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На Харьковщине механика-водителя БМП будут судить за смертельный наезд на военнослужащего, - ГБР

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На Харьковщине механика-водителя БМП будут судить за смертельный наезд на военнослужащего, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 24-летнего бывшего механика-водителя механизированного батальона воинской части, который нарушил правила вождения боевой машины, что привело к гибели человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 3 июля 2018 г. военнослужащий за рулем БМП-1П на железнодорожной платформе станции "Коробочкино" из-за небрежности неправильно включил переднюю передачу вместо задней и зажал старшего сержанта между двумя машинами. 42-летний пострадавший получил травмы тела с повреждением легких, позвоночника, печени, селезенки, левой почки, что в дальнейшем привело к острому кровотечению, травматическому шоку и смерти.

Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения боевой машины, повлекшее гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 УК Украины). В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

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Обвинительный акт направлен в Чугуевский городской суд Харьковской области.

Автор: Володимир Янченко
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