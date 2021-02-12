Разумков подписал законы о Бюро экономической безопасности и о сроках ликвидации налоговой милиции

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о Бюро экономической безопасности Украины (проект №3087-д).

Документ предусматривает, что Бюро экономической безопасности будет создано как центральный орган исполнительной власти, на который возлагается противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон определяет задачи и полномочия этого органа, контроль за его деятельностью, правовой статус, обязанности и ответственность работников, а также основы сотрудничества Бюро с другими учреждениями, предприятиями, организациями.

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Как отмечается в пояснительной записке, закон усилит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности, и как следствие - уменьшение доли теневого бизнеса в Украине и увеличение поступлений налогов и сборов, оптимизация структуры правоохранительных органов, материально-технической базы и сокращение общего количества работников, противодействующих преступности в сфере финансов.

Разумков также подписал закон (проект №4090), устанавливающий сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины.

Закон предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее 6 месяцев со дня вступления в силу закона "О Бюро экономической безопасности Украины".

Оба закона направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла эти законы в конце января.