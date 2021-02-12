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Новости Политика Украины
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Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности Украины (проект №3087-д).

Документ предусматривает, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон определяет задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.

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Как отмечается в пояснительной записке, закон усилит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие - уменьшение доли теневого бизнеса в Украине и увеличение поступлений налогов и сборов, оптимизация структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращение общего количества работников, противодействующих преступности в сфере финансов.

Разумков также подписал закон (проект №4090), устанавливающий сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины.

Закон предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".

Оба закона направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла эти законы в конце января.
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Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
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12.02.2021 15:08 Ответить
Пора новым членам ОПГ "БЭБ" закупать дорогие носки и прочие прибамбасы.....
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12.02.2021 15:24 Ответить
те же яйца, - вид сбоку..???
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12.02.2021 17:25 Ответить
Ну вот теперь у зе появится полностью подконтрольная своя налоговая - "Бюро экономической безопасности"
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12.02.2021 18:29 Ответить
При условии, что ОБХСС( в нынешнем виде) продолжит свое существование в МВД, А В СБУ просто букву К поменяют на какую то другую, просто создатут еще одну дублирующую структуру с бюджетом раз в5 превышающим налоговую милицию. По законам Паркинсона -следствием борьбы с ростом бюрократии есть рост количества бюрократов и поглощаемых ими ресурсов.
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12.02.2021 19:01 Ответить
 
 