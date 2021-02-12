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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии на работу интернет-казино

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 2 лицензии на работу интернет-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей приняла решение выдать лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет ООО "Париматч" и ООО "Геймдев".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КРАИЛ.

"Организатор с момента уведомления имеет 10 дней на оплату лицензии для выполнения обязательств определенных Законом", - говорится в сообщении.

В Комиссии отметили, что рассмотрение документов других лицензиатов продолжается.

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Напоминаем, 2 февраля 2021 г. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО "Спейсикс" (тм Cosmolot).

Автор: Володимир Янченко
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кацапы кучу бабла скирдуют в игорный бизнес в Украине...
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12.02.2021 16:56 Ответить
Потому что оно отобьется.
Олухи, мечтающие сорвать джекпот не переведутся.
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12.02.2021 17:00 Ответить
Курс на знищення генофонду.
Криворізький бiдосiк після повернення з Оману, підписав Закон, який легалізує гральний бізнес в Україні. На черзі легалізація проституції і вживання наркотичних речовин. До азартних ігор в казино зеленi депутати зарахували: рулетку, карткові ігри, ігри в кістки, лотереї та ігрові автомати.
За словами любителя шаурми і автора багатьох вiдосiков, легалізація азартних ігор під час війни з російськими православними окупантами буде стимулювати додатковий приплив туристів з великими грошима з Московії та наповнювати бюджет «95 квартала». Давно вже встановлено, що відвідування казино призводить до появи гральної залежності. В її крайніх проявах людина перестає контролювати себе і програє величезні суми грошей, а іноді і своє житло. Найбільш схильні до ігрової залежності найчастіше виявляються незаможні люди, пенсіонери та інші, ошукані ілюзією раптового швидкого збагачення.
Хто програє в казино велику суму грошей - кинеться під колеса електрички, отруїться, або повiшається в сараї. При соітії з повіями в країні будуть масово поширюватися венеричні захворювання i легенева чума (COVID -19), а від вживання молоддю наркотиків - зросте злочинність і скоротиться тривалість життя населення України. Схоже, що в планах проросійського кагалу пріоритетною програмою є знищення молодого покоління України. Після пожежі в казино «Метро Джекпот» у місті Дніпропетровську, 7 травня 2009 року, в якому живцем згоріло десять чоловік, азартні ігри в Україні були заборонені Законом.
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12.02.2021 19:12 Ответить
Сколько стоит?
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12.02.2021 17:00 Ответить
Организаторы игорного бизнеса в Украине./Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что новый орган контроля за всем игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум - гражданин Латвии, который работал с российско-украинской группой VS Energy (Михаил Спектор ), партнером Игоря Коломойского. Баума привел на Банковую Арахамия.
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12.02.2021 17:14 Ответить
В нищих странах игорным бизнесам не место!
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12.02.2021 17:45 Ответить
на первом месте забота должна быть государства о здоровье и защите населения от пагубных излишеств, а у нас - бабло любой ценой....
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12.02.2021 19:03 Ответить
Ура, нарешті! Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 2 ліцензії на роботу інтернет-казино - Цензор.НЕТ 8976 У бюджет, впадуть міфічні мільярди, кожну добу, вітатимемо нового мільйонера...
Виб..дки не надкушені, статистику розорених сімей від залежності батьків, також вестимете? Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 2 ліцензії на роботу інтернет-казино - Цензор.НЕТ 5668
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12.02.2021 23:12 Ответить
На самом деле давно нужно было это урегулировать, я про онлайн казино Украины на гривны с выводом денег читал в источнике так там писали что если бы все было законно, выиграли бы игроки и клубы, игроки бы получали больше бонусов, а вывод выигрышей не вызвал проблем.
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01.03.2021 00:21 Ответить
Привет! Игры на азартные игры это неплохой способ заработать, только если играть в меру. Вот мне понравилась PM Casino - pm-casinos.net и я играю на реальные деньги уже как несколько месяцев. Удается неплохо заработать, вы тоже в принципе можете попробовать. Только запомните, важно вовремя остановиться, ибо можно проиграть все до последней копеечки.
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25.03.2021 08:49 Ответить
Не понимаю в чем тут проблема. Казино, как и онлайн-казино есть наверное во всех странах. В онлайн-казино, даже если оно не легальное все равно будут играть, ведь играли же. Это бизнес, да, обещают что выиграешь, в расчете на то что большинство проиграет. То что этот вид деятельности наконец-то узаконили в Украине это только вопрос времени. Пополнять бюджет нужно, это факт. Какое количество казино получит или уже получили данную лицензию и выйдет из тени покажет время. Но для игроков которые выиграли, такие тоже есть, это не создаст проблем с получением выигрыша. Ну а что касается проигравших и тех кто потерял все деньги, то закрытием казино в Украине или наказанием это предотвратить нельзя.
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07.04.2021 09:56 Ответить
Прелесть официальных игр в том, что государство устанавливает процент на выигрыши. Вроде как 85%.
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07.04.2021 11:02 Ответить
Думаю, что у игроков казино мало шансов на выигрыш. Лучше всего на мой взгляд играть в покер онлайн например. Там шансы заработать намного выше. Только конечно нужно играть в надежных покер-румах, которые имеют лицензию. Ну и конечно не мешало бы потренироваться в какой-нибудь школе покера, где могут дать хорошие советы.
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28.04.2021 16:07 Ответить
я кстати недавно наткнулся на покердом акции от довольно таки известного онлайн казино , хоть это и азарт но он если с ним правильно обращатся то может неплохие денежки приносить и то стабильно
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05.06.2021 10:21 Ответить
конечно же всем кто и хочет себя реализовать через азартные игры то стоит это делать через pokerdom.com легальные и официальные ресурсы где вас точно не обманут а наоборот помогут со всем разобратся
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16.06.2021 11:46 Ответить
Френдс - это онлайн-казино, которое предлагает игрокам играть в самые популярные игры казино, такие как рулетка, блэкджек и игровые автоматы.
Онлайн-казино набирают популярность, поскольку к ним можно получить доступ с любого устройства. Это casino friends в 2022 предлагают игрокам разнообразные игры и широкий спектр преимуществ по сравнению со своими традиционными аналогами.
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25.10.2022 12:06 Ответить
 
 