"Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации

Сегодня, 12 февраля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос о том, готова ли Украина к началу вакцинации уже через несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ток-шоу выяснят, чем нас будут вакцинировать, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, а также поддерживает ли власть украинских производителей.

Гостями нового выпуска станут:

- Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

- Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

- Борис Донской, иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой;

- Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

- Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

- Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";

- Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

- Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

- Андрей Садовый, мэр Львова;

- Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

- Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска,

- Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины;

- Владимир Приходько, председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".