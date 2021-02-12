Арестович объяснил, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе: "Знаем, что делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса президента и спикер украинской делегации в минской ТКГ Алексей Арестович рассказал, почему Украина не отменяет перемирие на Донбассе.
Об этом Арестович сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По словам советника главы ОП, ввести перемирие стоило огромных трудов.
"И отменив, ввести снова будет стоить еще бОльших", - добавил Арестович.
"Сохранение де-юре "режима прекращения огня" не препятствует адекватным действиям ВСУ в ответ на огонь противника - достаточно почитать сводки со стороны РФ, чтобы наглядно убедиться, что оккупантов гибнет не меньше, если не больше", - подчеркнул спикер делегации в ТКГ.
Кроме того, Арестович подчеркнул, что сторона, которая первая выйдет из режима прекращения огня, налетит на острую и нелицеприятную реакцию мирового сообщества.
"Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения, санкции же и ухудшение отношений падают на голову того, кто работает на эскалацию, в чем РФ уже много раз имела возможность убедиться, и в ближайшее время сможет убедиться еще раз", - объяснил он.
Также Арестович рассказал, почему необходимо сохранить перемирие: "Потому, что так мы решаем три крупные задачи:
- сберегаем жизни наших военных. Выход из режима - эскалация боевых действий, 15-20 убитых ежемесячно. За что платить такую цену? За фронт, который стоит на месте? Так он и так стоит на месте, что с режимом, что без. Только с режимом, цена этого стояния много меньше;
- сберегаем жизни мирных украинских граждан по обе стороны фронта;
- поддерживаем и усиливаем поддержки Украины международными партнерами".
"Мы очень хорошо знаем, что мы делаем, и куда заводим дерзкого кремлевского мишку. А варианта у него два:
- выполнить международные соглашения и убраться с территории Украины;
- дальнейшая изоляция и экономическое падение, в перспективе - стагнация и внутренние бунты", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
За недотримання режиму припинення вогню.
- смелый, резкий, грубый, героический ,мужественный, не робкого десятка ,храбрый ,оскорбительный ,отважный доблестный, бесстрашный!!!
ДЕРЗКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИСИ ОДНАКО!
каких? наши перестали стрелять - это большие труды??? один дебильный приказ и фсё...
те суки ведь не перестали.... так каких больших трудов это стоило???? лядь!
тем более, что без толку (прогинаетесь-пригинаетесь-умничаете-трепитесь....а воины гибнут ! какое ж это прекращение огня????)
Як кажуть, і коню видно, що перемир'я нема,
що переговори нічого не дають.
А признатись лох, що він таки лох не
може. Або через дурість свою, або його тримають з РФ компроматами.
От і гинуть воїни за нізащо.
На жаль, в найближчому майбутньому це питання можна вирішити лише саме так - силою.
Справа в тім, що запоребрикові не розуміють нічого іншого, окрім сили. На їх підарасячу думку лише сила заслуговує поваги. Лише той, хто сильніше, є і може бути правим. Вся кацапська історія є свідченням того, що на тамтешніх землях населення споконвіку привчали вклонятися перед тим, хто міг наваляти ******. І боронь Боже засумніватися в тому, що барин/цар правий.
Хтось може заперечити. Мовляв, а де це відбувається інакше?
Принципова відмінність полягає в тім, що з часів, коли все вирішувала фізична чи віськова сила, розвинуті країни прийшли до такого явища, як верховенство права. І тепер правий не той, у кого кулаки більші чи в руці ломака, а той, хто дотримується закону.
На даль, історичний розвиток в сенсі закону та права оминув кацапщину. Там й досі шанують лише того, хто здатен вбивати та красти.
Звісно, можна запастися терпінням та почекати "поки річка пронесе повз тебе труп твого ворога". Але ж, навіть попри перемир'я, наші хлопці все одно гинутимуть від рук російських снайперів.
Тож лишається визначитись - чи в змозі Україна вже зараз використати ВСУ для того, аби вся ця кацапська сволота або назавжди полягла в сепаратистських окопах лугандону, або ж накивала п'ятами додому - в клятий мордор. І дай Боже, аби нам вистачило всього, що потрібно для перемоги якомога скоріше.
Слава Україні.
Статья
2. Почему на заседания ТКГ присутствуют донецкие террористы со своими тряпками? Это преступление против Украины, легализовывать этих бандитов.
""Международные отношения работают так, нравится нам это или нет, что приветствуют и помогают тому, кто делает сильные шаги в сторону примирения" - это что получается?
Что Петя был прав с минскими соглашениями?
Ты советник офиса какого презедента?
Но. За одного убитого снайпером нашего военнослужащего , ... ровняем с землей все, что в радиусе 5км.
У страны оккупирована территория, все на стороне защищающих себя.
Генерал Маннергейм
Покупать у врага мир - значит снабжать его средствами для новой войны.
Жан-Жак Руссо
Плохой мир, даже хуже войны.
Публий Корнелий Тацит
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
В войне не бывает второго приза для проигравших.
Омар Брэдли
Кто проявляет жалость к врагу, безжалостен к самому себе.
Ф. Бэкон
На войне всякая идея человеколюбия - пагубное заблуждение, нелепость.
Карл Клаузевиц
Жестокость на войне является преимуществом.
Карл Клаузевиц
Так как эти группы не стандартны (5х2 пять из которых 2 снайпера и три группа поддержки), имеют на вооружении переносные РЛС ближней разведки "Соболятник-О", собственную систему связи по каналам подразделений 154-й отдельной радиотехнической БрОН ГРУ ГШ РФ (базируются в Луганске) они сейчас массово терроризируют передний край нашей обороны.
11 Декабря, 2019
УУУУ. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАКСИ.
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой вашей войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических представлений таксиста.
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента, потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
И уж точно бы не поверил, что он может использовать всех для своих целей, а потом скинуть их, «….а они соберут весь негатив».
Эта мантра, отчего-то страшно популярная у тех, кто считает себя политтехнологами, не работает последних 28 лет.
Особенно в игре таксистов против министров МВД.
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть. За его же деньги.
А олигархи ***… пардон, используют такого же, как они, простого парня из народа, так же как ***… пардон, используют народ.
- Я, грит -, пришел, на переговоры тет-а-тет, а их там - семеро!..
Представим, что Зеленский поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
А учеба… ведь можно и плохому научиться.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
А именно озабоченность штоль?
дубина бы ему все обьяснил за его рот, но нет уже дубины, ушел, занят очень....
Его задача - отшивать, отмазывать, сглаживать углы, защищать, формировать общественное мнение и тп, попутно пропагандируя дебильный "пятый проект" - тот же русский мир, но в профиль, проект о присоединении России к Украине, если не получается по-другому...