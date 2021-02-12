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Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Законопроект об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему № 4335 и альтернативный законопроект № 4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Его принятие необходимо, однако МВД и Нацполиция категорически против в части обращения короткоствольного оружия.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента коммуникации МВД Украины.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - отметил замминистра.

Геращенко отметил, что на сегодня с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А те, кому уже исполнилось 25 и у них нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие. Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье.

По словам замминистра, в США, где разрешено короткоствольное оружие - пистолеты, револьверы, количество погибших от рук полицейских - от 800 до 1000 человек в год. В Америке такая статистика, так как полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках сотни миллионов единиц оружия.

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств - одно на 100 тыс жителей. В Японии - 0,2, в Украине - 4,5, в США - 5, в Молдове - 7 убийств 100 тыс. жителей", - сказал Геращенко.

Он отметил, нашей стране не нужно больше смертей граждан и полицейских.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МВД выступают против ношения оружия гражданами: Только для защиты жилья

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.
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Топ комментарии
+36
МВД и Нацполиция категорически против... ибо - ССЫКОТНО!!!

Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8910
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12.02.2021 14:45
+23
Вільні люди мають зброю, раби-ні! Це усе, що треба знати про рабовласників в Україні, які не хочуть дозволити нам мати зброю. Ту зброю, яку ми хочемо мати- а не дозволену ними!!!
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12.02.2021 14:47
+22
Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8729 Это да. Как их потом на митингах палками лупцевать, если у каждого пистолет в кармане?
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12.02.2021 14:45
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а чи еліта вони взагалі? Хто так сказав? Хто так вирішив? "А судьї - хто?"
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13.02.2021 01:51 Ответить
Карочє ... Хто дуже хоче, най купує рушниці різних моделей з коротким стволом. Тіпа, мисливці ...
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12.02.2021 19:23 Ответить
тогда обрез дробовика пойдет
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12.02.2021 22:48 Ответить
потому что Авакян ***** и чмо
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12.02.2021 20:14 Ответить
"МВД и Нацполиция категорически против" мені НАСРАТИ на думку МВС і Нацполіціїї - я маю мати засіб, щоб зупинити продажних поліцаїв і сраних МВДешників, коли вони мені загрожують!
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12.02.2021 21:15 Ответить
вОТ КРЫСЫ! зНАЧИТ БАНДИТАМ, МУСОРАМ СУДЬЯМ ПРОКУРОРАМ МОЖНО НОСИТЬ СТВОЛ, а ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ НИ-НИ, НЕЛЬЗЯ !?????????????
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12.02.2021 22:12 Ответить
Конечно Геращенко против - ведь у него есть аж целых два наградных пистолета и один автомат! А вот простым холопам - нельзя! Ведь как можно отличить крепостного раба от хозяина жизни - рабу запрещено иметь оружие, а хозяин может носить и применять оружие! Каждое правительство Украины считает украинцев рабами и холопами, а крепостным холопам нельзя иметь оружие, что бы не подняли бунт и не могли угрожать действующей власти.
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12.02.2021 22:27 Ответить
не хо тят мусора пистолеты, давай тогда гранаты
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12.02.2021 22:46 Ответить
Ясен-красень! Почнуть використовувати зброю супроти людей, отримають у відповідь більше пострілів. Кишенькові захисники злякаються і нікому буде прикрити дупу наволочам що при владі, да і самі поліцаї будуть тричі думати перед тим як вести себе по-бидлятьські, бо ссікотно буде.
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12.02.2021 23:43 Ответить
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными». Один из вариантов этой фразы: «Авраам Линкольн дал людям свободу, а полковник Кольт уравнял их шансы». ------ а у нас в Украине какой то Гера щенко сцит против ветра. А как сказал Горбатый "чик и ты на небесах". А это на много страшней.
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13.02.2021 10:40 Ответить
"С десяток депутатов доиграются с оружием, получив ответ, сыграют в ящик, и их очень быстро попустит размахивать наградными стволами. Уже сейчас видно, что практика раздачи оружия невменяемым власть имущим дает отрицательный эффект. Против кого вооружается эта сволочь? Так что любой гражданин должен иметь право постоять за себя с оружием в руках и кстати, исполнить свою конституционную обязанность по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В случае чего, любой враг получит такой отпор, что ему станет очень душно, невзирая на ракеты и авиацию. В любом случае статус крупнейшего нелегального рынка оружия обязывает принимать радикальные меры»
(Линия обороны )
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13.02.2021 11:18 Ответить
Вы, млять, вообще посещали Цензор.нет?
Комментарии читали?
И вы хотите раздать им оружие?
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13.02.2021 11:31 Ответить
Привет, мой махнарылый друг!
Пора переходить ко второй части аргументации - украинское всеобъемлющее гавно - следствие действий соросят назло Расии!
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14.02.2021 10:21 Ответить
Это ж надо какой глубокомысленный и всеобъемлющий вывод был сделан на фоне креста выше Закон про зброю потрібен, але МВС і Нацполіція категорично проти обігу револьверів і пістолетів, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8814
И я перехожу как ты и просил ко второй части аргументации :
некачественный шоколад с большим содержанием сои пагубно влияет не только на состояние зубов НО и на плотность твоего уставшего мозга . От себя дам добрый совет не ешь много петькиных чоколадок , особенно по утрам .Если с утреца тебя ОПЯТЬ тянет на сладенькое , выпей лучше водки, в твоем конкретно случае это спасение
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14.02.2021 12:21 Ответить
Да-да, гав-гав, мальдивский шоколад из приднестровской сои...
Не успел ты со своим крестиком, дружочек!
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14.02.2021 12:39 Ответить
В воюющей стране, к тому же с высоким уровнем преступности, деградировавшая мусорня выступает против ношения оружия. Обалдеть ...
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13.02.2021 12:04 Ответить
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