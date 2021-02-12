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жилье (876) Донецкая область (7122) разруха (216) Министерство реинтеграции (247)

На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой области принял решение о предоставлении денежной компенсации и включения в обобщенный список 15 пострадавших, являются владельцами 13 объектов разрушенного жилья.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.

Четыре разрушенных объекта находятся в городе Славянск, три - в городе Марьинка, 2 - в селе Широкино, 1 - в селе Пески, 1 - в селе Серебрянка, 1 - в городе Авдеевка, 1 - в поселке Зайцево.
15 пострадавших получат компенсацию на общую сумму 3 миллиона 575 000 гривен, что в среднем составляет 275 000 гривен на разрушенный объект.

В Минреинтеграции отмечают, что с момента начала работы комиссий - 18 ноября 2020 года,было принято решение о предоставлении выплат 74 пострадавшим, которые являются владельцами 67 объектов жилого фонда в Донецкой и Луганской области. Общая сумма выплат составляет 19,9 млн грн.

В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Ожидается, что компенсацию получат более 300 семей.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Тобто звали *****,***** прийшов зруйнував,а платити повинні ми? Гарна виходить арифметика. На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 483
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12.02.2021 18:12
+10
Разрушают балалайки, а платит за это Украина?
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12.02.2021 18:11
+10
Неоднозначное решение. Безусловно своих граждан надо поддерживать. Но сейчас попрут из ОРДЛО "пострадавшие" за компенсацией. Пенсии же от карателей получают, в вузах детишки учатся. Вот еще и прививки бесплатные для "кормильцев" обещают. А не эти ли кормильцы радовались, когда наших пленных пацанов по оккупированному Донецку вели?
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3721
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12.02.2021 18:14
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Разрушают балалайки, а платит за это Украина?
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12.02.2021 18:11 Ответить
на 275 тисч можна побудувати собачу конуру при умові отримання безкоштовно земельної ділянки ... знущання з людей
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12.02.2021 18:11 Ответить
Чим думали ті люди коли звали *****, а зараз обирають мудачука і шахова?
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12.02.2021 18:15 Ответить
а чим "думають" ті хто "обирає" шекеладного злодія та пісюніста на піЯніно ... та й ркшта недалеко пішли
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12.02.2021 19:50 Ответить
А чого ж вони тепер ждуть грошей від шоколадного і піаніста?
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12.02.2021 19:56 Ответить
Йди до суду, та подавай позив до рашки з вимогою виплат.
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12.02.2021 18:15 Ответить
Цим повинна займатись влада
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12.02.2021 19:19 Ответить
то ти я бачу знавець з судочинства ...
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12.02.2021 19:51 Ответить
а я бачу ти таксист, або маршрутчик.
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12.02.2021 22:44 Ответить
ага ... прямо від "баранки" щоб з тобою поспілкуватися ..."уколи" не пропусти ...
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13.02.2021 09:03 Ответить
они и этого не заслужили
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12.02.2021 19:55 Ответить
от кого они получат эту компенсацию? от рашки?
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12.02.2021 18:12 Ответить
правильно казати "та сторона"
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12.02.2021 18:13 Ответить
ну...это термин преЗЕдентский ))) я на него не претендую )))
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12.02.2021 18:16 Ответить
І до гадалки не ходи, звісно за рахунок бюджету на Міноборони, вони ж стріляли, не "та сторона". На черзі можуть бути маріупольці, яких обстріляли "Градами" рукожопі рашисти.
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12.02.2021 18:21 Ответить
Тобто звали *****,***** прийшов зруйнував,а платити повинні ми? Гарна виходить арифметика. На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 483
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12.02.2021 18:12 Ответить
Головне, щоб "тій стороні" претензій не пред'являли, бо Гаспадін образиться.
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12.02.2021 18:12 Ответить
Цікаво список отримувачів побачити, можливо серед них ж ті хто весь час війни з московією звинувачували українських військових за руйнування їх майна
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12.02.2021 18:13 Ответить
А інших серед, ущімльонних хунтою, нема.
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12.02.2021 18:15 Ответить
При Порохе такой пуйни не было!
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12.02.2021 18:14 Ответить
При потроху і пожеж не було на луганщині.
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12.02.2021 18:16 Ответить
Шариш канистра
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12.02.2021 18:21 Ответить
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4232
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12.02.2021 18:22 Ответить
Точно, пожеж не було. Горіли тільки склади з ************.
Хоча, можливо, я й помиляюсь, і вони не горіли, а лише вибухали На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5488
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12.02.2021 19:29 Ответить
Неоднозначное решение. Безусловно своих граждан надо поддерживать. Но сейчас попрут из ОРДЛО "пострадавшие" за компенсацией. Пенсии же от карателей получают, в вузах детишки учатся. Вот еще и прививки бесплатные для "кормильцев" обещают. А не эти ли кормильцы радовались, когда наших пленных пацанов по оккупированному Донецку вели?
На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3721
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12.02.2021 18:14 Ответить
"Асвабадітєлі" зруйнували а "каратєлі" відновлюють
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12.02.2021 18:14 Ответить
"15 друзєй Венедіктовой" На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 8993

На Донетчине 15 граждан получат по 275 тыс. грн компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 9429
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12.02.2021 18:14 Ответить
І до речі, це стане прецидентом до шквалу позовів на компенсації
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12.02.2021 18:15 Ответить
але не до рашкі, нажаль, а до України...
скоро будемо ще й металобрухтом вивезені на рашку заводи сплачувати...рудому таргану...
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12.02.2021 18:18 Ответить
Одна з функцій держави - це захист громадян та їх власності. Тож, якщо держава не виконала своїх зобов'язань, вона має відшкодувати їх в повній мірі.
Згодом, держава повинна перекласти ці витрати на агресора за рахунок репарацій
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12.02.2021 19:41 Ответить
на все это бабло можно заполнить суперлото-не все же скотыняке должно фартить.
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12.02.2021 18:16 Ответить
пусть параша платит или впопучленцы...
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12.02.2021 18:19 Ответить
Тепер усі будуть тягти у свої халупи снаряди сподіваючись на компенсацію
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12.02.2021 18:24 Ответить
Зачем вони хотіли , нехай їдять
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12.02.2021 18:34 Ответить
Схожу в налоговую, заплачу еще раз налоги. Может кому не хвтит.
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12.02.2021 18:45 Ответить
А жители донбасятины Украине ничего не должны, не???
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12.02.2021 19:15 Ответить
Цікаво, а ті житєлі на референдум навесні 2014 року ходили?
Чи " какая разнітца"?
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12.02.2021 19:40 Ответить
Дурдом...значит рашка пришла...наши воины гибнут..а им бабло за разрушенное жилье???
Точно Сталина на них нет..было б им и компенсация и релаксация...
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12.02.2021 20:02 Ответить
А нашим хлопцям хера?
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12.02.2021 20:15 Ответить
Бо свого часу один телепень соромився назвати війну війною. А коли ведеться АТО, то всі збитки, нанесені громадянам під час ліквідації терористів, компенсовує держава.
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12.02.2021 20:48 Ответить
Ладно, 15 человек от действий рф....От взрывов складов не на линии розмежування кто заплатит?
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12.02.2021 20:58 Ответить
Дно наглядно,как оно есть.
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12.02.2021 21:35 Ответить
З якого перепугу ми маємо компенсувати колаборантам знищене тими кого звали. І це ж тільки початок. (((
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13.02.2021 00:06 Ответить
Компенсацию обязаны выплатить олигархи лугандонии, и члены ПР за своего лидера-****** звавшего Ху-ла в "гости".
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13.02.2021 10:26 Ответить
Встречал я таких отрымачив компенсаций за зруйноване житло Син з батьком воюють на стороне ДНР А ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ В УКРИНЕ
Крайняя степень дебилизма украинской власти
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13.02.2021 12:40 Ответить
 
 