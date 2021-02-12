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Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС оказать поддержку созданию "Крымской платформы", - резолюция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС оказать поддержку созданию

В резолюции об имплементации Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной Европейский парламент поддержал создание Крымской платформы. Кроме этого в документе содержится призыв оказать инициативе поддержку.

Об этом говорится в тексте резолюции, принятой в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Европейский Парламент подтверждает свой призыв о (создании. – Ред.) международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии/Высокого представителя Евросоюза и государства-члены ЕС оказать всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины; считает важным привлечь Меджлис крымскотатарского народа как единственный международно признанный представительный орган крымских татар к деятельности этой платформы", - сказано в резолюции.

Читайте также: Украина инициирует создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, - Стефанчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Зараз би коменти про провал у зовнішній політиці нинішньої влада виглядали б дуже органічно.)))
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12.02.2021 14:55
+1
Так,озабоченность в данном случае не подходит. Значит выразят солидарность.
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12.02.2021 14:51
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Так,озабоченность в данном случае не подходит. Значит выразят солидарность.
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12.02.2021 14:51 Ответить
Недобудована Вавілонська вежа закликає.
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12.02.2021 14:52 Ответить
Зараз би коменти про провал у зовнішній політиці нинішньої влада виглядали б дуже органічно.)))
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12.02.2021 14:55 Ответить
И про нерукопожатых. Європарламент закликає Єврокомісію та ЄС надати підтримку створенню "Кримської платформи", - резолюція - Цензор.НЕТ 4413
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12.02.2021 15:20 Ответить
Тому і коментів тут й десятка нема- важко лайно на вентилятор накинути бідосям.
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12.02.2021 16:21 Ответить
Звичані балачки. Згадай краще про Джуліані
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12.02.2021 17:09 Ответить
Про що згадати?)))
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12.02.2021 17:14 Ответить
Ну звичайно - вмикаєм дурня
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12.02.2021 17:15 Ответить
Пальцем вас не чіпав- ви усе самі.
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12.02.2021 17:18 Ответить
Призываю НАТО, Еврокомиссию, Европарламент и ЕС , вместе с США, Украиной и теми странами, которым небезразлична жизнь на планете - немедленно приступить к разрушению и удалению опасной онкологической опухоли на теле Земли - РФ, ибо её локализация и вакцинация - это самообман , а интенсивная терапия не поможет !
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12.02.2021 15:25 Ответить
Европарламент призывает Еврокомиссию и ЕС...
тут можна поесть - пока ети евры друг друга призывают.
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12.02.2021 15:38 Ответить
мысли конечно есть, но поперек паровоза тоже как то неприлично...
але: тук тук тук - еврики, вы там как? допризывались уже уже друг друга?
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12.02.2021 15:47 Ответить
Зрада. При Порошенко такого не было
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12.02.2021 16:08 Ответить
ЕС ,для того,что бы не привлекать рашиста к ответственности за нарушение Хельсинского акта и Будапештских договоренностей создает всякую хрень,типа минского и нормандского сходняка крымской платформы и т,д.
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12.02.2021 16:32 Ответить
 
 