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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Данные нарушения зафиксированы в отчете СММ ОБСЕ от 10 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление украинской стороны СЦКК публикует пресс-центр ООС.

В заявлении отмечается, что мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 34 единицы 122 мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", размещенных с нарушением установленных линий отвода.

Уточняется, что 19 единиц зафиксированы вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области, 7 единиц - на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области и 8 единиц - вблизи населенного пункта Садовый Луганской области.

"Мини-БПЛА также зафиксировал вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения: на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области 10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 единиц 122 мм гаубиц Д-30, 2 танка Т-64, 4 единицы зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10"; вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области: 18 единиц 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", 9 единиц танков Т-64 и Т-72", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК

Также патруль миссии идентифицировал 5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области.

В Отчете миссии также говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности. Так, вблизи населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал 23 мм ЗУ-23, боевую машину пехоты и 2 единицы БТР-80.

"Вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подытожила украинская сторона СЦКК.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3845
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12.02.2021 16:18
+8
Ну что, посмотрел в глаза Путлеру? И что ты там увидел, зедаун?
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 134
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12.02.2021 16:17
+8
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4183
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12.02.2021 16:19
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Правила форума Совет форумчан
То есть просто 34 Града это уже не нарушение...
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12.02.2021 16:11 Ответить
Це ознака стійкого перемир'я.
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12.02.2021 16:15 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8370
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12.02.2021 16:13 Ответить
це - свинособачий *****
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12.02.2021 16:17 Ответить
Это хпп такой. Пока все будут думать, что бы это значило, питун еще два срока на троне отсидит
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12.02.2021 17:01 Ответить
Ну что, посмотрел в глаза Путлеру? И что ты там увидел, зедаун?
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 134
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12.02.2021 16:17 Ответить
Помремо всі,але не дамо зірвати не існуюче перемир'я реальними життями.

Зеленський в зоні ООС: "Не дамо сепаратистам зірвати режим припинення вогню"
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12.02.2021 16:18 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3845
показать весь комментарий
12.02.2021 16:18 Ответить
Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града" террористов, размещенных с нарушением линий отвода на Луганщине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4183
показать весь комментарий
12.02.2021 16:19 Ответить
Моника в новом бюстгальтере...
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12.02.2021 18:11 Ответить
Ему уже вручили удостоверение участника АТО?
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12.02.2021 18:12 Ответить
Думаю, що так.
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12.02.2021 18:14 Ответить
Зараз нам люся аферестовіч розповість, чому Україна не відміняє одностороннє "перемир'я на доМбасі.
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12.02.2021 16:22 Ответить
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2246
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12.02.2021 16:27 Ответить
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7328 Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1493
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12.02.2021 16:33 Ответить
Безпілотник ОБСЄ зафіксував 34 "Гради" терористів, розміщені з порушенням ліній відведення на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3358
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12.02.2021 18:14 Ответить
..неслабо так поработали лопатами шахтЬоры сказочных грызбублик откапывая "шахтное" оборудование для защиты своих сказочных долб..бов и их могучьего языка
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12.02.2021 16:37 Ответить
Было бы неплохо, если бы Байрактары устранил нарушения, которые обнаружил мини-БПЛА СММ ОБСЕ... Это реально сделать. Но этого не будет.
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12.02.2021 17:45 Ответить
И что дальше,поговорили и все? Толку от того ОБСЕ...
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12.02.2021 23:23 Ответить
а чому їх знищити не можна, а тільки розглядати?
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13.02.2021 09:23 Ответить
 
 