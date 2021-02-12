Женщине, продавшей своего ребенка под прикрытием суррогатного материнства, грозит 15 лет тюрьмы, - прокуратура Киева

31-летней женщине, которая не смогла забеременеть по программе суррогатного материнства и продала китайской паре собственного ребенка, грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук страницу Киевской городской прокуратуры, обвинительный акт в отношении 31-летней жительницы Житомирской области, которая под прикрытием суррогатного материнства продала своего ребенка семейной паре из КНР, уже направлен в суд.





Женщину будут судить по части 3 статьи 149 УК Украины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно материалам следствия, в 2018 году в один из столичных медицинских центров репродуктивной медицины, обратились супруги из Китайской народной республики, для участия в программе суррогатного материнства.

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В дальнейшем между супругами и обвиняемой был заключен "Договор о суррогатном материнстве", согласно которому суррогатная мать за компенсацию в сумме почти 400 тыс. грн согласилась выносить и родить ребенка, биологическими родителями которого являются указанные супруги, и, после установления генетического родства между ними и ребенком, передать его им на воспитание. В итоге, неоднократные процедуры оплодотворения не привели к беременности суррогатной матери. Несмотря на это, мошенница хотела получить деньги любым путем. Она вступила в половую связь со своим сожителем и забеременела от него.

После этого подозреваемая и должностные лица медицинского центра скрывали от иностранцев информацию о том, что они не являются биологическими родителями вынашиваемого ребенка, а после его рождения внесли в справку заведомо ложную информацию относительно их генетического родства. Иностранная пара все же выплатила суррогатной матери около 400 000 грн, но позже разоблачила обман при проведении исследования о генетическом родстве с новорожденным ребенком при оформлении гражданства другого государства.

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На данный момент обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. Киева. Материалы в отношении должностных лиц медицинского центра выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.