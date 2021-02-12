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Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим "тишины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вблизи Золотого-4 враг дважды применял БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17 над позициями украинских подразделений, а в районе населенного пункта Новолуганское осуществлял воздушную разведку.

Потерь среди украинских защитников не зафиксировано.

Читайте: Снайпер наемников РФ ранил украинского воина в районе н.п. Пески, - Минобороны

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
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12.02.2021 13:50
+14
- Мама! Я на войну!

- Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
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12.02.2021 13:53
+9
хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
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12.02.2021 13:56
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Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2835
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12.02.2021 13:50 Ответить
- Мама! Я на войну!

- Сыначка! Тока недалеко, шоб я тебя видела!
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12.02.2021 13:53 Ответить
Упаковку памперсів цьому патріоту!
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12.02.2021 13:53 Ответить
хватило сил носити два броніка... тяжко, видно по лицю... але старається, це не цацки-пецки... до речі, це яка лінія оборони?
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12.02.2021 13:56 Ответить
145 лінія, десь кілометрів за 500 від нуля !!!)))
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12.02.2021 13:58 Ответить
а ось це саме цікаво!
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12.02.2021 13:58 Ответить
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника.
К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком.
Сегодняшняя (06/02) диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. .
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12.02.2021 14:29 Ответить
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1198
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12.02.2021 13:57 Ответить
🤣
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12.02.2021 14:19 Ответить
И паренной репой на километр от него несёт. Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3522
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12.02.2021 15:27 Ответить
скайнет идёт по следу
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12.02.2021 13:59 Ответить
А на морде так и написано "уж я то Крым бы не отдал !" ))
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12.02.2021 15:12 Ответить
Как жалок шут,
На троне колроля!
Как глуп народ,
Который то позволил!
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12.02.2021 15:26 Ответить
Стойкое перемирие - одно из величайших достижений Осла!
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12.02.2021 13:51 Ответить
Спасибо жителям экрана...
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12.02.2021 13:52 Ответить
Я не понял у нас байрактары или у орков кукурузники и они нас еще и обстреливают?
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12.02.2021 13:52 Ответить
У нас недоумок на табуретці.
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12.02.2021 13:55 Ответить
Ну я от порохобота ничего другого и не ожидал, так что ты меня не удивил. Поетому я ниприкаких обстоятельствах за твоего Порося никогда не проголосую.
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12.02.2021 14:17 Ответить
слава богу що вас дібілів вже дуже мало залишилось.
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12.02.2021 14:22 Ответить
протестую! Их много. Только каша у них в голове начала бродить и симптомы теперь у всех разные
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12.02.2021 14:36 Ответить
Правда? Ну посмотрим на выборах. Какие там твои букмеккеры ставки за Свинарчука ставят? То что вы два десятка порохоботов здесь спамите всех инакомыслящих еще не говорит о том что вас большинство. Реально было когда за твоего пороха никто не вышел даже кофэ пить кроме бомжей и работников Рошена, которых привезли автобусом после ночной смены и под угрозой увольнения.
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12.02.2021 15:02 Ответить
не сци малорос. Окупанти за допомогою безпілотників скинули постріли ВОГ-17 на позиції українських воїнів і проводять повітряну розвідку, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9023
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12.02.2021 15:38 Ответить
Я думаю в ответ нужны аресты росийских агентов таких как Рабинович, Ахметов, Мертвечук, Мураев, Бойко и тд. Они открыто с трибуны ВР и екранов ТВ призывали врага к возобновлению обстрелов и убийствам наших солдат
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12.02.2021 13:55 Ответить
Так говнокомандуючий наказав стріляти тільки у відповідь. а тут не стріляли. а скидали.
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12.02.2021 14:05 Ответить
До речі, скільки збили кацапських безпілотників?? де розрекламовані протибезпілотні рушниці???
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12.02.2021 13:59 Ответить
Там же де Баретти 12,7мм та Джевеліни ,на складах під Львовом !!!))))
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12.02.2021 14:00 Ответить
Оккупанты с помощью беспилотников / Беспилотники израильские РФ купленные это беспилотники правильные и хорошие. Остальные беспилотники не правильные и плохие. Растолковывали израильские флажки.
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12.02.2021 13:59 Ответить
Покупают только лохи украинские чиновники, поэтому ни один не летает.- Моя твоя не понимай. / Наемники РФ сбросили с беспилотника гранату над позициями ВСУ, ранен один воин/ Воинам ВСУ по хер беспилотник с купленного израильского завода или куплен в Израиле.
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12.02.2021 14:36 Ответить
Оккупанты с помощью беспилотников сбросили выстрелы ВОГ-17 на позиции украинских воинов и проводят воздушную разведку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8548
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12.02.2021 14:02 Ответить
Але ж це не рахується за стрільбу (с) Бубочка
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12.02.2021 14:04 Ответить
Терпилы опять получили бомбы на голову?Спасибо за информацию.Перемирье продолжается.
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12.02.2021 14:07 Ответить
Ленку с белым флагом и детей янелоха в окопы! И будем наблюдать как "они папу любят".
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12.02.2021 14:48 Ответить
Скоро попруть орки. Кріт ножа в ОПУ вже гострить, Гофмаршал не виконав жодної оборонної програми, тому фюрер надасть наказ оркам вдарити на Харків і Маріуполь. Не даремно всі їх канали вже гудуть як осинне кубло - Пора воссоеденить,... защитим наших,..
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12.02.2021 15:14 Ответить
я щось не зрозумів.. це міноборони скаржиться?. а кому?. ОБСЄ?. ЄС?. Чи українцям, яких воно повинно захищати?. безпілотники збивати не пробували?.
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12.02.2021 15:24 Ответить
а в ответ - тишина, бо придурок с Банковой ругать будет.
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12.02.2021 15:45 Ответить
Це не порушення режиму тиші . це розстріл наших військових в районі РОЗВЕДЕННЯ військ!
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12.02.2021 16:14 Ответить
 
 