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Новости Политика Украины
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Медведчук (1754) Нацсовет_ТРВ (568) проверка (777) 1+1 (164) Марченко Оксана (108) телевидение (854)

Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил каналы группы "1+1" на наличие в структуре собственности жены Медведчука и не нашел нарушений.

Об этом сообщил ответственный секретарь Нацсовета Юрий Зиневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор Медиа".

Проверки регулятор назначил 12 ноября по результатам обращения исполнительного директора организации "Центр противодействия коррупции" Каленюк Дарьи Николаевны и коллективного обращения группы общественных организаций ̶ "Института массовой информации", "Детектор медиа", "Института демократии им. Пилипа Орлика".

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК. ИНФОГРАФИКА

Эти обращения касались информации из декларации народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука за 2019 год о том, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЕТ.

По словам Зиневича, регулятор получил объяснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%. Контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица - Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

Также на Цензор.НЕТ: Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли. ВИДЕО

"Соответственно, доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности", - пояснил Зиневич - "Поэтому, учитывая представленную структуру собственности и объяснения компании, проверка не установила нарушений".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Зрадники Держави України не повинні володіти ні йотою власності майна в Україні.І крапка.
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12.02.2021 18:58
+14
Три.
"Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук, ще в 2004 році."
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12.02.2021 19:20
+13
єто получается Зеленский работал у Медведчука?
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12.02.2021 18:59
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Зрадники Держави України не повинні володіти ні йотою власності майна в Україні.І крапка.
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12.02.2021 18:58 Ответить
Интересно узнать, а Медведчук ещё может иметь Марченко Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 505
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12.02.2021 19:01 Ответить
Пока да. Но есть нюансы.
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12.02.2021 19:03 Ответить
Спица или накладка на шурупах?
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12.02.2021 19:16 Ответить
Судя по его внешнему виду и политической активности - только теоретически. Что касается Марченко, то с ней проще - женщина может до самой смерти и три часа после нее.
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12.02.2021 19:37 Ответить
Ні фіга не три.
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12.02.2021 20:22 Ответить
на 8%
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12.02.2021 20:49 Ответить
Напевно Ева Браун теж володіла акціями масковського радіо...
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12.02.2021 21:01 Ответить
Vpm Vpm - "Зрадники Держави України не повинні володіти......"

100%++++++++
https://myrotvorets.center/criminal/marchenko-oksana-mikhajlovna/

Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 1080
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12.02.2021 19:57 Ответить
СЛЫШЬ G2 !!! там украинских ребят убивают! скоро украинцы придут за вами...
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12.02.2021 23:08 Ответить
сегодня 8 % завтра 58% .
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12.02.2021 18:58 Ответить
єто получается Зеленский работал у Медведчука?
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12.02.2021 18:59 Ответить
Минимум два раза. На Интере и на "плюсах".
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12.02.2021 19:02 Ответить
Три.
"Першим спонсором "ЗеКоманди" був Медведчук, ще в 2004 році."
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12.02.2021 19:20 Ответить
Таки да.
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12.02.2021 19:21 Ответить
Кстати, вы найдете здесь много интересных личностей.

".....
АОЗТ "Украинская независимая ТВ-корпорация" (общенациональный телеканал "Интер") сообщает о новых назначениях.
Генеральным продюсером телеканала "Интер" стал Владимир Зеленский.
Заместителем генерального продюсера телеканала "Интер" стал Сергей Шефир.
Руководитель дирекции по производству телевизионных программ телеканала "Интер" - Борис Шефир.
Руководитель дирекции по производству телевизионных фильмов телеканала "Интер" - Андрей Яковлев.
Главный режиссер телеканала "Интер" - Михаил Комаровский.
Заместитель генерального продюсера по техническому обеспечению собственного производства - Владимир Харченко.
Руководитель дирекции промо и PR - Ирина Победоносцева.
Директор по производству телеканала "Интер" - Евгений Дьяченко.
Продюсер программ телеканала "Интер" - Оксана Панасивская.
Исполнительные продюсеры - Ирина Пикалова и Сергей Кравец
Креативные продюсеры - Михаил Савин, Андрей Ильков, Вадим Переверзев, Александр Пикалов, Сергей Шинкарук.
...."
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12.02.2021 19:14 Ответить
Г+Г такая же хитросделанная помойка , как и закрытые …… пока
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12.02.2021 18:59 Ответить
А как они слезно просили прощения в 2005 году, "Да мы, да больше никогда в жизни....". И все снова.
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12.02.2021 19:24 Ответить
А сколько там в Нацсовете работников 1+1 ?
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12.02.2021 19:01 Ответить
Проще сказать сколько не из 1+1
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12.02.2021 19:17 Ответить
А с каких пор 25% вдруг стали 8%? Или Бенины бабки "улучшают" зрение?
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12.02.2021 19:01 Ответить
Нет, конечно. Это не нарушение. Это коломойский + медведчук. Никакого нарушения.
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12.02.2021 19:02 Ответить
Следующим пора закрывать г+г Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5478
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12.02.2021 19:07 Ответить
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 2488 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 6296
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12.02.2021 19:09 Ответить
Тот кто пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты РФ и ДНР.
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12.02.2021 19:15 Ответить
угу, угу.всьо честно. єто вам не масло рошен
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12.02.2021 19:11 Ответить
это не нарушение/ Коломойский и Медведчук договорились.
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12.02.2021 19:12 Ответить
Але партнер Медведчука все одно Порошенко. Які ж дебільні зебіли.
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12.02.2021 19:32 Ответить
Марченко можно пожалеть. Красавица и чудовище. Тут от рожи медведчука блевать хочется, а ей приходится сосать у деда.
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12.02.2021 19:12 Ответить
Цьілуєца патом етімі губамі с ріжьісьорам, артістамі, падругамі...
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12.02.2021 19:17 Ответить
Вилла Алины Кабаевой в Монако подаренная Путлером,круче виллы Марченко в Крыму подаренной... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8335 Путлером...,нищеброд Ведмедчук ничего не дарил... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8335
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12.02.2021 19:17 Ответить
Тобто плюси працюють на брудні кошти пуйла.
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12.02.2021 19:19 Ответить
Даже говноканалы 112 зики и проочее дерьмо купил Козак.. Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 7171
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12.02.2021 19:20 Ответить
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 8179 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5763
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12.02.2021 19:20 Ответить
Виктор Ведмедчук под Санкциями с 2014 года... Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 4478деньги есть но денег нет...Конгресс США зна шо робе..
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12.02.2021 19:21 Ответить
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 3837 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 6245Вилла Ведмедчука в Крыму
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12.02.2021 19:24 Ответить
Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 4726 Жена Медведчука Марченко владеет около 8% в структуре собственности "1+1", это не нарушение, - Нацсовет ТРВ - Цензор.НЕТ 5801Вторая вилла Ведмедчука в Алупке
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12.02.2021 19:25 Ответить
Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 9292
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12.02.2021 19:26 Ответить
Кто же владелец оставшихся 75,5% собственности? Тоже оффшоры, или непосредственно граждане рашки, в ответах этот вопрос тщательно обходится.
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12.02.2021 19:26 Ответить
Владельцем любой недвижимости или банковской ячейки является БОМЖ или несколько бомжей имеющих раз в год к банковской системе доступ,потом БОМЖ внезапно дохнет,потом приходит черед другого БОМЖа,и так до бесконечности...,отработанный и давно отлаженный механизм...ухода от уплаты налогов...
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12.02.2021 19:30 Ответить
Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 1113Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 9933 Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 4391кумовья Путлер Марченко и Ведмедчук бухают в Крыму
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12.02.2021 19:38 Ответить
Конченная с конченным...
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12.02.2021 20:03 Ответить
"А ваш мародер основал Партию Регионов"
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13.02.2021 11:24 Ответить
Это значит, что на этом канале вражеской пропаганды будет только 8 % ?
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12.02.2021 19:40 Ответить
ТелекКАЛ Интер и телеКАЛ Мураева-Азарова купит Путлер,он под санкции не попадет.. Дружина Медведчука Марченко володіє близько 8% у структурі власності "1+1", це не порушення, - Нацрада ТРМ - Цензор.НЕТ 5597
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12.02.2021 19:42 Ответить
Це було прогнозовано, що закриття трьох тв-параш - не більше ніж хайп на фоні катастрофічно падаючого рейтингу тупоголового опудала із банкової.
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12.02.2021 20:48 Ответить
Вигнати цю пас.уду з України!
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12.02.2021 21:01 Ответить
а що, г+г це така прибуткова компанія? та чи тільки воно, усі українскі медіа хвойдарні збиткові, і тримаються лише за рахунок вливання бабла власником
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13.02.2021 06:08 Ответить
Каналом Прямой владеет регионал, запускала его та же команда, что и 112-й, НьюсВан, во главе с Семеновым - политическим соратником Медведчука.
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13.02.2021 15:41 Ответить
 
 