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Лавров (2204) Россия (91193) рубль (910)

После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА

Продолжавшееся почти полторы недели укрепление рубля на Московской бирже оборвалось на торгах в пятницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает finanz.ru.

Курс доллара, накануне падавший до 3-недельного минимума, подскочил на 80 копеек за 2,5 часа, а евро снова поднялся выше отметки 90 рублей.

"Просадка связана с заявлением Сергея Лаврова, который сказал, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом", - отмечает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

 В интервью "Соловьев Live" глава МИД сообщил, что хотя Россия не хотела бы оказаться в мировой изоляции, ей нужно "быть готовой" к разрыву отношений с ЕС, если последуют новые "санкции, создающие риски для экономики в том числе в самых чувствительных сферах".

После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль 01
График рубля интервалами в 5 минут

К 12.43 мск доллар с расчетами "завтра" на МосБирже подорожал до 74,4075 рубля (+80 копеек), а евро торговался по 90,06 рубля, прибавляя 70 копеек.

Накануне стало известно, что к обсуждению санкций в связи с делом Алексея Навального приступил Евросоюз, что "усилило давление" на рынок российского госдолга, пишут аналитики Сбербанк CIB.

Индекс RGBI, отслеживающий цены облигаций федерального займа, обновил минимум с апреля, опускаясь до 150,24 пункта. На торгах в пятницу было пробито и это дно - индекс теряет еще 0,29% и держится на отметке 149,8 пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает разрывом отношений с ЕС: "Хочешь мира - готовься к войне"

Новости о подготовке в ЕС новых персональных санкций против чиновников и близких к Кремлю бизнесменов сами большой роли не играют, говорит директор по инвестициям ИК "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой: рынок боится не персональных санкций, а мер против государственных облигаций или секторов экономики.

"Но утренние заявления главы российского МИДа Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с ЕС лишний раз указывают, что перспектив улучшения взаимоотношений с Западом не просматривается, а это вряд ли является хорошей новостью для нашей экономики", констатирует Полевой.

При текущих ценах на нефть - выше 60 долларов за баррель Brent - равновесный курс доллара находится не выше 66 рублей, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

"Отклонение текущего курса (на 7 рублей, или 10%) обусловлено ожиданием жестких санкций. Рынок предполагает 50%-ную вероятность их введения", - оценивает он.

Вряд ли, считает Порывай, эта вероятность снизится до нуля, поэтому "лишь небольшая часть потенциала для укрепления рубля может реализоваться".
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Топ комментарии
+34
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3894
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12.02.2021 13:28
+30
іноді краще жувати овес, а не звиздіти...
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12.02.2021 13:31
+27
Хоп - хей - лайлалей- доллар тысячу фублей)) Даешь новое дно!!!
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12.02.2021 13:30
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После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3894
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12.02.2021 13:28 Ответить
Ну не финансист, и все тут, хотел икону подмутить и то попался, как кстати дела с нашей иконой?
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12.02.2021 13:30 Ответить
Хоп - хей - лайлалей- доллар тысячу фублей)) Даешь новое дно!!!
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12.02.2021 13:30 Ответить
Чєм больше рублєй будуть давати за доллар - тим ліпше!!
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12.02.2021 17:12 Ответить
КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ ? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 5942
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12.02.2021 13:31 Ответить
та туалетный ёршик там уже толмачит и слова коня, шо типо это неправильно все поняли перевод с конского ))
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12.02.2021 13:31 Ответить
іноді краще жувати овес, а не звиздіти...
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12.02.2021 13:31 Ответить
Мы так привязаны к рублю,что у нас тоже опустится гривна.
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12.02.2021 13:32 Ответить
Ви, це хто? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9974
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12.02.2021 13:33 Ответить
торгаші товарів з росії.
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12.02.2021 13:35 Ответить
ну, не скажи... таких "товарів" останнім часом стало дофіга... Тому прив'язка до ***** посилюється...
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12.02.2021 13:43 Ответить
Плохо, но чего вы хотели когда приглашали казломордых на донбасс? После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9346
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12.02.2021 14:09 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1152
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12.02.2021 13:33 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9779
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12.02.2021 13:33 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 9052
Рупь катился,упал, в зад
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12.02.2021 13:42 Ответить
красава ...жги есчО
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12.02.2021 13:34 Ответить
ЕС, путем не таких уж и значительных для себя потерь, может в считанные месяцы обрушить экономику паРашы до состояния начала 90-х прошлого века. неужели аналитики там не понимают, что такие экономические потери будут гораздо меньше ущерба от военного конфликта с паРашей?
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12.02.2021 13:35 Ответить
Ну да Шредер , Мерхель ,Макрон , Сиярто и т д конечно понимают , но без бабла из Мордора жить уже не могут .И даже если из за их жадности в Европе снова умрут сотни миллионов людей , да им по хер.
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12.02.2021 13:47 Ответить
эта жалкая кучка продавшихся *****, либо пойманных ним на крючек, даже не одна миллионная процента ЕС, это исчезающе малая величина. помимо них в ЕС много толковых политиков, бизнесменов, управленцев. на всех денег не хватит. да и далеко не все измеряют все деньгами.
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12.02.2021 13:53 Ответить
Их то может быть и мало , но увы вся власть как раз у них . И как показала практика на место немецкой комсомолки фрау Рибентроп приходит такой же ватник как и она.
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12.02.2021 13:55 Ответить
Передаст шкапоподобный шантажирует Европу чтоб не ввела новые санкции... а еще вчера весь ********* бравировал, что санкции им ни по чем... демонстративно вводили ответные "санкции" - сыры и фрукты трактором давили...
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12.02.2021 13:36 Ответить
Туалетный рупий-падает? Нужно больше санкций,от них "ватникам"-"только лучше стало".
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12.02.2021 13:36 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1653
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12.02.2021 13:37 Ответить
Новини з помийки завжди кумедні.
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12.02.2021 13:42 Ответить
Не знаю как насчет населения, но российским властям выгодно занижать курс рубля.
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12.02.2021 13:44 Ответить
Нафіга, це ж не Китай, який виробляє чверть світової продукції, Московія продає корисні копалини, звичайна колонія.
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12.02.2021 13:45 Ответить
Потому что продает корисні копалини за валюту. Затраты бюджета в рублях, а пополняется он долларами.
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12.02.2021 13:48 Ответить
Ага... а основная масса товара импорт....и даже то что собирают в паРаше собирают из комплектующих купленных за валюту...
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12.02.2021 13:50 Ответить
Так это же не государство завозит Айфоны.)
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12.02.2021 13:52 Ответить
Та да...и потому винторогое население уже начинает жрать ягель....консервированный...
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12.02.2021 13:53 Ответить
Народу плохо в плане покупки импортных вещей, поездок за границу, да и инфляцию это безусловно подстегивает. Но есть и плюсы для собственных производителей. Минусов для простого народа определенно больше.
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12.02.2021 14:11 Ответить
Торговый баланс РФ - сильно положительный. Например за январь - октябрь 2019 - 348.2 млрд $ экспорт, 201.4 млрд $ - импорт.
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12.02.2021 13:57 Ответить
Отлично, теперь ваш ботоксный карлик купит дрова бабушкам
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12.02.2021 14:38 Ответить
А почему те бабушки - живут там, где им нужны дрова? Заботишься о своей стране? Уматывай из деревни. Деревня для России - что гиря на ноге. И уж точно не в её интересах улучшать условия жизни в деревне. Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 5027
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12.02.2021 14:41 Ответить
ну ты смешной )))

если переехать в город, то надо где-то жить,
а для этого надо снимать жильё,
а для этого надо работать

то ли дело в дяревне - слепил конуру из украденных досок, сыпонул весной в землю семена огурцов и бухай весь год на бабло от украденного цветмета
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12.02.2021 15:08 Ответить
Деревянные параши экспортируете? Позвольте поинтересоваться в какие страны?
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12.02.2021 15:28 Ответить
Луганск -Донецк,угадал?
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12.02.2021 15:29 Ответить
За 20 год, экспорта не связанного с топливом - на 169 млрд $. Главные статьи - металлы, оружие, элементы ядерного топлива и оборудование для АЭС, удобрения, продовольствие, компьютерные программы.
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12.02.2021 16:11 Ответить
кацапчик на сайт зашел... вітаємо! в кацапии нет доступа на сайт, как удалось обойти запреты и блокировки?
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12.02.2021 16:28 Ответить
Это для обычных кацапов нет доступа , а для фсбешных есть куда хочешь.
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12.02.2021 17:15 Ответить
Простое расширение для Гугл Хром.

Раньше работал и турборежим Оперы.
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12.02.2021 17:24 Ответить
Инженер, корень из 100 знаешь?
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12.02.2021 18:42 Ответить
Квадратный - 10.

А вы - формулу обьёма шара???
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12.02.2021 19:40 Ответить
Е ні, не за валюту, а за папірці що друкує приватна фірма в США, чомусь при Миколі 2-му продаж сирої нафти за кордон в РІ був заборонений, тому що країна мала яйця, тому і найняли Леніна, Троцького та іншу шмизь.
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12.02.2021 13:51 Ответить
Тогда совсем мало добывали. Только на Кавказе. Такое количество нефти самой рашке все равно не обработать.
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12.02.2021 13:53 Ответить
Лаврошадь здесь, не при чём!!!
Это всё мука из Венесуэлы, начала бред нести...
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12.02.2021 13:38 Ответить
Довыеживалась лошадь.
"Доллар семьдесят один (даже больше), мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане, что, допрыгались, мокшане".
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12.02.2021 13:38 Ответить
Китайскую стену вокруг РФ и ров с крокодилами. С просветами для нефтегазовых труб, а в ответ ( за поставки) с самолетов сбрасывать им жрачку и лекарства.
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12.02.2021 13:38 Ответить
Жрачка то лишнее..пусть ягель жрут...да и все лекарства может заменить скрепный подорожник...
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12.02.2021 13:41 Ответить
алекс - вам креститься пора ,однозначно))
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12.02.2021 13:42 Ответить
цапы - покатались по миру и хватит - сидите дома и пейте березовый сок у банках))))
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12.02.2021 13:41 Ответить
Кацапам березовый сок только с мякотью положен .
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12.02.2021 13:50 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 6151
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12.02.2021 13:41 Ответить
Знову москалі німців вітають.
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12.02.2021 13:43 Ответить
Ну тож их союзники
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12.02.2021 13:59 Ответить
они вместе Польшу оккупировали на этих танках... в 39м.
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12.02.2021 18:50 Ответить
Эти танки более позднего производства, что конечно не меняет заслуг на других танках.
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13.02.2021 09:10 Ответить
Так все на фото правильно, флаг власовский, танки немецкие, текст русский, все очень гармонично связанно.
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13.02.2021 04:08 Ответить
дєди защіщалі
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12.02.2021 13:44 Ответить
Кацапы редкие бараны. Ну, сколько можно ходить по этим граблям.
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12.02.2021 13:50 Ответить
Это очередное подтверждение, что молодому поколению все больше безразлична пропаганда на эту тему - они не знают элементарных вещей и не вникают в то, что делают....или просто тупые...
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12.02.2021 14:04 Ответить
Тигр и пантера
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12.02.2021 14:07 Ответить
И "фоккеры"..
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12.02.2021 15:12 Ответить
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 6380
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12.02.2021 15:35 Ответить
А говорят, что не фашисты.
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13.02.2021 09:08 Ответить
мокша, видя курс рубля:
вот же ж, мля!
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12.02.2021 13:43 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 3564
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12.02.2021 13:44 Ответить
Очень даже хорошо кто получает зарплату в валюте. Поетому вражеских агентов и легко вычислять
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12.02.2021 13:47 Ответить
И сажать стали больше.
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12.02.2021 15:56 Ответить
Зато сажать стали больше
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12.02.2021 16:05 Ответить
Как удобно... То приходится валюту изымать чтоб опустить курс. А то от одних слов он опускается.

Уже 3 - 4 года ЦБ РФ в открытую играет на понижение курса рубля.
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12.02.2021 13:46 Ответить
та всьо у вас харашо!
впєрєді - пабєда рашизма і свєтлає будущєє!
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12.02.2021 13:50 Ответить
Этот дурачОк из паРаши тут раньше инжинегром себя называл....работал где то в космической отрасли....батуты делал....над американцами смеялся....теперь дырки в батутах соплями клеит...
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12.02.2021 13:52 Ответить
Ничего подобного. Всю жизнь работаю на РЖД. Делаю дрезины.

И таки да. Окончил университет по специальности "Инженер механической обработки", в группе авиаторов.
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12.02.2021 14:17 Ответить
Да ты что, и кому на это не плевать?
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12.02.2021 14:39 Ответить
Простой інженер перетворюється в простого безробітного бота.
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12.02.2021 13:52 Ответить
Да пусть кацапы разрывают отношения с ЕС , ***** же хотел все санкции которые только возможно. А то соплежуи из ЕС так и будут обеспокоенностями пугать.
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12.02.2021 13:52 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 8851 Башкиробиндеровцы прислали, салдаты НАТы уже в Уфе!
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 7228
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12.02.2021 14:04 Ответить
После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль - Цензор.НЕТ 1444
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12.02.2021 14:11 Ответить
Ну и что с того???
Давно рубли надо отменять и переходить на ТРУДОДНИ
оЧЧень эфективно!!!
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12.02.2021 14:29 Ответить
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 2482
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12.02.2021 15:06 Ответить
будет деревянным опять с привязкой к бумаге из которой сделан.
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12.02.2021 15:12 Ответить
лавров - знатный воротила на валютном рынке, сыграл на понижение.
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12.02.2021 16:11 Ответить
забыковал для доллара? или замедведил для рубля?
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12.02.2021 18:52 Ответить
Тут все понятно. Долляры нужны рассеянам. А то за что покупать хоть что нибудь сложнее матрешки или лопаты в магазинах Берьозка (Торгсин), которые придется срочно восстанавливать.
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12.02.2021 17:08 Ответить
Теперь лугандоновским туристам будет дорого ездить в Украину со своими бездонными сумками....Хоть отдохнём от этой миомассы....
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12.02.2021 21:16 Ответить
Отлично! Лавров, ну ка ляпни еще что нибудь.
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12.02.2021 21:55 Ответить
Лавров доппи здится, что его дочку лишат вида на жительство в США.
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13.02.2021 08:32 Ответить
Ничего нового, ещё в 2014 мне один управленец с совместного нарасейскокитайского предприятия с пафосом рассказывал, как раша уйдёт от западной валюты в сторону сближения с Китаем....
Железный занавес, скоро будут ездить за бугор, только через фсб, иначе им власть тоталитарную не удержать.
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13.02.2021 09:18 Ответить
Жаль януковощ не дожил у нас до этого светлого дня, ведь при нем доллар был бы по восемь.... Да, овощедрочеры?
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13.02.2021 09:22 Ответить
Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 9044 ну ..., по курсу долара - винуватий Порох Після заяв Лаврова про розрив відносин з ЄС в РФ різко подешевшав рубль - Цензор.НЕТ 4057

А зекоманда - майже молодець !
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13.02.2021 13:50 Ответить
 
 