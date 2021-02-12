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Женщине, продавшей своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы, - прокуратура Киева

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Женщине, продавшей своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы, - прокуратура Киева

31-летней женщине, которая не смогла забеременеть по программе суррогатного материнства и продала китайской паре собственного ребенка, грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Житомирской области, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка семейной паре из КНР, уже направлен в суд.

Женщину будут судить по части 3 статьи 149 УК Украины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно материалам следствия, в 2018 году в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины, обратились супруги из Китайской народной республики, для участия в программе суррогатного материнства.

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В дальнейшем между супругами и обвиняемой был заключен "Договор о суррогатном материнстве", согласно которому суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание. В итоге, неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери. Несмотря на это, мошенница хотела получить деньги любым путем. Она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него.

После этого подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства. Иностранная пара все же выплатила суррогатной матери около 400 000 грн, но позже разоблачила обман при проведении исследования о генетическом родстве с новорожденным ребенком при оформлении гражданства другого государства.

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На данный момент обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. Киева. Материалы в отношении должностных лиц медицинского центра выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.
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Да ,мухлёж должен быть наказан.А ведь у неё это не первые роды на продажу.Она хорошо заработала и на тебе-тюрьма.
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12.02.2021 13:29 Ответить
Безобразие! Вместо того, чтобы выносить ребенка для бездетной пары, продать собственное дитя. Ужас. Алчность не знает границ.
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12.02.2021 13:31 Ответить
а вы думаете суррогатное материнство-бесплатное??? Знаете сколько маме-инкубатору платят в течении 9месяцев?
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18.07.2021 09:32 Ответить
Цікаво, - чим вона взагалі думала?
Генетично дитина повинна була бути монголоїдним китайченям. Аж раптом, - біла дитина у китайців. Шо за нах? Женщине, продавшей своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 2270
І навіть якщо не брати до уваги зовнішні расові ознаки, - ДНК-аналіз все одно виявить обман.
"Должностные лица медицинского центра" теж цілковиті дебіли і непрофесіонали.
Якісь реальні тормоза, - яке їхало, таке й здибало...
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12.02.2021 17:26 Ответить
я так понимаю , должностным лицам должен тоже светить срок за обман клиентов.
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12.02.2021 19:45 Ответить
Ой, ну віддати свою дитину під видом того, що вона біологічно чужа це вже якесь безглуздя! Або навпаки остання стадія відчаю, бо при нормальному матеріально достатку жінці такі думки в голову не взбредуть! Я була сурогатною мамою і віддати дитину мені було не тяжко, навпаки якось легко перенесла все це, бо знала із самого початку, що та дитина не моя, я просто тимчасова домівка для того маляти.
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04.11.2021 21:04 Ответить
 
 