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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Алчевск (72) Луганщина (6241) шпионаж (1220) политзаключенные (1603)

Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Жителя Луганщины Оробия оккупанты

Дмитрий Оробий родом из Алчевска. Он учился в Северодонецке, но не смог найти там работу, и был вынужден вернуться в родной город. Оккупанты забрали его в первый же рабочий день с предприятия, куда он устроился делопроизводителем, и обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека", информирует Цензор.НЕТ.

Дмитрий Оробий - житель оккупированного Алчевска Луганской области был задержан представителями незаконных вооруженных формирований 16 июня 2020 года, а затем обвинен в "шпионаже в пользу Украины".

По словам правозащитников, Оробий учился на факультете политологии и международных отношений Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В университет он поступил в 2014 году. Первый год проучился дистанционно, а после переехал в Северодонецк.

На третьем и четвертом курсах Оробий проходил практику в Луганской областной военно-гражданской администрации в отделе по работе с населением. Его близки отмечают, что Дмитрий был активным, участвовал в различных мероприятиях и выставках как волонтер.

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После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья.

"Сначала работал продавцом в магазине, потом устроился делопроизводителем. Друзья до сих пор не знают, на каком предприятии. Но именно там его и задержали уже в первый рабочий день. Связь с Дмитрием исчезла на несколько месяцев, о его местонахождении не знали ни друзья из Северодонецка, ни родственники в Алчевске - телефон все время не отвечал", - отмечают правозащитники.

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Позже неизвестные пришли в семью Оробия с обыском - просматривали его конспекты, изъяли флешки и сообщили родным, что парня удерживали в помещении так называемого министерства госбезопасности в Луганске якобы за то, что он пытался устроиться на работу, чтобы шпионить.

В сентябре родным позвонил "адвокат" и сообщил, что Дмитрий "был завербован СБУ, пытался влиться во "власть", а следовательно, совершил "госизмену" и.

В СИЗО Оробия перевели в декабре 2020 года, тогда же "дело" передали в "верховный суд", который в закрытом процессе его рассмотрел.

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5 февраля 2021 года "суд" вынес "приговор" - 12 лет лишения свободы.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Можно отдать по обмену за него ,Илью Киву и т. д. А вообшем зря он полез на єту помойку.
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12.02.2021 16:55
+3
"После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья." Або він ворог, або повний дурєнь. Для нас загрозу складають обидві ці категорії.
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12.02.2021 17:14
+2
зимбабве просто какое то... хорошо хоть не расстреляли. хотя пытать наврено - пытали, раз признался во всем что хотели услышать. из него шпион - как из меня балерина.
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12.02.2021 16:53
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Що, на його місце намилився хтось з родичів колаборантів?
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12.02.2021 16:48 Ответить
зимбабве просто какое то... хорошо хоть не расстреляли. хотя пытать наврено - пытали, раз признался во всем что хотели услышать. из него шпион - как из меня балерина.
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12.02.2021 16:53 Ответить
Можно отдать по обмену за него ,Илью Киву и т. д. А вообшем зря он полез на єту помойку.
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12.02.2021 16:55 Ответить
Нагорода знайшла героя.... вони всі дял мене на одне обличча, всі до одного
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12.02.2021 17:01 Ответить
"После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья." Або він ворог, або повний дурєнь. Для нас загрозу складають обидві ці категорії.
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12.02.2021 17:14 Ответить
поздравляю!!! а что эти довгоносики хотели? кого то ж надо ловить, а тут 8 год войны??? канечно жеж...у кого нема крайов тот и предатель!!! всё стандартно - просто мясорубка - выж её хотели пуще жизни...так от вона вам кушайте на здоровье!!!
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12.02.2021 18:50 Ответить
" После завершения обучения найти работу в Северодонецке он не смог, поэтому вернулся домой в оккупированный Алчевск, где жила его семья..."
Тут всі такі "розумні", "поспівчували"хлопцю!
По-перше, як він міг жити на вільній території, в чужому місті, не маючи роботи?
А по-друге, йому і справді могли дати завдання армійська розвідка або СБУ. Вони працюють з мешканцями окупованих територій!
Хлопцю й так непереливки, а тут всі його цькують!
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12.02.2021 19:41 Ответить
Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины" - Цензор.НЕТ 4257 Жителя Луганщины Оробия оккупанты "приговорили" к 12 годам тюрьмы якобы за "шпионаж в пользу Украины" - Цензор.НЕТ 7616 совершил "госизмену"
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12.02.2021 19:48 Ответить
Жаль парня...история повторяется.увы
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12.02.2021 20:07 Ответить
Дурак однако...Ну как говорится знал куда едет... Это касается всех кто " посещает" РФ, Крым, ОРДЛО, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию и даже Беларусь. Едите - принимайте на себя все риски, вы должны понимать что едите к врагу, у которого нет " красных линий", и вас могут взять за просто так. Так что вините не кого, кроме самого себя. В этом случае дело Украины лишь констатировать факт , обмен здесь не уместен ( в то что он " разведчик и агент СБУ" совершенно не верится.) Люди взрослые и пора научиться отвечать за свои поступки, действия и решения. ( насильственного вывоза не было)... А то как с поехавшим к двоюродному брату в Москву журналисту ( уже и фамилию забыл), всех подняли что бы его обменять и выменять. А поехал то он туда за просто так.., в гости. Просто Украине нужно об этом официально предупредить своих граждан об этом, что поездки представляют опасность и ответственность за решение вся на самих гражданах. Не будет поддаваться на обмены по любому случаю, и РФ их перестанет хватать для численности.
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12.02.2021 20:31 Ответить
А когда в УКРАИНЕ будут давать по этому преступлению доказаннаму ,не так как в паРашке.Вместо 3лет условно ну хать 10 лет строгоча???????
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12.02.2021 21:57 Ответить
 
 