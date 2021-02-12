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Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вчера вечером в результате вражеского пулеметного огня на Донбассе погиб Владислав Лященко 1996 года рождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 28 ОМБр в соцсети Фейсбук.

"Война продолжается ... Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад ...", - сказано в сообщении.

Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе 01

Читайте также: Двое украинских воинов погибли на Донбассе. За сутки враг пять раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Как сообщалось, вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб военнослужащий ВСУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+58
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
Світла пам'ять загиблому воїну..
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12.02.2021 13:05
+53
Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
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12.02.2021 12:57
+45
НужнА простА пєрєстать стрелять...
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...

Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
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12.02.2021 13:06
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По-моему, ЗНАТОКИ хотят завести "дерзкого кремлевского мишку" на кладбище наших Героев-защитников, только вряд ли это произведет на него впечатление и что-то изменит. Ну разве что, по своему обычаю, "мишка" захочет "повторить" и расширить территорию этого кладбища.
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12.02.2021 13:32 Ответить
Путин, чтоб ты сдох.
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12.02.2021 14:42 Ответить
"Ермак признал, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, однако, по его словам, руководство страны сделает все необходимое, чтобы основные принципы этих договоренностей были Украиной выполнены. "
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13.02.2021 07:57 Ответить
На самом деле ***** нужно пожелать длинной жизни и такого же длинного президентства. Причина: никто так много не сделал для развала и ослабления РФ как *****. Представь, сейчас вместо ***** станет Навальній или х.з. кто еще. С РФ сразу снимут часть санкций авансом, до деоккупации Крыма или Донбасса. А ведь для ВСЕХ русских Крым єто не бутерброд.
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13.02.2021 08:08 Ответить
Українські військові вогонь на придушення расiського ворога не відкривають, так як за «відповідь», під час обстрілу «повстанцями» українських позицій, єврейськiй Уряд «95 кварталу» тепер накладає великий штраф.
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12.02.2021 14:11 Ответить
Завданням таких урядів як парашенко і зеленський стоїть знищення слов"янської нації і доведення населення країни Україна до 15-20 млн. Мають залишитися лише раби для чорнових робіт. Про це ще в 2004 році писала газета". Персонал Плюс" Читайте статті Миколи Сенчена, Андрія Головатого, Юрія Шилова, книги харківського єврея Едуарда Ходоса. Не дивуйтеся діям влади, вона не для захисту народу України, а для його знищення. Всі ці президенти йдуть" широким фронтом" по програмі знищення нації. Це так званий безвіз, це реформи медична, пенсійна, освітня і їм подібні.
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12.02.2021 21:23 Ответить
А що краще -- заплатити штраф чи загинути, як тварина?
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13.02.2021 07:14 Ответить
Весной 2014 года, крымчане, позвавшие на украинский полуостров «Русско-бурятский мир», дружно кричали на Графской пристани в Севастополе: «Хохлы! Сдохнете от холодомора!». Все «крымнашевцы», которые одобряют убийство расейским православным солдатом Зайцевым в крымской Новофедоровке в украинском общежитии безоружного майора ВСУ Станислава Карачевского и убитого в область сердца «вежливыми человечками» министра нападения РФ Сергея Шойгу во время штурма украинского фотограмметрического центра в/ч А-3674 в Симферополе прапорщика Какурина С.В. и поддерживает аннексию украинского Крыма, являются соучастниками военной агрессии московии против суверенной Украины и находятся под гневом Божьим в ожидании справедливого Суда у белого Престола.
Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
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12.02.2021 14:13 Ответить
Вообще-то у Стаса было ранение головы. Его русский убил на лестничной площадке выстрелом в спину, когда Стас поднимался по леснице. Нигде не пиши "расийский солдат", пиши РУССКИЙ СОЛДАТ. Так будет правильно.
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13.02.2021 08:22 Ответить
Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
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12.02.2021 12:57 Ответить
А ворье в тылу набивает карманы...
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12.02.2021 12:58 Ответить
Так "баригу" який "наживався на війні" скинули!! В чому проблема ви ж вибрали "простого хлопця із народу"!!??? Ну ну... ще три роки попереду..
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12.02.2021 16:54 Ответить
Найщиріші співчуття рідним та побратимам.
Світла пам'ять загиблому воїну..
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12.02.2021 13:05 Ответить
НужнА простА пєрєстать стрелять...
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...

Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
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12.02.2021 13:06 Ответить
Саме вчора він знову заявив, пряма цитата: "Ми розуміємо, що відбувається. Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити". ???
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12.02.2021 14:04 Ответить
думаю, що коли воно накінець здохне,
то українська історія вже очиститься Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 4988
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12.02.2021 16:06 Ответить
Это очень благородно, обещать отомстить за товарища.
Но как вы собираетесь отомстить, если вам запрещают стрелять и дают за это премии?!
Тоскливо, но похоже дежурные слова...
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12.02.2021 13:10 Ответить
Все пройдет, и это тоже.
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12.02.2021 13:13 Ответить
***
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Ще двоє зразу!..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..

У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались

І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
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12.02.2021 13:18 Ответить
Dyakuyu ,V.Shev4enko.
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12.02.2021 13:22 Ответить
Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 3222
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12.02.2021 13:20 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
Спочивай з миром, синку....Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 6950
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12.02.2021 13:20 Ответить
Боляче і сумно від таких втрат 😪😪😪
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12.02.2021 13:23 Ответить
Svitla Pam'yat' ...
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12.02.2021 13:24 Ответить
вчера министр обороны выдал тираду : " .. перемирье длиться около 200 дней и наши потери уменьшились многократно , поэтому враг не дождется , что бы мы отвечали на его провокации " !!! (новости ICTV вчера ) .... прости сынок , но твоя жизнь оборвалась не на войне , а все го лишь на провокации .. как и тех что погибли до тебя... как нормальному уму понимать и принимать такую стратегию .... Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 7536 ??? !!
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12.02.2021 13:48 Ответить
с языка сняли... Как же эта .лядота патякала про 200 дней! Потери многократно уменьшились?! Скоты циничные
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12.02.2021 13:59 Ответить
как нормальному уму понимать и принимать такую стратегию .... Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 844 ??? !!

Як ганебне, недостойне, цинічне, підпе знущання.
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12.02.2021 14:07 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну! Співчуття його рідним та побратимам.
Горіть у пеклі russische schweine!Воїн 28-ї ОМБр Владислав Лященко 1996 року народження загинув учора ввечері внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі - Цензор.НЕТ 1299
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12.02.2021 13:49 Ответить
ДОКОЛИ БУДЕМ СОПЛІ ЖУВАТЬ ТА ЧИТАТИ СПІВЧУВАННЯ ??

ПОРА САМИМ ВРІЗАТЬ ГАНДОНАМ МОСКОВИТСЬКИМ ПО ЗУБАХ З УСІЄЇ СИЛИ ! ДЕ ЦЕЙ ПРЕЗІДЕНТ ХЕРОВ !?????
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12.02.2021 14:51 Ответить
Врізати треба головзебілу та агенту ФСБ Ермаку. Поки цього не буде наші хлопці будуть як мішені в тирі.
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12.02.2021 17:48 Ответить
Доколи?- До тех пор , пока всех не перещёлкают как в тире! Вы что не понимаете Зеленский и его банда работают на Кремль!
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12.02.2021 20:18 Ответить
"Перещелкают", а що ж робити? Премії шкода. Єврейська влада знає, як стимулювати капітуляцію в Україні...
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13.02.2021 07:28 Ответить
Слава Герою!
Отомстим! У руSSни должна гореть земля под ногами по всему миру.
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12.02.2021 14:56 Ответить
Війна з росією закінчиться між 2030-2040 роками. Кючі від россії, знаходяться в Україні.
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12.02.2021 15:04 Ответить
Герою Слава !
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12.02.2021 15:22 Ответить
Герою Слава!
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12.02.2021 15:52 Ответить
Патриоты-Украинцы умирают на фронте
Хитрожопые неукраинцы (Пеця,Зебил) рулят страной.
Это нормально, панове???
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12.02.2021 16:10 Ответить
25 років. Синочки, як же так? Тварини прикольні - вам смішно, суки малоросійскі? ліга сміху вже в росії і на каналах марченко-ополченочкі.
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12.02.2021 19:08 Ответить
Герої не вмирають
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12.02.2021 19:20 Ответить
Як сумно!! Героям Слава!!!Слава Україні!!
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12.02.2021 19:37 Ответить
сумно. гинуть наші герої. а ще сумно що сіра маса на виборах залишила нашу країну без влади.
без захисту, без майбутнього. де жостка відповідь лугандону? де жосткі дії щодо жопоблока, який обіцяв ускладненя на фронті після закриття їхніх помийок? де щонайменше співчуття від такзваного головнокомандуючого
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12.02.2021 20:11 Ответить
Обострение произошло после отключения 3 каналов, усматривается паралель.
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12.02.2021 20:12 Ответить
За одного нашого потрібно забирати 10 орків! І взять це за правило. Тоді вони своїми деградованими мізками 100 разів подумають перед тим, як лізти в нашу Україну.
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12.02.2021 21:27 Ответить
Медведчука - на фонарь!
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12.02.2021 22:20 Ответить
200 дней мира по зечму...
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12.02.2021 22:55 Ответить
Хто небудь може уявити щоб синочок Зєлєнсого, Дубінського, Коломойського або Боголюбова чи там Шефірів з Мендєлями опинився на передовій в якості захисника України? Я ні. Ніколи такого не станется. Тора забороняє ризикувати "священним життям єврея" за гоя. Це вороги і гівно яке укродебіли "по приколу" посадили собі на шию... В Україні 80% етнічних українців і лише 0,1% "шефірів", але як так сталось що 80% владних пик саме з цих "0,1%"?
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13.02.2021 05:51 Ответить
ето то що буба называет перемирием.....
еще одну жизнь кацапы забрали
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13.02.2021 08:09 Ответить
 
 