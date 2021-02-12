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Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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обстрел (20085) Донбасс (26945)

1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье.  На обстрелы со стороны противника наши воины дали адекватный ответ.

На этом же направлении, вблизи Павлополя, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский воин, - пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", дважды применив беспилотный летательный аппарат российско-оккупационные войска сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4. А вблизи Новолуганского был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Также читайте: Воин 28-й ОМБр Владислав Лященко 1996 года рождения погиб вчера вечером в результате вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
За таким Верховним Головнокомандувачем бійці ЗСУ як за камінною стіною! Він навчить, як треба ухилятися від снайперських куль! У нього багатий досвід з ухиляння. Від чотирьох зміг ухилитися. Правда, то були не кулі, а повістки. Та "какая разніца"?!!!
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7824
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7663

начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!
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12.02.2021 19:20
+10
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5054
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12.02.2021 18:40
+10
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

===================
Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
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12.02.2021 18:52
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Украине нужна миллионная Армия, которая будет способна разе..ть любую армию, а такую помойку, как на Донбассе и подавно сметет лавиной и не заметит!
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12.02.2021 18:31 Ответить
Какая армия если главзебил с Ермаком агенты кремля? Вы в своем уме. Новости страшно читать, каждый день убитые и раненые с нашей стороны и никакой ответки.
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12.02.2021 18:35 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5800
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12.02.2021 18:54 Ответить
треба так відвести війська, щоб жоден безпілотник не долетів та жоден снайпер не влучив
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12.02.2021 18:33 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5054
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12.02.2021 18:40 Ответить
Что бы это сбылось нужно зеленского гнать поганой метлой.
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12.02.2021 18:53 Ответить
Кого замість його... Може Петра який підписав срані мінські угоди - це юридичне оформлення поразки України...
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12.02.2021 19:25 Ответить
Припинення вогню в розпалі.
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13.02.2021 00:11 Ответить
Зелена "тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
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12.02.2021 18:43 Ответить
В неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области 11 февраля в реанимации от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекции якобы умер бывший мэр города Александр Мальцев. Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.По словам макеевчан, бывший макеевский бессменный мэр, официально «ушел» на больничный, проходил лечение, однако оно оказалось малоэффективным.На данный момент официального подтверждения его смерти нет.
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12.02.2021 18:46 Ответить
В 2014 году фактически сдал город врагу, подконтрольные ему силовики стали на сторону оккупантов.
Некоторое время жил на Крыме, потом вернулся в город. На публике не светился но возвращение к оккупантам многое разъясняет.
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12.02.2021 18:51 Ответить
Туди йому ц дорога. Прости Господи. Ніразу не шкода...
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12.02.2021 19:27 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС

===================
Золотое-4, это там, где бубочка развел войска.
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12.02.2021 18:52 Ответить
Война на Донбассе может завершиться в любой день: мы уже значительно продвинулись, - Зеленский.16.10.20. Врал комик- пианист.
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12.02.2021 18:53 Ответить
Будем всех бамбить - сказал Осел в обоссаных колготах.
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12.02.2021 18:55 Ответить
А президент рахує дні "припинення" вогню... (((
Пораненому найшвидшого одужання.
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12.02.2021 18:56 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Водяного, в районе Золотого-4 беспилотник оккупантов сбросил 2 выстрела ВОГ-17, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5749
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12.02.2021 19:06 Ответить
Ноздревик белыми дорожками подщитывает дни собственно придуманного "перемирия".
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12.02.2021 19:16 Ответить
За таким Верховним Головнокомандувачем бійці ЗСУ як за камінною стіною! Він навчить, як треба ухилятися від снайперських куль! У нього багатий досвід з ухиляння. Від чотирьох зміг ухилитися. Правда, то були не кулі, а повістки. Та "какая разніца"?!!!
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7824
1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Водяного, в районі Золотого-4 безпілотник окупантів скинув 2 постріли ВОГ-17, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7663

начепив на себе все що можно було, ще з танка броню надінь... ти-ж казав що вже мир, вже не стріляють...а-а-а, сциш, страшно!!!
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12.02.2021 19:20 Ответить
Оно ссыт по Киеву ездить без десяти машин сопровождения. Надо ему. как кремлёвской крысе, закопаться в бункере на десятиметровой глубине и оттуда кормить нас тошнотворными видосами...
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12.02.2021 22:05 Ответить
не отвечать на провокации
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12.02.2021 22:03 Ответить
 
 