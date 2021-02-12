Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Вчера вечером в результате вражеского пулеметного огня на Донбассе погиб Владислав Лященко 1996 года рождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 28 ОМБр в соцсети Фейсбук.

"Война продолжается ... Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад ...", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб военнослужащий ВСУ.