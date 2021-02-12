Две гражданки Молдовы пытались въехать в Украину с фальшивыми тестами на COVID-19, - Госпогранслужба

Женщин, которые пытались въехать в Украину и предъявили на паспортном контроле медицинские документы с признаками подделки, обнаружили в пункте пропуска "Порубное".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вчера, 11 февраля, около 16:00, во время оформления лиц на въезд в Украину пограничники обнаружили двух женщин, которые на паспортный контроль вместе с документами предъявили два ПЦР-теста с признаками подделки.

В ходе проверки документов инспектором пограничной службы было установлено, что ПЦР-тесты, предоставленные гражданами Молдовы - поддельные. Свидетельством этого было отсутствие QR - кода, также бланк медицинского учреждения был неустановленного образца. Кроме того, пограничники Черновицкого отряда обратились к администрации медицинского учреждения где было установлено, что данные лица не посещали их лаборатории.

О данном факте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции и направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Женщины уехали из пункта пропуска в сопровождении сотрудников Нацполиции.

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