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Германия (6000) Лавров (2204) Евросоюз (15858)

Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС

Министерство иностранных дел Германии удивлено заявлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом.

Об этом заявила представитель МИД Германии Андреа Зассу на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается высказывания российского министра, я могу сказать только, что, с нашей точки зрения, оно есть на самом деле странным и непонятным", - сказала дипломат.

Она напомнила недавнее выступление в Бундестаге министра Гайко Мааса, который отметил желание продолжать сотрудничество с Россией.

Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.

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Топ комментарии
+14
Уважаемые гансы! То-есть, до теперь ничего странного и непонятного в поведении взбесившихся небыло?! Тогда вы действительно заслуживаете пострадать от пидаРоссов. Самое время проявить озабоченность и обеспокоенность.
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12.02.2021 14:02
+8
Шо тут не ясно? ПП-2 всьо.
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12.02.2021 14:00
+7
Ты опять здесь, кактус? Вернись в унитаз.
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12.02.2021 14:07
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Шо тут не ясно? ПП-2 всьо.
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12.02.2021 14:00 Ответить
Да всё. А вот СП-2 будет достроен на благо экономике Германии.
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12.02.2021 14:05 Ответить
Ты опять здесь, кактус? Вернись в унитаз.
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12.02.2021 14:07 Ответить
русский, ты на бутылке скачешь тоже на благо экономике Германии? А двух сразу, сможешь повторить за дидов и на благо экономике Гремании?
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12.02.2021 14:23 Ответить
тебе все равно денег от продажи газа невидать Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 655
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12.02.2021 15:39 Ответить
Обнуленные кацапы... шо с них взять.. кому то взбредёт в голову общаться ровно с психическими больными... нет.. так и Рашка..
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12.02.2021 14:31 Ответить
ПП-2, в даному випадку, це, так деталі)

Тут піста світить усій парашеньські машинобудівній індустрії!
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12.02.2021 15:06 Ответить
это истерика
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12.02.2021 20:29 Ответить
та лошадь сама, странная і нєпонятная)
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12.02.2021 14:00 Ответить
более чем понятное:

"Коль не явитесь к утру,
Отдамся кучеру Петру...." Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 9843

шантаж отдаться узкопленочным китайским коммунистам
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12.02.2021 14:01 Ответить
Уважаемые гансы! То-есть, до теперь ничего странного и непонятного в поведении взбесившихся небыло?! Тогда вы действительно заслуживаете пострадать от пидаРоссов. Самое время проявить озабоченность и обеспокоенность.
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12.02.2021 14:02 Ответить
Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС необходимо приветствовать, поскольку они нанесут гораздо больший урон российской экономике чем любые санкции
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12.02.2021 14:04 Ответить
А чего не понятное это понты питерской шпаны и шантаж террористов в одном лице.
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12.02.2021 14:04 Ответить
не більше і не менше.
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12.02.2021 14:29 Ответить
Так санкции ж полезные. Почему кацапский мерин недоволен? Надо ж ещё подкинуть для процветания.
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12.02.2021 14:06 Ответить
На смену озабоченности пришли удивление и непонятка.
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12.02.2021 14:07 Ответить
Не понятно, но поток строим дальше,правда взял неделю отдыха из за шторма фортуна
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12.02.2021 14:09 Ответить
Шантаж со стороны лошадиной головы-не бейте нас сильнее,а то мы перестанем с вами дружить.
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12.02.2021 14:16 Ответить
Дурак этот Лавров. Иначе как шантаж это нельзя понять. Для дипломата непростительно. Немцы слишком культурные.
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12.02.2021 14:16 Ответить
думаю старикашке давно пора жучков в огороде собирать..
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12.02.2021 14:16 Ответить
Туго доходит. Нужно ,чтоб кацапы нахезали на голову в натуре,а не в переносном смысле? Подождите немного,следующий их шаг как раз это.
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12.02.2021 14:22 Ответить
До германця як до жирафи,дуже довго доходе,те що кацап ворог всім,не лише українцям.
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12.02.2021 14:32 Ответить
блин!чего только не скажешь с бодуна!ПРАВИЛО №1Проснулся-похмелись,а то в морду ,а потом целоваться
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12.02.2021 14:33 Ответить
подзабыла немчура....
Заявление Лаврова о расторжении отношений Москвы с ЕС "странное и непонятное", - МИД Германии - Цензор.НЕТ 6294
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12.02.2021 14:35 Ответить
да понять то можно. впустили коня из тамошней мидовской конюшни в лавку с саксонским фарфором.
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12.02.2021 14:42 Ответить
Умом не понять, надо чувствовать задницей.
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12.02.2021 14:48 Ответить
Европа не сильно переживает за Рашу, только Германия дрожит за совместный "Северный поток 2".
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12.02.2021 15:08 Ответить
рашисты готовы к разрыву отношений с ЕС,но ихние подельники в ЕС фрицы не готовы...Следовательно санкции нужно вводить и против рашистов и против их немецких подельников
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12.02.2021 15:08 Ответить
Трусы всегда боятся посмотреть на мир без "розовых очков" и всегда "включают дурку". Противостояния с россией Европе не избежать, как бы они этого не хотели. Слава УКРАЇНІ.
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12.02.2021 15:20 Ответить
Более понято это когда в рыло немчуре заедут.
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12.02.2021 15:23 Ответить
Що ж тут дивного і незрозумілого? Всього-на-всього відбулася чергова поставка "коксу" із Аргентини. Як видно із "глибини глибин" висловлювань Гаварящєй Лошаді, товар якісний.
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12.02.2021 16:06 Ответить
"Озабоченную" Меркель снимут с довольствия.
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12.02.2021 17:15 Ответить
Этот конь педальный недавно получил посылочку из Колумбии...
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12.02.2021 17:57 Ответить
Немцы дураками прикидываются, наивно ища адекватность у дикарей.
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12.02.2021 19:12 Ответить
Ждём очередную озабоченность!!!
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12.02.2021 19:41 Ответить
Обратите внимание,как только в Евросоюзе принялись за подготовку новых санкций,и тут как тут *****-Соловей берет у Лошади Пукцебельской интервью где та заржала шантажиским ревом, а Гансы уже обсираются...Ну не бред ?..!!!
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12.02.2021 21:55 Ответить
 
 