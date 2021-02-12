Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО
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Вчера вечером в результате вражеского пулеметного огня на Донбассе погиб Владислав Лященко 1996 года рождения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение 28 ОМБр в соцсети Фейсбук.
"Война продолжается ... Очень трудно писать такие сообщения, особенно тогда, когда только несколько дней назад мы похоронили двух наших побратимов. Но, к сожалению война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего побратима. Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вечером 11 февраля в результате вражеского пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за каждого нашего воина, которые ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца. Покойся с миром, Влад ...", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, вчера, 11 февраля около 21.00 на направлении Марьинка от выстрела снайпера ВС РФ погиб военнослужащий ВСУ.
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Православные из Залесской неканонической самопровозглашенной безблагодатной околорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха господина Кирилла Гундяева из Великого Улуса ошибаются, думая, что захватив украинский Крым и превратив в руины Донецкий аэропорт, они в вечности окажутся в раю, как обещала им «бледная моль».
Світла пам'ять загиблому воїну..
В сваєй гАлавє я уже заКончіл вАйну...
Я увідєл в глазах фуйла міррр...
Я беру сітуацію пАд свой лІчний кАнтроль...
Гидко і до блювоти противно слухати цю нікчемну, брехливу потолоч, яка задля своєї користі готова гратися чужими життями.
то українська історія вже очиститься
Но как вы собираетесь отомстить, если вам запрещают стрелять и дают за это премии?!
Тоскливо, но похоже дежурные слова...
Аж захлиналася душа
Від болю, гніву і відрази,
Бо знову дика новина:
Іще один… Ще двоє зразу!..
Герої! Воїни! Сини!
Їх вдома десь не дочекались -
Вони за землю полягли,
І впавши з неї не піднялись!..
У скронях гупало, ревло,
У грудях тиснуло, кричало,
В очах темніло і пекло:
«Це перемир"я! Ще вам мало?!»
Вожді «схохлячились», здались
І продались.. мільони мають...
Та Божий суд прийде колись:
Рабів до раю не пускають!
Ганна.
Спочивай з миром, синку....
Як ганебне, недостойне, цинічне, підпе знущання.
Горіть у пеклі russische schweine!
ПОРА САМИМ ВРІЗАТЬ ГАНДОНАМ МОСКОВИТСЬКИМ ПО ЗУБАХ З УСІЄЇ СИЛИ ! ДЕ ЦЕЙ ПРЕЗІДЕНТ ХЕРОВ !?????
Отомстим! У руSSни должна гореть земля под ногами по всему миру.
Хитрожопые неукраинцы (Пеця,Зебил) рулят страной.
Это нормально, панове???
без захисту, без майбутнього. де жостка відповідь лугандону? де жосткі дії щодо жопоблока, який обіцяв ускладненя на фронті після закриття їхніх помийок? де щонайменше співчуття від такзваного головнокомандуючого
еще одну жизнь кацапы забрали