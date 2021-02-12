Лукашенко анонсировал принятие закона о пресечении массовых акций протеста в Беларуси: Нравится это кому-то или нет, но процесс запущен

Парламент Беларуси в ближайшее время примет обновленное законодательство по пресечению массовых акций протеста и правонарушений.

Об этом заявил захвативший власть в стране "президент" Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений - нравится это кому-то или нет, но процесс запущен. Мною поручено разным органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. В ближайшее время парламент примет соответствующие законы", - сказал Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в пятницу.

Он уточнил, что обновленное законодательство нужно не только для того, чтобы пресекать массовые беспорядки.

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Как сообщалось, в Беларуси регулярно проходят массовые акции протеста после того, как Лукашенко фактически захватил власть в стране с помощью фальсификаций на президентских выборах.