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Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Кива рассказал, как его деда в 1945

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал историю своего деда, которого отправили во Львов, где его якобы расстреляли местные жители.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментариях под своим постом Кива рассказал о своем дедушке, которого отправили во Львов, "где его расстреляли местные жители".

Далее цитата с сохранением авторской пунктуации и орфографии.

"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - говорится в сообщении нардепа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Рабы заигрывают перед своими хозяевами", - нардеп ОПЗЖ Кива в эфире кремлевских пропагандистов рассказал о "колонизации" Украины "посольством США". ВИДЕО

Кива рассказал, как его деда в 1945 расстреляли жители Львова: Дед выжил, но память об этом осталась 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+116
Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась" - Цензор.НЕТ 2233
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12.02.2021 17:33
+83
Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась" - Цензор.НЕТ 8331
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12.02.2021 17:28
+78
Пока "Простий нарiд" будет в таких организмах видить гражданских деятелей, ни о какой развитой стране речи идти не может
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12.02.2021 17:26
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Тому Ілько Кива так цінує ШАПКУ-УШАНКУ з червоною зірочкою !
Ето же пам"ять от деда Філі ! Дєди воєвалі !
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13.02.2021 00:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.02.2021 00:21 Ответить
Кива, Бойко, Татаров, Венедиктова и прочая манкуртовская сволочь - это советское чекистское отродье, деды и прадеды которых планомерно, миллионами уничтожали лучших людей Украины.
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13.02.2021 19:47 Ответить
он когда выпал из попки мамки в лифте точно башкой треснулся об пол так шо качаны заклинило на веки Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 2342
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13.02.2021 01:13 Ответить
Ну, ясное дело, что у этого ДРОЧЕРА и дед был ВЕРТУХАЕМ в НКВД.
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13.02.2021 02:15 Ответить
Не, дед у ******** был героический, базару ноль. Жалко внук- дебил.
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13.02.2021 03:51 Ответить
http://podvignaroda.ru/?#id=46543443&tab=navDetailManAward
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13.02.2021 03:53 Ответить
А моего деда и всю его семью с малюткой отцом,вот такие ****** нквдэшные кивы отобрали все и выслали умирать в Сибирь.Как можно ,такую кивомразь выбирать в раду.Вы же геройский свободный народ украинцы ! Слава Украине !
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13.02.2021 11:57 Ответить
Я вже давно кажу, що Ківі допоможе тільки евтаназія...
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13.02.2021 06:00 Ответить
Вони бендерівці були навіть вічливі, попередили , а мого прадіда і діда НКВС і ОГПУ забрали в ночі. Один відсидів і вернувся, а іншого розстріляди як собаку, за постановою особливої трійки в лютому 1938 року. Не бендерівці прилізли в хату до діда, а дід приперся як асвабадитель до них. Колись в Калуші один дідок так єхидно нам студентам сказав - Спасибі що ви нас визволили. Якщо це була така чудова влада до для чого вона вбила голодомором 10 млн. українців? Адже ходили буксині бригади з "шилом" і не тільки забирали зимою зерно, а й все що можна було їсти, навіть вереного голуба чи горобця. До речі, завдяки УПА на Західній Україні не було голодомору в 1946 році, хоч спроба діда Ківи була його зробити.
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13.02.2021 06:45 Ответить
А дед не вертухаем был?
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13.02.2021 07:07 Ответить
А вот серьезно, подумайте, все предатели как на подбор или до омерзения блевотные в своем откровенном цинизме мертветчуки, бондаренчихи, бойки, или трёхнутые на всю голову, как няшмяши, кивы, мунтянихи и иже с ними.
Это определенная каста, которая была всегда - вот из этих слабых головой, беспринципных ублюдков и выбирают полезных подонков......
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13.02.2021 07:19 Ответить
Скажи спасибо ГлавХачику - он этого урода в свет вывел...
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13.02.2021 08:00 Ответить
Киваю, ты дурак? Хотя это риторический вопрос? Если это и правда, значит твой дед был врагом Украины и судя по всему его внук далеко не ушёл... и не делай из этого трагедии, большинство украинцев сделали бы с тобой тоже самое..
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13.02.2021 07:50 Ответить
Як це так помилилися львів'яни і вас 3,14дарасів комуняцьких невдало розстрілювали? От як би не припустилися помилки тоді б лисе чмо на білий світ не з'явилося. Пора виправляти помилки наших дідів!
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13.02.2021 07:58 Ответить
Вбили два раза, но я ему подрочил - и он выжил.
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13.02.2021 07:59 Ответить
завяжите лысому руки сзади, не сдержится же вздрачнет.
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13.02.2021 08:23 Ответить
А если руки сзади завязать, то как ... та нет, не может быть, хотя хрен их знаешь их остановишь - зажопников.
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13.02.2021 08:51 Ответить
А теперь представте себе уровень умственного развития тех, кто за него, за вот это, голосовал на выборах.
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13.02.2021 08:37 Ответить
За него никто не голосовал, он прошел по партийным спискам.
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13.02.2021 08:44 Ответить
так там вся патия на кулак подсела?
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13.02.2021 09:01 Ответить
Ну он же внук героя СССР. Если посмотреть его биографию, его давно кто то тянет на уши.
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13.02.2021 09:38 Ответить
та пусть будет хоть внуком Иисуса Христа - лысый баран ето все лишь лысый баран - диды тут не причем.
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13.02.2021 09:48 Ответить
К сожалению, наш весь политикум наполнен вот такими "лысыми баранами". Просто многие из них, не такие буйные. Но в общем, большинство из них тянула какая то партийно-комсомольская рука.
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13.02.2021 09:57 Ответить
еще и к какому сожалению - ну есть же люди нормальные в Украине.
почему всегда мразота зеленая прикацапленая на выхлопе?
може с нами-вами шо не так когда рука пускает заведомый срачь в голосовальную урну?
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13.02.2021 10:03 Ответить
воображалки не хватает
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13.02.2021 09:00 Ответить
я не могу представить.
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13.02.2021 12:54 Ответить
Да, психически здоровый и умственно развитой человек не в состоянии это себе представить.
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13.02.2021 18:17 Ответить
А списки не имеют ФИО? Или в списках партий записаны жители планеты Мельмак и юпитерианцы?
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13.02.2021 08:59 Ответить
Господи прости, но... хорошо, что дед выжил, но потом же, падла, струганул урода, который застрогал голосистого дебильного недоумка илюху киву...
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13.02.2021 09:12 Ответить
Так это дед научил Киву так мастерски строчить? Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 1033
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13.02.2021 09:58 Ответить
Строчить или дрочить?
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13.02.2021 15:35 Ответить
На жаргоне это одно и то же. Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 7067
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13.02.2021 15:41 Ответить
масколяку на гиляку !
кацапсину на осину !
Киву,Гиви,Матаролу,
по осиновому колу !!!
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 9786
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13.02.2021 10:01 Ответить
Якщо вірити " відвертостям" росіян і всяких ків, то мінімум половина їх "дідів-освободителів" у роки 2 світової війни загинули від рук УПА та бандерівців. Навіть не придумаю: чи-то сумувати, чи гордитися таким військом.
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13.02.2021 10:07 Ответить
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 4237
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13.02.2021 10:17 Ответить
Два дурня
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 6495
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13.02.2021 10:39 Ответить
Может как в том анекдоте когда советскому партизану предложили расстрел или противоестественный половой акт то он внучкам говорил что его расстреляли)))
Судя по умственным способностям Кивы-его деда "расстреляли" не один раз))
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13.02.2021 10:33 Ответить
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 5253 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 8290 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 1849
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13.02.2021 14:08 Ответить
контрольній в голову старому красному передасту киве не сделали.... теперь имеем молодого дегенерата, придурковатого киву... так ошибаться нельзя панове, работу нужно віыполнять качественно.
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13.02.2021 10:48 Ответить
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 7939
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13.02.2021 11:04 Ответить
.... расстреляли меня внучек, расстреляли )))))
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13.02.2021 11:11 Ответить
МИР ВОЙНЫ
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13.02.2021 11:11 Ответить
Страшно, що цей г..дон з важкою формою психопатії має реальну зброю. Так що ми беззахисні не лише перед його словесним лайном...
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13.02.2021 11:46 Ответить
И это чистая правда .Заслуженный мусор ! В цивилизованной стране оно бы сидело на нарах .В нашей оно сидит в Верховной раде
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13.02.2021 14:28 Ответить
И это чучело в Верховной Раде пишет для меня законы и решает как мне жить. Жахиття!!!!
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13.02.2021 12:00 Ответить
это чучело не в сосотоянии написать закон, для этого нужен ум... оно может только проголосовать за антиукраиские законы
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13.02.2021 12:24 Ответить
було діло москва відправляла спецгрупи НКВС перевдягненими бандерівцями які скоювали злочини та диверсії проти місцевого населення що б викликати ненависть до націоналістів,в архівах залишилося трохи документів про це.
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13.02.2021 12:47 Ответить
видно у киви любов до зброї має спадковий характер. Напевне аваков злякався спадковості і подарував йому пістолет, тепер хай медведчук боїться, бо як не заплатить грошей..... то страшно подумати.
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13.02.2021 13:00 Ответить
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 7411
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13.02.2021 13:00 Ответить
Мабуть дід Ківи і був тим "распятим мальчікам в трусіках" Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 7092
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13.02.2021 17:42 Ответить
Дрочил в публичных местах?
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13.02.2021 13:08 Ответить
Деда расстреляли, а киву клонировали из того что осталось после деда- куска говна!
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13.02.2021 13:28 Ответить
Вот папаньку его "героического" расстреляли по приговору советского суда.
У них в семье традиция что ли ? Деда расстреляли бандеровцы ,потом отца советская власть,.Теперь что ,опять бандеровцы внучка должны пристрелить?
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13.02.2021 13:53 Ответить
пилять, как это расстреляли, но остался живой?! это все равно шо сказать: вчира так обожрался, шо аж голодный был
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13.02.2021 14:54 Ответить
Жаль что жители Львова не добили деда Кивы. Такой генофонд надо уничтожать на корню, чтобы и духа этих мразей не было в Украине.
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13.02.2021 15:31 Ответить
интересно, кто расстрелял кивину маму ? подозреваю что расстреливали ее на заднем сиденье запорожца ...
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13.02.2021 16:05 Ответить
Кива писал ,что в молодости мечтал работать на хлебокомбинате, где работал его двоюродный дядя.Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3661Выписывание наряда на разгрузку. Хлебокомбинат № 1. 15.12.1980. Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 6473
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13.02.2021 16:11 Ответить
Так что, он пошел в дипутаны, чтоб за деда отомстить Львову.
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13.02.2021 16:17 Ответить
Вот смотришь на Киву и видишь полного идиота , типа Жирик украинского разлива . Но на самом деле все не так просто . Он изначально собирался идти в политику от патриотов , но там ему не хрена не светило именно ввиду его умственных способностей , по тому и решил Ильюша идти к кацапам в ВР , там умственные способности не кому не нужны , главное громко кричать про внешнее управление и фашистов- гомосексуалистов. И это на самом деле очень хорошо , так как говорит о том что в ЖОПУ не кто из умных больше идти не хочет , бо понимают , что они уже партия вчерашнего дня и им осталось от силы лет 10-15 пока Совки не умрут.
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13.02.2021 16:17 Ответить
А он ничего не решает.Ему авков дал пососать,снял это всё на видео и теперь этот сосун всё делает бесприкословно.сразу в социалисты....увидев что не пройдёт в ВР перенаправили его в партию опсж.аваков свои глаза и уши поставил в лице кивы-гомика.
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13.02.2021 18:21 Ответить
Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3881 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3881 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 4044

- Якось пам ятаю тікав я від вовків у полі
- І Що?
- Побачив дерево, заліз на нього
- А далі що?
- Зламалась гілка, впав з дерева
- Іщо?
- З` їли вовки повністю

Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3157 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3157 Ківа розповів, як його діда в 1945 "розстріляли жителі Львова": "Дід вижив, але пам'ять про це залишилася" - Цензор.НЕТ 3157
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13.02.2021 17:45 Ответить
Ілюша,ти розкажи як клофіліном поїв людей в поїздах.....а потім 4 роки в Лондоні скривався!
Пока за тебе полтавські пацани не порішали....вернувся..... і пішов на мєнта учитися...
Оце так блотна у тебе історія....І як брат твій тупорилий з переляку з калаша по своїх дав очерідь...
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13.02.2021 18:06 Ответить
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