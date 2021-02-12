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Новости За рубежом
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Байден (2373) импичмент (536) Трамп (3339)

С нетерпением хочу видеть, как мои друзья-республиканцы проголосуют по делу об импичменте Трампа, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С нетерпением хочу видеть, как мои друзья-республиканцы проголосуют по делу об импичменте Трампа, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что ему не терпится увидеть, как конгрессмены-республиканцы проголосуют в Сенате по делу об импичменте экс-президента Дональда Трампа.

"Я с нетерпением хочу видеть, как поступят мои друзья-республиканцы, выдержат ли они", - сказал он в пятницу журналистам телеканала CNN на лужайке возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время президент пояснил, что у него нет планов обсуждать с кем-либо из сенаторов процесс импичмента или то, как они будут голосовать.

Накануне Байден вновь говорил, что не смотрит вживую слушания в Сенате по делу об импичменте. Также он выражал надежду, что слушания могут изменить позицию некоторых республиканцев в отношении Трампа.

В четверг менеджеры по импичменту Палаты представителей Конгресса США завершили свою аргументацию против Трампа, призвав Сенат осудить бывшего президента за подстрекательство к нападению на Капитолий 6 января.

Читайте также: Процесс импичмента Трампа начался в Сенате

Демократы использовали свой последний день аргументации, чтобы показать, что нападавшие на здание Конгресса действовали по указанию Трампа. Они также сосредоточились на заявлениях экс-президента о том, что его поведение было "совершенно уместным", и предупредили о том, что подобное может повториться.

Республиканцы в Сенате в основном высоко оценили презентацию менеджеров-демократов. Тем не менее ожидается, что не более пяти или шести республиканцев в Сенате проголосуют за осуждение бывшего президента, который по-прежнему обладает огромной властью над своей партией. Это намного меньше, чем 17 голосов республиканцев, необходимых для вынесения обвинительного приговора. Большинство республиканцев в Сенате все еще считает, что сам процесс импичмента в отношении экс-президента является неконституционным.

Процесс в Сенате начался почти через пять недель после штурма Капитолия 6 января. Тогда сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат утвердили победу Байдена.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Скажіть їм хто небудь, що Трампа там нєт. Він звільнився місяць назад.
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12.02.2021 18:08
+4
В ближайшие четыре года никто не будет ссать в подъездах россиян, потому что у товарища байдена памперсы и деменция.
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12.02.2021 19:46
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о, сейчас тут начнется)))
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12.02.2021 17:09 Ответить
Це вже тут нікому не цікаво. І ніколи цікавим не було.
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12.02.2021 17:17 Ответить
Ну чтому? Мені цікаво. Хочу ще раз впевентися в тому, що усі політики світу думають лише про свої дорогоцінні дупи. Навіть в такій країні, як США. Дай Боже, щоб я помилився. С нетерпением хочу видеть, как мои друзья-республиканцы проголосуют по делу об импичменте Трампа, - Байден - Цензор.НЕТ 1694
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12.02.2021 17:25 Ответить
А ви хочете знайти приклади відсутності в людей (і політиків) інстинкту самозбереження? Ну щасти...
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12.02.2021 17:40 Ответить
Не ошиблись.
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12.02.2021 22:14 Ответить
А притомні люди з нетерпінням чекають, коли ворог Сполучених Штатів і агент китайських комуняк чжоу-бай-ден або здохне, або потрапить до хоспісу. Цей "друг" України УЖЕ грає на боці пуйла: своїми указами про фактичне припинення видобутку американської нафти ВОНО спричинило зростання її ціни, і продовжило вигідний для москалів договір про ядрьоні ракети, який Трамп продовжувати не збирався. А іще ця мерзота відкрила кордони США і випустила на волю готових до депортації латиносів, які скоїли злочини на території США. Ай да маладєц, чжоу! пуйло радісно потирає лапчонкі. Ну шо, корисні ідіоти глобалістів на тутешньому форумі, отримали те, що хотіли?
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12.02.2021 18:31 Ответить
Маячня.
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12.02.2021 18:32 Ответить
Для тих, хто живе в паралельній реальності - дійсно маячня. Бо в тій реальності, де живуть глобалісти та їхні корисні ідіоти незручні факти виглядають як маячня.
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13.02.2021 10:23 Ответить
Скажіть їм хто небудь, що Трампа там нєт. Він звільнився місяць назад.
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12.02.2021 18:08 Ответить
гиги, який смішний жарт. Це ж тількі тупі х!хли можуть екс-президентів - агентів 314дорашки - судити. А мириканці за штурм Капітолію мабуть повинні Рудому дегенерату підвищену пенсію призначити.
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12.02.2021 20:37 Ответить
Шо він з ними в ладушки граеться
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12.02.2021 18:43 Ответить
а друзья демократы против ?
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12.02.2021 19:44 Ответить
В ближайшие четыре года никто не будет ссать в подъездах россиян, потому что у товарища байдена памперсы и деменция.
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12.02.2021 19:46 Ответить
Кацапе, за себе переживай і за пиню.
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12.02.2021 21:48 Ответить
Пластінку заїло? Звернися до фонду "відродження", щоби методичку перемалювали.
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13.02.2021 10:24 Ответить
это старческое.
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13.02.2021 00:21 Ответить
Делом займись , старый пердун . Экономика в ж локдауне . Безработица скачет в верх . Не объявят Трампу импичмент . Тем более весь процесс неконституционный . Это признал Конституционный Суд США .
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13.02.2021 05:43 Ответить
З нетерпінням хочу бачити, як мої друзі-республіканці проголосують у справі про імпічмент Трампа, - Байден - Цензор.НЕТ 2350
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13.02.2021 05:49 Ответить
Все, що треба знати про чжоу бай-дена.
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13.02.2021 10:29 Ответить
Байден подписал президентский указ запрещающий выражение "Китайский Вирус"
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13.02.2021 05:50 Ответить
 
 