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Новости Политика Украины
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"Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 12 февраля, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будут обсуждать вопрос о том, готова ли Украина к началу вакцинации уже через несколько дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ток-шоу выяснят, чем нас будут вакцинировать, почему многомиллионные тендеры достаются иностранным компаниям, а не украинским, а также поддерживает ли власть украинских производителей.

Гостями нового выпуска станут:

- Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

- Максим Степанов, министр здравоохранения Украины;

- Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины;

- Борис Донской, иммунолог лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. О. Лукьяновой;

- Михеил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004-2013);

- Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

- Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

- Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

- Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации;

- Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная Платформа - За жизнь";

- Александра Устинова, народный депутат, "Голос", член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности;

- Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии";

- Андрей Садовый, мэр Львова;

- Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова, секретарь Харьковского городского совета;

- Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска,

- Дмитрий Олейник, председатель Федерации работодателей Украины;

- Владимир Приходько, председатель наблюдательного совета, президент ПАО "Крюковский вагоностроительный завод".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
а как узнать чем они вакцинируются и вакцинируются они или нет - даже в прямом эфире можно создать любую картинку
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12.02.2021 18:24
+3
Лично я пока воздержусь от вакцинации. И ребёнка не дам вакцинировать.
Пусть сначала в прямом эфире, все высокопоставленные чиновники вакцинируются и вакцинируют своих детей. И той китайской - подделкой вакциной, которую они предлагают людям...
А потом будет видно. Если выживут после вакцинации и никто не умрёт, то тогда возможно...
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12.02.2021 18:20
+2
Так всё-равно же никто не поверит, что чиновники взаправду вакцинировались.
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12.02.2021 18:27
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Лично я пока воздержусь от вакцинации. И ребёнка не дам вакцинировать.
Пусть сначала в прямом эфире, все высокопоставленные чиновники вакцинируются и вакцинируют своих детей. И той китайской - подделкой вакциной, которую они предлагают людям...
А потом будет видно. Если выживут после вакцинации и никто не умрёт, то тогда возможно...
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12.02.2021 18:20 Ответить
а как узнать чем они вакцинируются и вакцинируются они или нет - даже в прямом эфире можно создать любую картинку
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12.02.2021 18:24 Ответить
Ну не знаю, например пригласить каких то международных экспертов, представителей общества, которым хоть часть людей доверяет, журналистов, активистов, оппозиционных политиков. Лично я бы например поверил, если бы правдивость подтвердил Саакашвили.
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12.02.2021 18:34 Ответить
Так всё-равно же никто не поверит, что чиновники взаправду вакцинировались.
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12.02.2021 18:27 Ответить
Вот раньше было проще. От оспы вакцинировались, взяв гной из оспенного пузырька больного ребёнка и вколов его себе. Катя-2 так вакцинировалась. Эффективность такой вакцинации была так себе - можно было и сдохнуть, но люди кололи, так как вероятность сдохнуть без прививки была в разы выше. А сейчас неженки все.
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12.02.2021 18:30 Ответить
поправочка - не совсем тогда кололи а вакцинация происходила путем протягивания нитки
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12.02.2021 18:34 Ответить
Может быть, подробностей честно не знаю, но общий принцип такой.
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12.02.2021 18:37 Ответить
Вот про это сегодня и будут вливать в уши, и на уши….
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12.02.2021 18:27 Ответить
Я сам пока не собираюсь. Дождемся лета, а потом будет виднее.
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12.02.2021 20:11 Ответить
Готова ще з вечора
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12.02.2021 18:32 Ответить
В заголовке очевидная реклама враждебного сайта "слелано у нас".
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12.02.2021 18:33 Ответить
готова ли страна к началу вакцинации/ ответят правящие Украиной слуги народа Коломойского, специалисты-проффесионалы: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью. / Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом"./Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая.
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12.02.2021 18:35 Ответить
Короновирус конечно есть и он наверное более негативное влияние имеет на здоровье человека чем обычный грипп.
Но его страшность для человечества преувеличена, исходя из простой логики и данных ВОЗ.
Короновирус "лютует" уже более года.
За этот год заболело и переболело им 108,5 млн. людей в мире.
Это где то 1,5% от всего населения мира.
Умерло от него 2,38 млн. людей в мире
Это приблизительно 3,8 % от всех умерших во всём мире за год
Ну то есть, явно этот короновирус не всезаразный и всеубивающий, судя по статистике всех стран в мире.
https://www.worldometers.info/coronavirus/?zarsrc=130
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12.02.2021 18:49 Ответить
Оно то так. Только на смертность от Ковид нужно вносить поправку беспрецендентных за последние 100 лет карантинных мер.
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12.02.2021 18:57 Ответить
Но его страшность для человечества преувеличена/ И, главное,у людей есть выбор. Кто хочет жить- пользуется маской , моет руки и держит дистанцию. Кто не хочет жить- не пользуется маской , не моет руки и не держит дистанцию.
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12.02.2021 19:04 Ответить
Через скільки років Шустер заговорить українською мовою?
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12.02.2021 18:48 Ответить
ніколи
у нього рускойизічная щелепа
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12.02.2021 18:58 Ответить
Раніше аматор лопєс і еректор гімєнос браво навчаться, бо вже більш 10 років вівчають)))
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12.02.2021 19:25 Ответить
Каким украинским вакцинам?
Здесь даже трусы и носки разучились делать - трут яйца после первой стирки.
Дешевле и качественнее заказать из Китая.
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12.02.2021 18:55 Ответить
лет 8 не смотрю телеящик
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12.02.2021 19:09 Ответить
виясняти в студії з кучою політиків і один імунолог ... шо це дасть для мікробіології "Не сделано в Украине": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят, готова ли страна к началу вакцинации - Цензор.НЕТ 2087
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12.02.2021 19:14 Ответить
Обсудите лучше Олега Ляшка, почему его не судят за избиение действующего народного депутата?
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12.02.2021 19:27 Ответить
Нехай не витрачають час даремно: Україна не готова до вакцинації.
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12.02.2021 19:39 Ответить
Представників ЄС рижемразівські шустрики не запросили. Прикметно.
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12.02.2021 19:43 Ответить
передбачено...
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12.02.2021 20:28 Ответить
очередной трёп у шустера
медсёстрам, поднимите зарплату , **доры.
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12.02.2021 22:04 Ответить
Савік,а де ж твої групи соцопитування пропали?
Ось,що насправді зараз більше всього турбуе людей.
Опитування проведене на каналі Україна 24
Вакцинацінація -2%
Тарифи на комунальні послуги - 88%
Злочинність - 10%
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13.02.2021 10:04 Ответить
Поклонником Шустера не являюсь. Но передача была довольно интересная. Там не только о вакцинации было. Вспоминали и о экономике. Гройсман разрывал зеленых в хлам.
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13.02.2021 13:16 Ответить
 
 