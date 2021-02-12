Резников рассказал об экономическом спецрежиме, который готовят для Донбасса: "Есть четыре пути"
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Экономическую жизнь в Донецкой и Луганской областях, которые частично оккупированы, можно восстановить четырьмя путями: финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов, а также создание привлекательного климата для инвестиций.
Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время Открытого обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему: "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть четыре пути, как восстановить экономическую жизнь в этом регионе. Это - финансирование из государственного бюджета, донорская помощь, получение новых займов и кредитов. Или создание привлекательного климата для инвестиций. Мы будем двигаться по четвертому варианту - создание инвестиционной привлекательности на этих территориях", - сказал Резников.
По его словам, говорить о полной реинтеграции можно тогда, когда там будут созданы экономические предпосылки. А для этого требуется проведение масштабного экономического эксперимента. "Суть его - это опережающее внедрение наиболее модерновых подходов и реформ на этих территориях. Это не просто мечта - это государственная политика", - отметил Резников.
Он сообщил, что рабочие группы уже разрабатывают стратегию развития этих областей с четкими показателями. "Мы должны утвердить план и в течение 6 месяцев во исполнение утвержденной правительством концепции создать продукт - а именно ряд законопроектов, которые должны быть внесены в парламент для их поддержки. И по сути мы должны получить специальный режим инвестиционной и предпринимательской деятельности, который начнет функционировать, я надеюсь, не позднее 1 января 2022 года", - сказал чиновник.
Он отметил, что Стратегия Украины до 2030 года означает для этих территорий, что как минимум через три года будет построена новая железная дорога в Луганской области. Через 5 лет - отлажена система водоснабжения, будет создана система сращивания. Европейские страны переведут производство с востока азиатского континента на восток Украины. Будет создан полноценный агрокластер. Возобновлено авиасообщение. Будут действовать десятки индустриальных парков. Этот эксперимент со специальным режимом предпринимательской деятельности может стать примером для всей страны, - отметил Резников.
Со своей стороны, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец заверил, что парламент, понимая, что происходит на Востоке страны, готов поддерживать и голосовать все законодательные инициативы. "Парламент рядом он работает вместе с Кабмином, ОГА и местными руководителями ОТГ", - сказал он.
Как сообщалось, 11 января 2021 года Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обнародовало для ознакомления текст проекта закона "О государственной политике переходного периода" и призвал присылать свои замечания и предложения.
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Дебіли!
Шляхів три: за рахунок *****, за рахунок данбасів які звали путін ввєді та за рахунок Резнікова і клоуна.
ЗАЗ випускає понад 10 ******** легковиків
В Україні методом великовузлового складання виробляють майже всі російські моделі Lada. Це стосується таких моделей як Granta, Vesta, Xray, Largus та позашляховика Niva. Останній до недавнього часу був відомий як Chevrolet Niva, але тепер носить емблему Lada. Granta - це компактний седан бюджетного сегмента. Vesta формально перебуває в тій же ціновій категорії, але пропонує більш ******** дизайн.
Xray - компактний кросовер на базі Renault Sandero. Він схожий на Vesta, але технічно моделі мають мало спільного. Популярний універсал Lada Largus схожий на Renault Logan - це майже той же автомобіль. Універсал Lada Largus має великий попит у сегменті комерційних авто.
Хтось таке чув з вуст "потерпевшего" ?
То есть, выдать не привлекательное за привлекательное. Так это же обман. Обманывать будущих европейских инвесторов бутафорией? Обманывать принято врагов.
И Олигархи, наши и рашкины, заберут деньги из Панамы на Донбасс?