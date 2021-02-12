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Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Технологии

Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года

Для запуска спутника дистанционного зондирования Земли ведутся технические переговоры со SpaceX о совместимости "Сич 2-30 (2-1)" с ракетным носителем компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на epravda, Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска спутника "Сич 2-30 (2-1)". 

По словам вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, вскоре станет ясно, возможно ли это осуществить.

Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: "Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску". Он также добавил, что лично побывал в Днепре на "Южмаше", где проверил реальное состояние космического аппарата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX начала принимать предварительные заказы на спутниковый интернет Starlink за 99 долларов

"Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас ", - рассказал глава ведомства.
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Топ комментарии
+7
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3409
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12.02.2021 14:36
+5
а между прочим, спутник "Січ 2-1" двойного назначения..
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8340
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12.02.2021 14:49
+3
Сыш Штирлиц..вали НАх... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9009 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9864
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12.02.2021 15:11
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А что, Эпицентр планирует расширяться в глобальных масштабах?!
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12.02.2021 14:33 Ответить
клоуну просто нужен ПИАР для лохов.. особенно на фоне зашкваров во ВСЕХ сферах..
Впервые (!) за долгое время зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака.
Почему?
Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат.
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12.02.2021 14:59 Ответить
----
уровень *********** зеленского - натянуть два броника (в т.ч. и на встречу с Папой Римским) и пиарится на запуске никому не нужного спутника.. ракетой Маска))
Не украинской, а именно РАСКРУЧЕННЫМ брендом SpaceX (клоун уже мечтает как на мысе Канаверал будет "запускать рОкету!" )
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12.02.2021 14:59 Ответить
Ще один гіперпул
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12.02.2021 14:34 Ответить
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9171
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12.02.2021 14:37 Ответить
Украина хочет запустить собственный спутник

Денег стало вдруг до хрена вот и маются хренью....
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12.02.2021 14:35 Ответить
мы - за...и даже, чтобы не вместе, а вместо спутников маска запустила украина
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12.02.2021 14:40 Ответить
сич в глаза
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12.02.2021 14:35 Ответить
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3409
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12.02.2021 14:36 Ответить
Шо то за ліфчик начепив цей бомбер.
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12.02.2021 14:39 Ответить
Глядя на фото почему то всплывает слово "потерпевший".
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12.02.2021 17:06 Ответить
Бєня зондуватиме шо ще можна вкрасти.
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12.02.2021 14:37 Ответить
А давайте главзебила запустим, и чтоб назад не возвращался.
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12.02.2021 14:40 Ответить
опередил)
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12.02.2021 14:41 Ответить
А почему Ex?
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12.02.2021 14:42 Ответить
Дебила не забудьте всунуть в спутник...
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12.02.2021 14:40 Ответить
а что в том спутнике Украинского, название?
в Украине как и в россии не было и нету космической электроники
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12.02.2021 14:43 Ответить
зато есть уРУСкий
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12.02.2021 14:49 Ответить
есть сРусская дрель которой дырявят космические спутники и сРусская кувалда которой подравнивают стывовочную скобу на ракетах Союз
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12.02.2021 15:03 Ответить
спутник v имелось ввиду!
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12.02.2021 15:28 Ответить
Ти шо не патріот, мі ж космічна держава!!! Скоро гіпєрлупу запустимо!
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12.02.2021 16:36 Ответить
Илан Маск имеет договор с украинским концерном Антонов,причем на 5 лет...
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12.02.2021 14:43 Ответить
Илан Маск ,это не Срань РАБссиянская Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 1231Скотчем дырки клеять...На МКС РАБссиянцы объявили Майдан,туалета нет,жратвы нет...
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12.02.2021 14:46 Ответить
СкреПОНОСная вяликая РАБссия...пля... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 2892 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 2892
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12.02.2021 14:48 Ответить
космический аппарат Сич 2-1 собирается в цехе сборки КА конструкторского бюро "Южное", не на Южмаше
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12.02.2021 14:48 Ответить
а между прочим, спутник "Січ 2-1" двойного назначения..
Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8340
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12.02.2021 14:49 Ответить
А шо, еще и первачок дает? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 3702
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12.02.2021 14:52 Ответить
99% китайской комплектухи
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12.02.2021 14:58 Ответить
Военно-ракетно-комический комплекс СССра дохлого находился в КБ Южное,в основномм...РАБссиянцы строили только туалеты для Гагарина никогда не летавшего в космос...Алкоголизм штука опасная... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 514 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 514
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12.02.2021 14:52 Ответить
Сигареты "Дебилы РАБссии" табачная фабрика.Дукат.Рабссия.. Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8143
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12.02.2021 15:04 Ответить
Сыш Штирлиц..вали НАх... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9009 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9864
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12.02.2021 15:11 Ответить
Він не куре він нюхає!
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12.02.2021 16:37 Ответить
Класс. Я не там сижу!
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12.02.2021 15:25 Ответить
В Книге рекордов Гиннесса за 1964 год написано..герой советского союза, летчик-космонавт СССр,заслуженный летчик испытатель СССр полковник ВВС СССр Владимир Ильюшин первый космонавт планеты...РАБссиянцы а почему не Гагарин??? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6281 Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6281
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12.02.2021 14:57 Ответить
Завод Мотор-Сыч имеет такие технологии что в Мире нет..бараны РАБссиянсие и китайские фиг вам а не технологии.. Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 6546
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12.02.2021 15:03 Ответить
Каздлина,не лазь под ногами Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 8243
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12.02.2021 15:12 Ответить
Шэни Дэда Мутхан.... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 8904
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12.02.2021 15:24 Ответить
Браво! давай жги!
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12.02.2021 15:27 Ответить
Та задрал блин баранеску Штирлиц тройной одеколон... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4360
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12.02.2021 15:29 Ответить
.

зеля, как там вовк с тупицким ?
они не отменят запуск -то ? как обычно
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12.02.2021 15:08 Ответить
Перший раз супутник даного типу запущений в 2011 пропрацював тільки один рік хоа обіцяли п'ять. Так що нехай все добре перевірять. Даний супутник універсальний - різна апаратура. Хотілося щоб був ще запущений супутник Січ-3-О. оптичний де роздільна здатність 50 см. Чи він недоцільний тому що США ділиться знімками... Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 5192
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12.02.2021 15:09 Ответить
Автомат АК придумал Уго Шмайссер,а написали что Калашников...РАБссиянцы а что вы придумали? Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9049Все у вас шакалов вялика-Хромосомное...задом наперед Украина хочет запустить собственный спутник вместе со Space-X в декабре 2021 года - Цензор.НЕТ 9049
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12.02.2021 15:10 Ответить
Ну вони ж лишньохромосомні!
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12.02.2021 16:38 Ответить
сателит высокоорбитальный Украине очень хужен. Хотябы для наблюдения за своей территорией ну и конечно как ретранслятор связи.
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12.02.2021 15:17 Ответить
Юрий Тимовский.Ютьюб.В космосе на сегодня никого никогда не было.Это Фейк.
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12.02.2021 15:18 Ответить
это все придумал У.Черчиль в 18 году?
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12.02.2021 15:20 Ответить
Тимовский доказывает на пальцах..в космос никто не летал... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4307
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12.02.2021 15:21 Ответить
спутник v?
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12.02.2021 15:23 Ответить
Теперь осталось токо найти денежки на запуск...Неужто с Великого крадивництва снимут?)
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12.02.2021 15:30 Ответить
Уже сняли, это прошлое. Но есть решение: нужно еще одно строительство. А вот там уже снимут в будущем времени.
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12.02.2021 15:33 Ответить
Они надеются, что Маск им на халяву запустит. С эой целью и суетятся. Плюс представьте какой пиар для величайшего всех времен и народов.🙂
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12.02.2021 16:58 Ответить
Госсекретарь США Энтони Блинкенко приедет "лечить" Украину вначале мая...в хорошем смысле... Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 1835Зелемойские готовьтесь...больно не будет...
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12.02.2021 15:34 Ответить
Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 8490Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 7532
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12.02.2021 15:37 Ответить
президенты Байденко и Порошенко прговорили по телефону 2 часа...,интересно по самолеты F-35 или танки Абрамс договорились? Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 9641
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12.02.2021 15:39 Ответить
А може краще самого прєпіздента зі всією його шоблою запустити? От тільки боюсь,що в Ілона ракет не вистачить...
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12.02.2021 15:59 Ответить
Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року - Цензор.НЕТ 4414
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12.02.2021 16:01 Ответить
Так Украина хочет запустить? Или кто-то зеленый хочет, чтобы Маск его пропиарил? Это две большие разницы.🙂
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12.02.2021 16:49 Ответить
Звичайно можливо якщо не захочуть відкатів.Головне щоб сам супутник був максимально надійним, щоб не втратили.І щоб він не був морально застарівшим і давав справді потрібні можливості.
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12.02.2021 17:01 Ответить
Какая Сич-2?
ЗАЧЕМ?
ЧТО эта Сич может?
Померять магнитное поле прибором, слепленным 30 лет назад для СССР?
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12.02.2021 17:26 Ответить
 
 