Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии на работу интернет-казино
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет ООО "Париматч" и ООО "Геймдев".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КРАИЛ.
"Организатор с момента уведомления имеет 10 дней на оплату лицензии для выполнения обязательств определенных Законом", - говорится в сообщении.
В Комиссии отметили, что рассмотрение документов других лицензиатов продолжается.
Напоминаем, 2 февраля 2021 г. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).
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