленков.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что правительству следует продлить пошлины на экспорт металлолома, в противном случае отечественные металлурги столкнутся с дефицитом сырья. 
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Топ комментарии
+3
Тогда почему, если метталомом внутри страны стоит дешевле, чем на внешних рынках, Метивест продает метал внутри страны на 30-50% дороже, чем он продает его на экспорт в свои офшоры, экспортная пошлина сделала Ахметова богаче на один замок во Франции, а тех кто является собственниками металлолома, нищих которые его собирают и продают на приемки беднее... так о какой пользе, ты продажная ахметовская с#ка рассказываешь?..
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12.02.2021 12:38
+1
Так вот же как раз вопрос в том, чтоб не вывозить металлолом, а использовать тут как сырьё.
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12.02.2021 15:32
+1
серьезно то есть плевать на тысячи украинцев которые останутся без работы, я даже фамилию эксперта не смотрел, а то что может случится по факту, если эти "слуги" в очередной раз все просрут, мало уровня безработицы вы мне скажите?!
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12.02.2021 15:34
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Тогда почему, если метталомом внутри страны стоит дешевле, чем на внешних рынках, Метивест продает метал внутри страны на 30-50% дороже, чем он продает его на экспорт в свои офшоры, экспортная пошлина сделала Ахметова богаче на один замок во Франции, а тех кто является собственниками металлолома, нищих которые его собирают и продают на приемки беднее... так о какой пользе, ты продажная ахметовская с#ка рассказываешь?..
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12.02.2021 12:38 Ответить
Это смешно. С чего это вдруг в Украине металлолом дешевле?)) Вон спросите Интерпайп, который просто загибается из-за дефицита металлолома и из-за завышенных цен. Их спасает тупо то, что в последние годы УЗ начала потихоньку выкидывать лоты с ломом на рынок, что несколько снижает цены.
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12.02.2021 15:31 Ответить
Если ваши утверждения и верны, то причину я вам обьясню на примере. Все что мы подаем на экспорт всегда дешевле аналогов в стране. Иначе никто у нас ничего не купит. Так вот давно повелось. Можете эту тенденцию проследить на зерновом рынке или взять ту-же электроенергию. Сравните тарифы для населения с ценой экспорта за границу. Вы будете неприятно удивлены.
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12.02.2021 20:14 Ответить
Якщо хочете бути колонією то брухт і ліс це якраз її активи.
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12.02.2021 13:08 Ответить
Так вот же как раз вопрос в том, чтоб не вывозить металлолом, а использовать тут как сырьё.
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12.02.2021 15:32 Ответить
Так я об этом и толмачу. Только колонии вывозят сырье в метрополии.
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12.02.2021 15:43 Ответить
А тут как ни крути, а мы уже давно колония и все дальше стремимся укрепиться в этом статусе. Электричеством торгуем с Европой по бросовой цене и в то-же самое время производим веерные отключения. Это как назвать? Лес вывозим эшелонами, чтоб потом вернуть его себе в виде тары под овощами и бухлом.)))
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12.02.2021 20:18 Ответить
Вы правы, но поскольку диагноз поставили то есть шанс вылечится, правда очень небольшой..
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12.02.2021 20:20 Ответить
Єксперт мразота росіянська яка на ахметку працюе
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12.02.2021 13:11 Ответить
серьезно то есть плевать на тысячи украинцев которые останутся без работы, я даже фамилию эксперта не смотрел, а то что может случится по факту, если эти "слуги" в очередной раз все просрут, мало уровня безработицы вы мне скажите?!
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12.02.2021 15:34 Ответить
В некоторых странах не то, что пошлина на вывоз, там тупо бан, т.е. нельзя вывезти металлолом ни при каких условиях. В нашей стране это необходимость, ибо у нас продуцируется очень мало металлолома из-за низкого потребления.
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12.02.2021 15:28 Ответить
вот и посмотрим, как отреагирует власть, важно ли им чтобы у их народа была работа постоянная и оплачиваемая, либо только собственные интересы на первом месте
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12.02.2021 15:33 Ответить
Нашим властям экспертные мнения и заключения до одного места. Никто из власти и не думает работать на страну и ее благо. Все "туристы"-временщики. И это повторяется уже не первый год. Результаты уже давно видны даже тем, кто далек от экономики и политики.)))
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12.02.2021 20:20 Ответить
 
 