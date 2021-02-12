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Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении.

Также ЕИБ предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь". Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

Отмечается, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не давайте!!!!!! Все разворуют!!!
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12.02.2021 16:23 Ответить
Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1563 Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9727
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12.02.2021 16:30 Ответить
Бубочка уже дорог настроил из ковидного фонда, - теперь с протянутой рукой, как на паперти, - "Месье, же не па сис жур..."
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12.02.2021 16:27 Ответить
Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4239 Украина получит от Европейского инвестбанка 50 млн евро на закупку вакцин и оборудования для центров вакцинации, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5127
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12.02.2021 16:29 Ответить
може краще щось намутити за онкохворих чи за поранених бійців?
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12.02.2021 16:34 Ответить
Объясните человеку, у которого только одно высшее образование, что обозначает слово "ПОЛУЧИТ".
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12.02.2021 16:41 Ответить
Тоисть очередной кредит? а отдавать кто будет его?
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12.02.2021 18:40 Ответить
Ті дають а ці крадуть
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12.02.2021 18:49 Ответить
Что ЗНАЧИТ ПОЛУЧИТ !? ЭТО ЖЕ, ЧЕРТ ВОЗЬМИ, КРЕДИТ !
ЕГО ПОТОМ ОТДАВАТЬ НУЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.02.2021 22:06 Ответить
 
 