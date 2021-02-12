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Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки

На Донбассе в районе н.п.Павлополь в пятницу на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

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Сейчас военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки Восток 01
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Топ комментарии
+16
...она самая... Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1762
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 2291
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12.02.2021 15:51
+9
Мавзолейные хмыри минируют позиции новыми минами с безпилотников...
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12.02.2021 15:55
+9
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 7241
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12.02.2021 16:05
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...она самая... Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1762
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 2291
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12.02.2021 15:51 Ответить
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 7241
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12.02.2021 16:05 Ответить
бег по граблям продолжается......
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12.02.2021 15:53 Ответить
Російські окупанти вчора вбили другого військового за день !!!

Зе-сволота заявила, що це СПРОБА ТИСНУТИ на українську сторону.. СПРОБА???

А в умовах діюіючих наказів "не стріляти у відповідь" та "штрафувати за стрільбу у відповідь" ... ВСЮ ЗЕ -банду слід було б виставити на передовій в якості мішеней,- замість наших бійців!

Нинішня влада має неодмінно впасти під тягарем здійснених нею злочинів!
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12.02.2021 16:05 Ответить
Мавзолейные хмыри минируют позиции новыми минами с безпилотников...
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12.02.2021 15:55 Ответить
пом-2
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12.02.2021 16:06 Ответить
именно - и нех так просто шастать без саперов...(((
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12.02.2021 17:50 Ответить
а что там выяснять Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 8706 https://censor.net/ru/news/3247596/naemniki_rf_miniruyut_mestnost_vblizi_pozitsiyi_obedinennyh_sil_s_pomoschyu_pom2_razvedka
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12.02.2021 15:55 Ответить
получается примерно те же потери когда мы хоть продвигались вперед и занимали выгодные позиции на будущее, но зелох все сдал
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12.02.2021 15:56 Ответить
Неизвестное взрывное?ктото заминировал неизвестный,Российские оккупационные войска наращивают системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

«Противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования », - сообщила пресс-секретарь.
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12.02.2021 15:57 Ответить
А все тому , що обкурений віслюк заборонив розвідку під час , так званого перемир'я!
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12.02.2021 16:02 Ответить
Війна триває, але у віслюка та його посіпак - "перемир'я"
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12.02.2021 15:59 Ответить
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 6608
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12.02.2021 16:00 Ответить
Українці єдина нація в світі,якій заборонено захищати себе на фронті ,а просто мовчки вмирати 😪
Українцям заборонено давати назви своїм вулицям.
Заборонено навіть ставити пам'ятники,за нас це зробить Кремлівський упирь 😡
Доля українця це тихо терпіти ,вмирати та фінансувати свою погибель!
Зелену владу потрібно негайно прибрати від влади , тому що терпіти таке знущання над нашими воінами і країною
може закінчитися великою трагедією !
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12.02.2021 16:00 Ответить
Забагато смертей і поранень, бо це війна, а не перемир'я... Воїну найскорішого одужання, а спостерігаюче ОБСЄ відправити в д...упу.
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12.02.2021 16:07 Ответить
Біля Павлополя на невідомому вибуховому пристрої підірвався український воїн, - пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 3699
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12.02.2021 16:38 Ответить
кровавый мир зе.....
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12.02.2021 16:55 Ответить
 
 