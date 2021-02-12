44 966 364
Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал историю своего деда, которого отправили во Львов, где его якобы расстреляли местные жители.
Как передает Цензор.НЕТ, в комментариях под своим постом Кива рассказал о своем дедушке, которого отправили во Львов, "где его расстреляли местные жители".
Далее цитата с сохранением авторской пунктуации и орфографии.
"Мой дед - Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович пройдя всю войну в 45 году был так же отправлен во Львов где его расстреляли местные жители, Дед выжил но память об этом осталась. У них фашизм в крови который регулируется только страхом!" - говорится в сообщении нардепа.
Топ комментарии
+116 18c49ed2
показать весь комментарий12.02.2021 17:33
+83 Ulyana Kryshynets
показать весь комментарий12.02.2021 17:28
+78 Mr Vice President
показать весь комментарий12.02.2021 17:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ето же пам"ять от деда Філі ! Дєди воєвалі !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Это определенная каста, которая была всегда - вот из этих слабых головой, беспринципных ублюдков и выбирают полезных подонков......
почему всегда мразота зеленая прикацапленая на выхлопе?
може с нами-вами шо не так когда рука пускает заведомый срачь в голосовальную урну?
кацапсину на осину !
Киву,Гиви,Матаролу,
по осиновому колу !!!
Судя по умственным способностям Кивы-его деда "расстреляли" не один раз))
У них в семье традиция что ли ? Деда расстреляли бандеровцы ,потом отца советская власть,.Теперь что ,опять бандеровцы внучка должны пристрелить?
- Якось пам ятаю тікав я від вовків у полі
- І Що?
- Побачив дерево, заліз на нього
- А далі що?
- Зламалась гілка, впав з дерева
- Іщо?
- З` їли вовки повністю
Пока за тебе полтавські пацани не порішали....вернувся..... і пішов на мєнта учитися...
Оце так блотна у тебе історія....І як брат твій тупорилий з переляку з калаша по своїх дав очерідь...