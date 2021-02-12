В МИД РФ объяснили слова Лаврова: Россия готова к разрыву с ЕС в случае инициативы Брюсселя
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия подтверждает настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том, случае, если на этот шаг пойдет Брюссель, при этом призывает ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в Министерстве иностранных дел России
"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - сказали в МИД РФ.
В то же время, во внешнеполитическом ведомстве РФ призвали Евросоюз к сотрудничеству.
"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее Лавров заявил о возможности разрыва отношений с Европейским союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.
Вместе с тем глава МИД РФ подчеркивал, что Россия не хочет быть изолированной от мировой жизни.
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та было б неплохо разорвать козломордию на энное кол-во республик
свою свободу, як вони це розуміли.
у лаврого свои многоходовочки, отличные от других
Лошадь просто коксом упоролась и гонит!
Главный Либерал
В Аргентине начались слушания по делу о кокаине в посольстве РФ.
К розриву оні готови......
Во время секретного совещания в бункер Путлера с шашкой наголо ворвался Лавров и закричал:
- Порублю, гады.
Гады скинулись по рублю. Лавров собрал деньги и ушел.
- Лавров, у вас есть план? - спросил Путлер.
- Конечно. Но я больше люблю героин, - ответил с улыбкой Лавров.
( нужен внешний враг - раз в стране "бурления" ) .
И Лошадь работает там давно , что-бы так "случайно проговориться" ....
М. Дмитриев
«Мнения русских о самих себе», издание, С.-Петербург, 1905г.
Свинособаки, держитесь там, хорошего настроения! =)
Європа і рАЗІЯ - це дві різні, паралельні реальності, які не пересікаються.