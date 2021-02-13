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Зеленский (16498) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

"Сегодня ровно 200 дней с момента прекращения огня", - Зеленский записал видео о посещении передовой. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Вчера президент Владимир Зеленский и послы G7 посетили передовую на Донбассе. В ходе визита президент отметил сокращение количества обстрелов и боевых потерь, а также тот факт, что украинская армия находится в нормальном состоянии.

Соответсвующее видео президент разместил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы должны постоянно ездить "на ноль". И сами - чтобы понимать, что наша армия сильна - как психологически, так и по уровню обеспечения. И вместе с иностранными гостями - чтобы они убедились, что режим прекращения огня нужен только Украине, но не сепаратистам", - отметил Зеленский.

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"Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь. Это дает возможность понять, что армия находится в нормальном состоянии, в состоянии сильном...Враг видит, что мы беспокоимся о нашей армии, что нам не все равно", - заявил глава государства.

Он также отметил, что количество обстрелов и боевих потерь сократилось по сравнению с предыдущими годами. Однако на пути к полному прекращению огня существуют большие преграды.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+75
Зеленский записал видео о посещении передовой - Цензор.НЕТ 123
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12.02.2021 16:47
+72
При Зеленському вперше з 2015 року ЗСУ втратили позиції на донбасі.
При Зеленському вперше з 2014 року зменшилось фінансування армії
При Зеленському вперше з 2013 року почалось скорочування армії
При Зеленському вперше з 2014 року співвідношення втрат бойовиків до втрат ЗСУ стало на користь бойовиків.
А зараз ФАС!
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12.02.2021 16:50
+52
Какое оно жалкое со своими видосиками.
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12.02.2021 16:49
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Страница 3 из 3
Уважуха Пан Президент!!! И ВОИНАМ НАШИМ!!!! СПАСИБО!!!!
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13.02.2021 15:44 Ответить
"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 9711
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13.02.2021 15:46 Ответить
из этих 200 дней прекращения огня... тишины не было ни дня...
т.е. огонь не прекращался от слова совсем...(разве шо в голове преЗЕ...)
фиктивное перемирие - фактически - перестали стрелять ВСУ...уже 200 дней как они стали мишенями...
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13.02.2021 16:54 Ответить
Цікаво а хто кому буде оформляти УБД (Верховний головнокомандуючий президент Єрмаку чи начальник штабу обом) альбо може 1-й послам G-7, а ще й би їм у подарунок хлопці зібрали з-під снігу по куску міни на згадку, бо таке без стрільби все кругом у снігу красиво та й поля українські гарні, хоч і засніжені. Хіба немає на "0" стелли із загиблими щоб отверезити і президентську рать і послів. А коли серйозно, то ще трохи і Путін проведе референдум, об"єднає ЛНР і ДНР, зробить одну малоросійську Лугандонію на зразок Придністров"я, бо все просере Зе-команда, яка тільки відосики знає, бо для них "главное чтоб не стрелять", а загиблі звідки, де широкомасштабна підготовка до звільнення українських районів Донбасу?
Ага, тендери скоро будуть на поставку солярки для танків, коли-коли ... у 2030 році, хто Путін поможе...., а... солярку підкачає, а Медведчук скрапленого газу добавить. Невже кругом у владі ідіоти????
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14.02.2021 11:47 Ответить
може й не ідіоти...а так вдало прикидаються звичайні зрадники і користолюбці...яким дійсно пофіг що там насправді...шкурні інтереси вище аніж майбутнє Держави (тим пачи їхнім дітям тут не жити, для того є сита і побутово-привабливі Европа і Америка)
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14.02.2021 11:58 Ответить
ГНИДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Скільки снайперів вже спочатку року вбило наших хлопців. Скільки наших хлопців підірвались на мінах. Скільки потрапило в полон????????????????????????????????????????????
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13.02.2021 17:15 Ответить
"Сегодня ровно 200 дней со дня объявления режима прекращения огня. И нам не так просто его придерживаться, и мы не зря сегодня здесь. Источник: https://censor.net/ru/n3247654

І ТУТ ВОНО ПІАРИТЬСЯ НА СМЕРТІ ВОЯКІВ УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ СОВІСТІ У Зе ГІМН РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ "Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 7587



"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 1621
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13.02.2021 17:28 Ответить
СУД ЗА СЕРЖАНТА ЖУРАВЛЯ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ !!!! "Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 7081
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13.02.2021 23:21 Ответить
200 дней прекращение огня?! Ага... и три мешка вранья о спасении Ярослава Журавля... погибшего от прекратившегося огня.
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13.02.2021 18:16 Ответить
а зачем ему броник и каска?не стреляют же..
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13.02.2021 18:28 Ответить
опять приехал военных объедать, сволочь
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13.02.2021 18:44 Ответить
"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 2077
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13.02.2021 20:36 Ответить
Зєля у військовому однострої, як корова під сідлом..
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13.02.2021 21:02 Ответить
Герой Украины генерал Забродский: Мирные инициативы Зеленского потерпели крах. ВИДЕО

ДОБАВИТЬ НЕЧЕГО!
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13.02.2021 23:23 Ответить
шо ??? ещё 200 потерпеть ??? пакуйте чумаданы вова...........
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14.02.2021 05:12 Ответить
Незрозуміло, навіщо Зеленський начепив на себе бронік і каску, якщо на Донбасі - перемир'я?! А не слабо на "нулі" прогулятись зі своєю світою без захисної амуніції?
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14.02.2021 07:22 Ответить
Згідно основ психології -це комплекс "наполеона". Людина, яка ніколи не служила у війську (уклоніст від армії), не носила берців, форми, не марширувала на плацу, не топтала і не міряла болота, не мерзла в окопах, враз із коміка, шута (паяца) стала Верховним головнокомандувачем у воюючій країні. Це жах, але це правда. Для сивочолого Петра "Великого" шили для краси форму, для "кривавого" Пастора також виділяли форму. Вони відчували себе генералісімусами, які не виграли жодної битви, а навіть не брали у них жодної участі. Але ті хоча б пропагували українську армію, підтримували її морально та навіть розробляли нові види озброєння. Теперішні -повне дно, а навіть трагедія для країни....?????
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14.02.2021 12:12 Ответить
"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 1832
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14.02.2021 08:45 Ответить
"Сьогодні рівно 200 днів з моменту припинення вогню", - Зеленський записав відео про відвідини передової - Цензор.НЕТ 4872
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14.02.2021 09:40 Ответить
пианилки нету
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14.02.2021 18:11 Ответить
І вже з Лєнкой в ОАЕ.....,,Еней був парубок моторний......"(с)
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14.02.2021 12:12 Ответить
падло зе , люди гинуть
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14.02.2021 13:21 Ответить
Бубосик - записал видосик! Чмошник- нелох!
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14.02.2021 14:30 Ответить
https://censor.net/ru/news/3247860/pri_podryve_pogibli_voiny_aleksandr_voyitenko_vyacheslav_alekseenko_i_dmitriyi_mironenko_zelenskiyi
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14.02.2021 15:30 Ответить
видосик запилен, можна на отдых
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14.02.2021 18:10 Ответить
Убирете это мерзкое хайло с почти шапки сайта.
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14.02.2021 18:37 Ответить
Ненавиджу семимісячного малососа і тих дебілів хто за це голосував
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14.02.2021 21:28 Ответить
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