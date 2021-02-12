Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года
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Для запуска спутника дистанционного зондирования Земли ведутся технические переговоры со SpaceX о совместимости "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на epravda, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска спутника "Сич 2-30 (2-1)".
По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, вскоре станет ясно, возможно ли это осуществить.
Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.
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"Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас ", - рассказал глава ведомства.
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Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
Денег стало вдруг до хрена вот и маются хренью....
в Украине как и в россии не было и нету космической электроники
зеля, как там вовк с тупицким ?
они не отменят запуск -то ? как обычно
ЗАЧЕМ?
ЧТО эта Сич может?
Померять магнитное поле прибором, слепленным 30 лет назад для СССР?