Закон об оружии нужен, но МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

Законопроект об обороте гражданской огнестрельного оружия и боеприпасов к нему № 4335 и альтернативный законопроект № 4335-1 находятся на рассмотрении в Верховной Раде Украины. Его принятие необходимо, однако МВД и Нацполиция категорически против в части обращения короткоствольного оружия.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента коммуникации МВД Украины.

"Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие", - отметил замминистра.

Геращенко отметил, что на сегодня с 21 года каждый, кто не имеет наркотической, алкогольной зависимости или психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А те, кому уже исполнилось 25 и у них нет проблем с законом, могут получить разрешение на нарезное оружие. Этого вполне достаточно, чтобы защищать свое жилье.

По словам замминистра, в США, где разрешено короткоствольное оружие - пистолеты, револьверы, количество погибших от рук полицейских - от 800 до 1000 человек в год. В Америке такая статистика, так как полицейские часто стреляют в правонарушителей, зная, что на руках сотни миллионов единиц оружия.

"В Великобритании, где нет разрешения на короткоствольное оружие, количество умышленных убийств - одно на 100 тыс жителей. В Японии - 0,2, в Украине - 4,5, в США - 5, в Молдове - 7 убийств 100 тыс. жителей", - сказал Геращенко.

Он отметил, нашей стране не нужно больше смертей граждан и полицейских.

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Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в июле заявляло, что намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.