Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"
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На Донбассе в районе н.п.Павлополь в пятницу на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.
Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - сказано в сообщении на странице в Facebook.
Сейчас военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
"Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
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Зе-сволота заявила, що це СПРОБА ТИСНУТИ на українську сторону.. СПРОБА???
А в умовах діюіючих наказів "не стріляти у відповідь" та "штрафувати за стрільбу у відповідь" ... ВСЮ ЗЕ -банду слід було б виставити на передовій в якості мішеней,- замість наших бійців!
Нинішня влада має неодмінно впасти під тягарем здійснених нею злочинів!
Как передает Укринформ, об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.
«Противник продолжает совершенствовать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций с наращиванием системы минно-взрывных заграждений почти вдоль всей линии соприкосновения. На отдельных направлениях оккупанты осуществляют минирование местности вблизи позиций Объединенных сил противопехотными осколочными минами ПОМ-2 с использованием средств дистанционного минирования », - сообщила пресс-секретарь.
Українцям заборонено давати назви своїм вулицям.
Заборонено навіть ставити пам'ятники,за нас це зробить Кремлівський упирь 😡
Доля українця це тихо терпіти ,вмирати та фінансувати свою погибель!
Зелену владу потрібно негайно прибрати від влади , тому що терпіти таке знущання над нашими воінами і країною
може закінчитися великою трагедією !