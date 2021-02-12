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На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты:

Вчера, 11 февраля, в частный дом, который арендуют два участковых инспектора пограничной службы отделения "Горонглаб" Мукачевского пограничного отряда, ворвались неизвестные, которые применили против военнослужащих газовый баллончик. Нападавшие высказывали угрозы физической расправой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Или вы с нами, или будут проблемы", - с такой угрозой ворвались контрабандисты в дом к охранникам государственной границы Украины.

"Наиболее вероятная причина нападения на пограничников - пресечение махинации табачных контрабандистов на прошлой неделе. Наряд, в состав которого входил один из пострадавших военнослужащих, обнаружил тайник с более чем 20 ящиками сигарет, которые контрабандисты планировали переправить в Венгрию. Законные действия пограничников возмутили дельцов и те, в свою очередь решили отомстить и запугать правоохранителей", - рассказали в Госпогранслужбе.

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К месту происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников полиции. С целью начала досудебного расследования по ч. 2 ст.345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" пограничники направили соответствующее сообщение в ГУНП в Закарпатской области, военную прокуратуру Ужгородского гарнизона и Закарпатскую областную прокуратуру. Личности нападавших устанавливаются.

В Госпогранслужбе добавили, что в течение прошлого года зафиксированы 27 фактов применения насилия к личному составу Госпогранслужбы, 3 факта повреждения военного имущества, 9 фактов повреждения имущества военнослужащих Госпогранслужбы и 15 фактов угроз физического насилия в отношении личного состава пограничного ведомства.
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Топ комментарии
+22
Почему не применяли короткоствол? Ах, да.... На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4425
МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 8561
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12.02.2021 15:09
+11
А зброї в погранців нема? Це теж Аваков з Геращенко таку дурню з короткостволом для українців вигадали?
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12.02.2021 15:04
+9
А с оружием только бандиты.
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12.02.2021 15:11
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В следующий раз они будут угрожать просто затычкой На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4739
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12.02.2021 15:03 Ответить
А зброї в погранців нема? Це теж Аваков з Геращенко таку дурню з короткостволом для українців вигадали?
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12.02.2021 15:04 Ответить
Ага, погранцы по дому в трусах ходят и обязательно с пистолетом в руке
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12.02.2021 15:09 Ответить
Так им домой низзя с оружием..только на работе А после работы куда ховаться..чем себя защищать?
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12.02.2021 15:13 Ответить
Надо шоб все пограничники домой Калашниковы таскали?
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12.02.2021 18:47 Ответить
Там травматы есть..Сын в ДПСУ срочную служил..в Закарпатье..так срочники с травматами ходили...вне части
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15.02.2021 14:34 Ответить
Ага, и дверь держат открытой.
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12.02.2021 16:51 Ответить
а яку саме дурню ?
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12.02.2021 15:12 Ответить
Почему не применяли короткоствол? Ах, да.... На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 4425
МВД и Нацполиция категорически против обращения револьверов и пистолетов, - Геращенко

На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 8561
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12.02.2021 15:09 Ответить
ОБЕРЕЖНО - ПОПУЛІЗМ!
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12.02.2021 15:21 Ответить
Точно?
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12.02.2021 19:01 Ответить
Ты хто? Лоббист пистолетной мафии, или просто не вырос ишо из подростковой головы?
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12.02.2021 18:49 Ответить
Официально ствол (калаш) получил в 1989, сдал в 1991. Ещё вопросы? На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 2298
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12.02.2021 19:01 Ответить
И шо, это мешает тебе быть лоббистом пистолетчиков или инфантилом?
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12.02.2021 19:30 Ответить
Так, давай разберёмся как ты понимаешь термин - лоббист? На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 3048
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12.02.2021 22:59 Ответить
і чому кацапня боїться, щоб українцям зброю дозволили, сциш? - правильно робиш.
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12.02.2021 21:23 Ответить
Хочешь "зброї"? Нет проблем-бежишь в военкомат, записываешся в бригаду, получаешь автомат и "гасишь"до упору кацапов. Или с дивана зад мешает слезть? Так ты его вибромассажером сгони.
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12.02.2021 23:30 Ответить
кацапа, пиши українською, ваш козлячий не сприймаю.
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15.02.2021 22:50 Ответить
Ты шо, уклонист, еще до сих пор на диване вибромассаж делаешь? Ты че без автомата и без каски?
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16.02.2021 00:14 Ответить
що ти там прохрюкало?
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16.02.2021 08:59 Ответить
Давай по существу, почему с вибромассажером и без автомата, ждешь пока пипетка вырастет?
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16.02.2021 09:08 Ответить
хрюцкій, ти нормальною мовою можеж щось написати, чи тільки на свому свинособачому щось хрюкати?
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16.02.2021 18:15 Ответить
Редко бандосы так наглеют... обычно когда силовики сами замазаны с ног до головы... может быть ещё война конкурентов или не поделили что то.
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12.02.2021 15:11 Ответить
Йовбаки, сер.
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12.02.2021 18:25 Ответить
А с оружием только бандиты.
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12.02.2021 15:11 Ответить
ну нормально... как говорил Пабло Эскобар - "plata o plomo ?"
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12.02.2021 15:17 Ответить
"Серебро или свинец", для тех, кто Испанского не понимает...
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12.02.2021 17:58 Ответить
Адресу в кадрах прикордонного загону продали?
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12.02.2021 15:22 Ответить
Цей випадок демонструє рівень нашої державної влади. В Польщі чи Румунії такого випадку не може бути. Там напад чи погрози на державного службовця розглядається як напад на державу. Зе ... прошу по хорошому, йди зі своєї посади добровільно. Не за те українці сторіччями проливали кров за свою державу, щоб зараз з нею так поводились.
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12.02.2021 15:22 Ответить
нащо просити, гнати ссяной ганчиркой треба зелену наволоч.
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12.02.2021 15:56 Ответить
А при Пе значит такого не было?
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12.02.2021 17:37 Ответить
А вот при Пеце такого не было. Ведь прада не было, товарисчи ежедневно и еженочно находящии какакшки с логотипом "Рошкен" у себя в кроватях и штанах?
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12.02.2021 15:23 Ответить
Стыдоба.
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12.02.2021 15:24 Ответить
Мне так нравятся такие новости, что у них нет продолжения. Сколько и кого из совершивших такие деяния поймали и привлекли к РЕАЛЬНОЙ ответственности виде лишения свободы. А так - информационный шум. Из вбрасываемой информации получается, что полиция, прокуратура и и иные правоохранительные органы в Закарпатье - с народом, т.е. контрабандистами.
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12.02.2021 15:25 Ответить
А потому так много народу на западной и топили за Поросьонка.И сейчас за Пєса,потому что ожидают возвращения такого мылого сєрцю контрабаса...
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12.02.2021 15:28 Ответить
😂 По последним исследованиям агентства Kantar, по состоянию на август 2020 году доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6.9%.
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12.02.2021 15:47 Ответить
На будинок мукачівських прикордонників напали контрабандисти: "Або ви з нами, або будуть проблеми" - Цензор.НЕТ 5087
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12.02.2021 17:05 Ответить
онли у нас можно напасть на дом ..пограничника..нашпиговать свинцом на пороге..ппц.во страна...
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12.02.2021 15:34 Ответить
Если такое происходит , то со стороны многие скажут, что в Украине власть слабая, а в годы войны такое неприемлемо
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12.02.2021 15:34 Ответить
Хто тут влада?
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12.02.2021 15:39 Ответить
Как хорошо и вовремя что говорящая свинка сабакова и МВД - Геращенко, против кооткоствольного оружия у граждан Украины 😁😁
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12.02.2021 15:45 Ответить
Новобандеровцы!? На дом мукачевских пограничников напали контрабандисты: "Или вы с нами, или будут проблемы" - Цензор.НЕТ 7312
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12.02.2021 15:49 Ответить
Бенядіктова відзвітувала......Прокуратуру добила, слідство знищила, оперативні підрозділи по боротьбі із злочинами заробляють гроші на злочинцях., феміда заробляє гроші на прийнятті законних рішень.
Колапс правоохоронної системи як при овочу, коли бандюковичам давали відкупні працівники ДАЇ..!!!!!!!!!!!!
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12.02.2021 16:45 Ответить
Відстріл за таке бандюків, бо тоді в нас органів правопорядку не стане, звичайно, якщо хлопці незамазані на хабарях! Те саме і з браконьєрами!
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12.02.2021 17:02 Ответить
Це вже писець...Зiмбабве ****...В яку Европу ???В яку курва Европу ??
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12.02.2021 17:04 Ответить
А почему не применили оружие!! Или эти погранцы дежурят с палками!! И не стыдно Начальнику погранвойск Украины!!! каждая шваль может угрожать пограничнику ??Это как??
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12.02.2021 17:36 Ответить
Потому что были дома, а оружие полагается только на службе
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12.02.2021 17:40 Ответить
Злочинці згадали спосіб тиску на поліцейських, суддів, прокурорів та свідків. Це вже було в 90-і. Подивимось на реакцію прикордонників та решти "правоохоронців" ЗЕ.
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12.02.2021 17:54 Ответить
а шо робити ,потрібно заробляти
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12.02.2021 19:06 Ответить
Это государство реально под названием - шапито.
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12.02.2021 19:46 Ответить
ПіСі: усім - пох. (с. гівнокомандувач зє)
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12.02.2021 19:48 Ответить
 
 