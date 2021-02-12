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Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса:

Экономическую жизнь в Донецкой и Луганской областях, которые частично оккупированы, можно восстановить четырьмя путями: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, а также создание привлекательного климата для инвестиций.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Открытого обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему: "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть четыре пути, как восстановить экономическую жизнь в этом регионе. Это - финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов. Или создание привлекательного климата для инвестиций. Мы будем двигаться по четвертому варианту - создание инвестиционной привлекательности на этих территориях", - сказал Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, а на восстановление потребуется более $21 млрд, - Резников

По его словам, говорить о полной реинтеграции можно тогда, когда там будут созданы экономические предпосылки. А для этого требуется проведение масштабного экономического эксперимента. "Суть его - это опережающее внедрение наиболее модерновых подходов и реформ на этих территориях. Это не просто мечта - это государственная политика", - отметил Резников.

Он сообщил, что рабочие группы уже разрабатывают стратегию развития этих областей с четкими показателями. "Мы должны утвердить план и в течение 6 месяцев во исполнение утвержденной правительством концепции создать продукт - а именно ряд законопроектов, которые должны быть внесены в парламент для их поддержки. И по сути мы должны получить специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности, который начнет функционировать, я надеюсь, не позднее 1 января 2022 года", - сказал чиновник.

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Он отметил, что Стратегия Украины до 2030 года означает для этих территорий, что как минимум через три года будет построена новая железная дорога в Луганской области. Через 5 лет - отлажена система водоснабжения, будет создана система сращивания. Европейские страны переведут производство с востока азиатского континента на восток Украины. Будет создан полноценный агрокластер. Возобновлено авиасообщение. Будут действовать десятки индустриальных парков. Этот эксперимент со специальным режимом предпринимательской деятельности может стать примером для всей страны, - отметил Резников.

Со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец заверил, что парламент, понимая, что происходит на Востоке страны, готов поддерживать и голосовать все законодательные инициативы. "Парламент рядом он работает вместе с Кабмином, ОГА и местными руководителями ОТГ", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина работает над введением виртуального мобильного номера для жителей оккупированных территорий, - Резников

Как сообщалось, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало для ознакомления текст проекта закона "О государственной политике переходного периода" и призвал присылать свои замечания и предложения.
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Топ комментарии
+34
То бишь варианта при котором паРаша обязана выплатить компенсации и восстановить разрушенное зеленое стадо даже не рассматривает???
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12.02.2021 12:51
+14
Погано знаю німецьку, але спробую перекласти: "донєцкая народная рєспубліка".
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12.02.2021 12:57
+12
Идиоты, что еще сказать. Какие инвестиции? Вы своего Коломойского спросите, почему все его деньги в США? А РФ уже ни при чем, репарации за уничтоженный регион и убитых людей нит? Хотя все намного проще, вы верните эти земли для начала, или хотя бы предоставьте план действий, отводя войска и штрафуя собственные ВСУ за выстрелы по врагу, далеко зайдете, какие кретины, нет слов...
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12.02.2021 13:04
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То бишь варианта при котором паРаша обязана выплатить компенсации и восстановить разрушенное зеленое стадо даже не рассматривает???
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12.02.2021 12:51 Ответить
рассматривать нужно только один вариант - выплата *********** репараций за разрушение донбаСа и за это бабло его восстанавливать... других вариантов я не вижу.
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12.02.2021 13:46 Ответить
И проводить это восстановление силами самих даунбаситов.
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12.02.2021 16:42 Ответить
Это планы "на потом", после оккупации, вы не на том концентрируетесь.
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12.02.2021 12:52 Ответить
Есть только один путь:
Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути" - Цензор.НЕТ 8234
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12.02.2021 12:54 Ответить
Погано знаю німецьку, але спробую перекласти: "донєцкая народная рєспубліка".
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12.02.2021 12:57 Ответить
Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути" - Цензор.НЕТ 3740
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12.02.2021 13:20 Ответить
Не скромнічайте Ніколай Ніколаєвіч, ви її добре знаєте. Прямо слово в слово перевели...Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути" - Цензор.НЕТ 3060
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12.02.2021 13:42 Ответить
У русскіх єсть "європєйскіє" братья? Вотетоновость!!
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12.02.2021 13:15 Ответить
Go away russian pig!
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12.02.2021 13:30 Ответить
Когда вас сьєл крокоділ, у вас єсть два пути.
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12.02.2021 12:55 Ответить
один...
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12.02.2021 12:59 Ответить
Два, шановний, два! 😁
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12.02.2021 13:02 Ответить
клоака наче одна Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути" - Цензор.НЕТ 5023
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12.02.2021 13:07 Ответить
Мені здається,що туди,де є отой Рєзніков ніхто не захоче "двігатся"...Винятково паскудна,лукава і хитра фізіономія...
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12.02.2021 12:59 Ответить
Идиоты, что еще сказать. Какие инвестиции? Вы своего Коломойского спросите, почему все его деньги в США? А РФ уже ни при чем, репарации за уничтоженный регион и убитых людей нит? Хотя все намного проще, вы верните эти земли для начала, или хотя бы предоставьте план действий, отводя войска и штрафуя собственные ВСУ за выстрелы по врагу, далеко зайдете, какие кретины, нет слов...
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12.02.2021 13:04 Ответить
они как раз не идиоты - идиотов, считающих их идиотами, они разводят...
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12.02.2021 13:09 Ответить
У них свой "электорат", лично мне с самого начала было понятно, куда все это дерьмо приплывет...
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12.02.2021 13:11 Ответить
та понятно... к сожалению приходится жить среди быдлоэлектората...
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12.02.2021 13:16 Ответить
Других нет, и весь "процесс" заточен на то что бы они менялись, развивались, лох должен страдать, так что все правильно...
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12.02.2021 13:21 Ответить
есть один-единственный путь - убрать ******** недоученого резникова вообще...
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12.02.2021 13:06 Ответить
эффективнее было бы убрать Зе
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12.02.2021 13:20 Ответить
Резников рассказал об экономическом спецрежиме/ Иван Петрович Сидоров тоже знает что делать с Донбассом. Быстро обогащает торговля оружием, наркотиками, игорный бизнес, проституция, прибыльны туристический и банковский бизнесы. Территорию Донбасса следует сделать зоной отдыха богатых людей всего мира с правилом любой каприз за ваши деньги. Легализовать наркотики как в Голландии, проституцию как в Германии, торговлю оружием и игорный бизнес как в США. Осталось только разгромить террористов (повстанцев-по Зеленскому).
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12.02.2021 13:07 Ответить
******* и проституток там хватает, только ведь нищеброды все...
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12.02.2021 13:09 Ответить
"можно восстановить финансирование четырьмя путями: из государственного бюджета..."
Дебіли!

Шляхів три: за рахунок *****, за рахунок данбасів які звали путін ввєді та за рахунок Резнікова і клоуна.
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12.02.2021 13:08 Ответить
Пока за наш счёт -
ЗАЗ випускає понад 10 ******** легковиків

В Україні методом великовузлового складання виробляють майже всі російські моделі Lada. Це стосується таких моделей як Granta, Vesta, Xray, Largus та позашляховика Niva. Останній до недавнього часу був відомий як Chevrolet Niva, але тепер носить емблему Lada. Granta - це компактний седан бюджетного сегмента. Vesta формально перебуває в тій же ціновій категорії, але пропонує більш ******** дизайн.

Xray - компактний кросовер на базі Renault Sandero. Він схожий на Vesta, але технічно моделі мають мало спільного. Популярний універсал Lada Largus схожий на Renault Logan - це майже той же автомобіль. Універсал Lada Largus має великий попит у сегменті комерційних авто.
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12.02.2021 13:56 Ответить
Молдова уже разрешил внешнеэкономическую деятельность Приднестровью, теперь эти адепты русского мира продают свою продукцию в Европу и продолжают воспевать на Путина
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12.02.2021 13:09 Ответить
"Порошенко решил взыскать с России репарации за разбитый Донбасс."

Хтось таке чув з вуст "потерпевшего" ?
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12.02.2021 13:29 Ответить
"создание инвестиционной привлекательности на этих территориях"

То есть, выдать не привлекательное за привлекательное. Так это же обман. Обманывать будущих европейских инвесторов бутафорией? Обманывать принято врагов.
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12.02.2021 13:33 Ответить
Раша только об этом и мечтает: повесить эти территории на Украину и одновременно там свою волосатую руку по локоть держать - отличный план, Резник. Дай угадаю - Ермак тоже не против и одобряет?
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12.02.2021 13:52 Ответить
Все 4 плана до жопы.Пока оттуда не уберутся вооруженные ихтамнеты и местные орки,не проведут полное разминированние и не будет проведена денацификация(потому что за 7 лет рашопропаганда превратила население там в кацапских нацистов) дела не будет.Это за 1-2 года не сделаешь.Нужны десятилетия.
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12.02.2021 13:52 Ответить
Этот долбанные резников не министр , а фантаст, из прошлого!!!
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12.02.2021 14:18 Ответить
Создадим долговременный офшор?
И Олигархи, наши и рашкины, заберут деньги из Панамы на Донбасс?
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12.02.2021 14:26 Ответить
Росіяни мають платити за зруйнований ними ж Донбас... Чому ми повинні платити за злочини росіян??? В шию гнати цього горе економіста!!!
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12.02.2021 14:31 Ответить
Почему только за Донбасс москальские оккупанты должны платить. Надо требовать за все 360 лет оккупации. А вдруг дадут!
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12.02.2021 16:25 Ответить
Надо так понимать, что пока ищут как когда то может быть будут восстанавливать Донбасс, и восстанавливать будет нечего. Классический случай из серии кто раньше помрет ишак, или шах.
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12.02.2021 14:54 Ответить
Остановка за малым - сделать ОРДЛО украинским. А там дело пойдет!
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12.02.2021 16:22 Ответить
 
 