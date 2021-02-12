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Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане

Правительство Венгрии приняло решение ввести паспорта (сертификаты) об иммунитете от коронавируса для людей, которые были вакцинированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Hungary Today".

Отмечается, что сертификат будет выдаваться людям, получившим вторую прививку, с указанием даты введения второй прививки.

Излечившимся от COVID-19 будет выдан сертификат с указанием даты их выписки из больницы или их первого отрицательного результата ПЦР после заражения, а также десятого дня после их первого положительного результата ПЦР-теста.

Оба вида сертификатов могут быть предоставлены бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также читайте: Венгерские врачи заявили, что не могут "с чистой совестью рекомендовать" вакцины из России и Китая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
венгры это какие то особо одареные идиоты
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12.02.2021 13:02
+1
Цікаво,адже наш біопаспорт знає про нас все від народження до розмірів дітородних органів.Так навіщо придумувати ще якісь паспорти як що можна просто внести інформацію в чіп біопаспорта автоматично.Скоріш за все держава знайшла як із народу здерти кошти.
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12.02.2021 13:03
+1
Каждому вакцинированному венгру бирку в ухо....это будет нагляднее.. Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане - Цензор.НЕТ 6502
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12.02.2021 13:07
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венгры это какие то особо одареные идиоты
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12.02.2021 13:02 Ответить
Так ведь они же выходцы с Урала....потому и степень идиотизма как у кацапов...
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12.02.2021 13:09 Ответить
Из-за Урала,кочевые племена цыган-унгров которые расселились до Португалии.
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12.02.2021 13:12 Ответить
если эту срань введут в Украине, то за 200 гривен на поток поставят штамповку.
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12.02.2021 13:03 Ответить
Европейцы не такие дурные штамповка при пересечении границы сработает как поддельный паспорт и никуда не выпустят,а дома он нахрен не нужен
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12.02.2021 13:09 Ответить
А Вы в этом еще сомневаетесь?Ведь этими статьями нас готовят к этому чтоб не возмущались.
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12.02.2021 13:10 Ответить
Цікаво,адже наш біопаспорт знає про нас все від народження до розмірів дітородних органів.Так навіщо придумувати ще якісь паспорти як що можна просто внести інформацію в чіп біопаспорта автоматично.Скоріш за все держава знайшла як із народу здерти кошти.
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12.02.2021 13:03 Ответить
У вас какое-то странное представление о биометрическом паспорте. Это всего лишь чип с 32Кб памяти, на который записана кроме обычных паспортных данных еще ваша фотография и оцифрованные отпечатки.
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12.02.2021 13:20 Ответить
Вочевидь, у нього там оцифровано відбиткок 21-го пальця...
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12.02.2021 13:39 Ответить
Плюс ключ к доступу к базе личных данных...
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12.02.2021 14:06 Ответить
Что это за база такая? Кто ее ведет? Администрирует?
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12.02.2021 14:11 Ответить
Каждому вакцинированному венгру бирку в ухо....это будет нагляднее.. Венгрия вводит иммунные паспорта, их могут получить привившиеся либо переболевшие COVID-19 граждане - Цензор.НЕТ 6502
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12.02.2021 13:07 Ответить
Цікаво, як далеко це заведе нашу цивілізацію...
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12.02.2021 13:13 Ответить
скоро и чипирование введут с соответствующими ограничениями для нормальной жизни, чтоб "поспособстсвовать". Рашка и ЕС это уже отработали - ковид и Крым-донбасс.
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12.02.2021 13:17 Ответить
Зачем паспорта, если каждого венгерского цигана можно будет узнать по язвам и синей коже на лице от уколов росийским Спутник-V
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12.02.2021 13:26 Ответить
 
 