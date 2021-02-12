Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Данные нарушения зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 10 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление украинской стороны СЦКК публикует пресс-центр ООС.

В заявлении отмечается, что мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 34 единицы 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", размещенных с нарушением установленных линий отвода.

Уточняется, что 19 единиц зафиксированы вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области, 7 единиц - на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области и 8 единиц - вблизи населенного пункта Садовый Луганской области.

"Мини-БПЛА также зафиксировал вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения: на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области 10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 единиц 122 мм гаубиц Д-30, 2 танка Т-64, 4 единицы зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10"; вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области: 18 единиц 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", 9 единиц танков Т-64 и Т-72", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

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Также патруль миссии идентифицировал 5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области.

В Отчете миссии также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, вблизи населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал 23 мм ЗУ-23, боевую машину пехоты и 2 единицы БТР-80.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подытожила украинская сторона СЦКК.