Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане
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Правительство Венгрии приняло решение ввести паспорта (сертификаты) об иммунитете от коронавируса для людей, которые были вакцинированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hungary Today".
Отмечается, что сертификат будет выдаваться людям, получившим вторую прививку, с указанием даты введения второй прививки.
Излечившимся от COVID-19 будет выдан сертификат с указанием даты их выписки из больницы или их первого отрицательного результата ПЦР после заражения, а также десятого дня после их первого положительного результата ПЦР-теста.
Оба вида сертификатов могут быть предоставлены бесплатно.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
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