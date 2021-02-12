Украина рассказала в ОБСЕ о внешних угрозах: "Кремль будет продолжать повышать ставки"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала страны-участницы об оценках внешних угроз, прежде всего со стороны России, как европейской, так и национальной безопасности Украины, которые были представлены в "Белой книге" Службы внешней разведки (СВР).
Это произошло во время семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, который проходил под председательством США в режиме видеоконференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"24 января 2021 года Служба внешней разведки Украины впервые в своей истории опубликовала "Белую книгу" и приурочила ее к профессиональному празднику Службы. Особый интерес специалистов в области национальной безопасности и обороны Украины, партнеров, журналистов и широкой общественности вызвал раздел документа, посвященный оценке внешних угроз национальной безопасности Украины. И прежде всего - угроз, происходящих из Российской Федерации", - отметил в своем выступлении заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
Он указал на то, что информационный бюллетень также дает оценку региональных и мировых тенденций, анализирует перспективы сохранения "проукраинской" коалиции, роль и место Украины как европейской демократии во многих процессах. Также в "Белой книге" рассматриваются возможности и потенциал международного сотрудничества СВР как важного канала связи.
Представитель Украины обратил внимание иностранных делегаций на отдельные концептуальные элементы документа украинской внешней разведки, в котором даются оценки основным тенденциям в современной сложной архитектуре безопасности.
"Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и в течение ближайших лет будет оставаться избранный руководством России курс на закрепление за Россией статуса глобального игрока и признание так называемых "российских интересов", - процитировал один из выводов СВР украинский дипломат.
Он обратил внимание на прогноз украинских разведчиков о том, что "Кремль будет продолжать тактику "повышения ставок" в военно-политическом противостоянии, будет манипулировать проблемами европейской безопасности (гиперболизируя роль РФ в противодействии неконтролируемой миграции, террористическим и кибернетическим атакам), а также будет подпитывать процессы дезинтеграции Европы (путем финансовой поддержки популистов и радикалов и провоцирования экономического сепаратизма отдельных государств ЕС".
При этом Москва будет торпедировать деятельность институциональной составляющей европейской архитектуры безопасности, пытаясь побудить международное сообщество, прежде всего страны Евросоюза, к "совместной" проработке вариантов легитимизации имеющегося де-факто баланса сил. С целью обеспечения такого развития событий РФ будет продолжать навязывать европейским странам фобии, связанные с размещением новейших наступательных ударных вооружений вблизи границ ЕС.
После заседания миссия Украины при ОБСЕ распространила среди иностранных делегаций стран-участниц полный текст своего выступления с ключевыми моментами "Белой книги" СВР, посвященной оценкам угроз как национальной безопасности Украины, так и региональной и международной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Хто б що не казав про зовнішнє управління Україною, але я двома руками "ЗА", якщо воно буде здійснено цивілізовано - під егідою G 7, але не росією! І реалізовуватиметься задля наступних перетворень в Україні:
Які ж перетворення слід зробити в суспільному житті України, щоб вивести її в число країн, що динамічно розвиваються - всім відомо - від ЄС, НАТО та США! Для його здійснення потрібно 200-300 мільярдів доларів!!! Де ж їх взяти? Цивілізований світ в умовах пандемії та виходу з неї НЕ погодиться профінансувати згадану суму, тому й виправдано чинитиме опір моїй ідеї...
Тому я вношу пропозицію,з 10-ти пунктів яка надає ясність стосовно джерел фінансування плану перетворень, яка має всім сподобатися та всіх задовольнити:
1. Підготовчий етап. Який авансово мали б профінансувати країни ЄС, НАТО та США! Всі їх затрати мають фінансуватися на поворотній Україною основі, але не за рахунок кредитів.
-ЄС, НАТО та США мали б створити "штаб перетворень в Україні", виділити групи фахівців ( в т.ч. з України) по кожному з напрямків перетворень.
-Фінансові розвідки ЄС, НАТО та США мали б розшукати (разом з тією частиною українських журналістів, політиків та правоохоронців, які будуть здатні очолити в Україні правоохоронні органи та органи влади -після реалізації перетворень) кошти та інші активи олігархів України та корупціонерів, виведені ними в офшори. А їх немало - за 30 років Незалежності - більше пів-трильйона доларів! Це, якщо рахувати їх крадіжки "по-божому", те що вони вивели за 30 років десятину від тридцятирічного ВВП. Але ж самі українські урядовці визнавали і досі визнають, що обсяг тіньової економіки в Україні складає - в межах 50% від ВВП...
2. Другий етап. Початок активних дій.
- Виявлені в офшорах кошти українських олігархів, посередників та політиків активи - конфісковуються і спрямовуються в "Фонд перетворень в Україні"- без жодної "амністії капіталів". "Десятину" з конфіскованих коштів виділяються країнам (як премія і як стимул) пропорційно до розшуканих ними тіньових коштів.
-Іноземним "Штабом перетворень в Україні" розробляється цільова програма перетворень в Україні зі всіма взаємозв'язками, взаємозумовленостями та послідовністю кроків здійснення перетворень.
3. Третій етап. Реалізація розробленої "цільової програми перетворень в Україні" - в часі і просторі.
4. Другий та третій етап Фінансуватиметься виключно з вищезгаданого "Фонду перетворень".
5. Формування Фонду перетворень. Окрім вищезгаданих джерел, в нього слід спрямовувати кошти виграні в міжнародних судах існуючих претензії до росії, та від реалізацїї матеріальної частини конфіскованого майна "строптивих " олігархів. З цього ж Фонду слід буде розрахуватися і за державні іноземні борги України.
6. Четвертий етап. Конфіскація в Україні всіх активів,, на придбання яіких у власників немає підтверджень їх доходами. Це для тих бариг, які не мають активів за кордоном, а лише в Україні. При їх добровільній здачі активів (до четвертого етапу) алииьи їм лише житло, передбачене нинішніми нормами і на 15 років заборонити їм займати любі посади в держаних органах, та на державних підприємствах
7 Як бути з олігархами?
-Тих олігархів, які добровільно віддадуть у "Фонд перетворень"
всі 100% своїх закордонних активів (без жодного втаємничення), - звільнити від кримінальної відповідальності, але їх "імперії" в Україні повністю демонополізувати і вузько спеціалізувати.
-Тих олігархів, які чинитимуть опір, - судити, а їх ВСІ активи конфіскувати!
8.Те ж саме здійснити з політиками! Конфісковувати їх майно та судити, якщо чинитимуть опір ... Які віддадуть награбоване добровільно - на 15 років заборонити їм займати ЛЮБІ посади в сфері державного та місцевого управління (і у всіх гілках влади)
9. Чим економічно вигідна для Заходу моя пропозиція запровадження "цільової програми перетворень в Україні"?
- Тим, що Захід не поніс би жодних фінансових витрат.
-Більше того -Захід отримав би 10% від розшуканих ними тіньових коштів (як премію та стимул).
-Вся модернізація українського виробництва товарів та послуг в Україні мала б реалізовуватися за умов закупівлі Україною передових техніки та технологій, які є саме на Заході.
10. Чим військово-політично вигідна для Заходу моя пропозиція?
-Україна показала б жителям ОРДЛО, Криму, росіянам та білорусам - як можна жити, якщо не конфронтувати з Заходом, не бачити в ньому ворога, а дружити.
-Високий рівень життя в Україні став би магнетичною, притягальною силою до західних цінностей і спонукав би до мирної реінтеграції з Україною (Криму, ОРДЛО, а росію, та Білорусь - до інтеграційних процесів з цивілізованими країнами світу.
-Військовий потенціал росії та Білорусі автоматично перестав би бути частиною загрози цивілізованому світу!
- А в цивілізованого світу частково зменшилася необхідність збільшення бюджетних витрат на оборону.