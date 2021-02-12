После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА
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Продолжавшееся почти полторы недели укрепление рубля на Московской бирже оборвалось на торгах в пятницу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает finanz.ru.
Курс доллара, накануне падавший до 3-недельного минимума, подскочил на 80 копеек за 2,5 часа, а евро снова поднялся выше отметки 90 рублей.
"Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом", - отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.
В интервью "Соловьев Live" глава МИД сообщил, что хотя Россия не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно "быть готовой" к разрыву отношений с ЕС, если последуют новые "санкции, создающие риски для экономики в том числе в самых чувствительных сферах".
График рубля интервалами в 5 минут
К 12.43 мск доллар с расчетами "завтра" на МосБирже подорожал до 74,4075 рубля (+80 копеек), а евро торговался по 90,06 рубля, прибавляя 70 копеек.
Накануне стало известно, что к обсуждению санкций в связи с делом Алексея Навального приступил Евросоюз, что "усилило давление" на рынок российского госдолга, пишут аналитики Сбербанк CIB.
Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, обновил минимум с апреля, опускаясь до 150,24 пункта. На торгах в пятницу было пробито и это дно - индекс теряет еще 0,29% и держится на отметке 149,8 пункта.
Новости о подготовке в ЕС новых персональных санкций против чиновников и близких к Кремлю бизнесменов сами большой роли не играют, говорит директор по инвестициям ИК "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой: рынок боится не персональных санкций, а мер против государственных облигаций или секторов экономики.
"Но утренние заявления главы российского МИДа Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС лишний раз указывают, что перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики", констатирует Полевой.
При текущих ценах на нефть - выше 60 долларов за баррель Brent - равновесный курс доллара находится не выше 66 рублей, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
"Отклонение текущего курса (на 7 рублей, или 10%) обусловлено ожиданием жестких санкций. Рынок предполагает 50%-ную вероятность их введения", - оценивает он.
Вряд ли, считает Порывай, эта вероятность снизится до нуля, поэтому "лишь небольшая часть потенциала для укрепления рубля может реализоваться".
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Рупь катился,упал, в зад
если переехать в город, то надо где-то жить,
а для этого надо снимать жильё,
а для этого надо работать
то ли дело в дяревне - слепил конуру из украденных досок, сыпонул весной в землю семена огурцов и бухай весь год на бабло от украденного цветмета
Раньше работал и турборежим Оперы.
А вы - формулу обьёма шара???
Это всё мука из Венесуэлы, начала бред нести...
"Доллар семьдесят один (даже больше), мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане, что, допрыгались, мокшане".
вот же ж, мля!
Уже 3 - 4 года ЦБ РФ в открытую играет на понижение курса рубля.
впєрєді - пабєда рашизма і свєтлає будущєє!
И таки да. Окончил университет по специальности "Инженер механической обработки", в группе авиаторов.
Давно рубли надо отменять и переходить на ТРУДОДНИ
оЧЧень эфективно!!!
Железный занавес, скоро будут ездить за бугор, только через фсб, иначе им власть тоталитарную не удержать.
А зекоманда - майже молодець !