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На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус

Пока что рано отбрасывать какие-либо гипотезы о происхождении коронавируса COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые вопросы возникли по поводу того, нужно ли отбраковывать некоторые гипотезы на этот счет. Переговорив с некоторыми членами команды экспертов, побывавших в Ухане, я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются в силе и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ заявил, что работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии COVID-19, наметила области для дальнейшей исследовательской работы. Он напомнил, что, тем не менее, в ВОЗ никогда не утверждали, что эта миссия позволит пролить свет на все вопросы.

Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что на следующей неделе, как он надеется, будет опубликован сводный отчет о поездке экспертов в Ухань, а за ним последует финальный доклад. Он добавил, что после публикации предварительного доклада ВОЗ проведет пресс-конференцию с участием всей международной команды специалистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые случаи COVID-19 могли быть в Китае на 2 месяца раньше, чем считалось, - ВОЗ

Эксперты ВОЗ приступили к работе в КНР 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

По итогам работы миссии в Китае глава группы экспертов ВОЗ Бен Эмбарек заявил, что специалисты считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Также он говорил, что COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

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Между тем, в США заявляли, что рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин на сегодняшний день не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество". В свою очередь в Пекине выразили надежду, что Вашингтон тоже пригласит экспертов ВОЗ для исследования происхождения коронавируса в США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Но гипотезу о том, что вирус искусственный, ты уже благополучно отверг.
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12.02.2021 18:57
+1
МОЗ справится с этим дерьмом в 2100 году...время летит быстро...
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12.02.2021 19:14
+1
Эту обезьяну в клетку закрыть надо, а не слушать ее высеры. какая наглость - сперва обосралась, а теперь с важным видом чет там мямлит, чертила.
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12.02.2021 19:43
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Но гипотезу о том, что вирус искусственный, ты уже благополучно отверг.
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12.02.2021 18:57 Ответить
Даже если и найдены ответы на эти вопросы, для всего мира они будут за семью печатями, знать будут только избранные, четких ответов нечего ждать, так было всегда. На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6290
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12.02.2021 19:05 Ответить
МОЗ справится с этим дерьмом в 2100 году...время летит быстро...
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12.02.2021 19:14 Ответить
какие нах гипотезы
всё началось с новичка
и не закончилось ковидом
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12.02.2021 19:19 Ответить
О ,пля веселая контора,которй еще и бошляют зестраны со всего мира...
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12.02.2021 19:28 Ответить
Эту обезьяну в клетку закрыть надо, а не слушать ее высеры. какая наглость - сперва обосралась, а теперь с важным видом чет там мямлит, чертила.
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12.02.2021 19:43 Ответить
Это тебе кажется, шо она обосралась, а у нее все нормально. Подготовку к какой-то болячке и массовой вакцинации, у нас по крайней мере, начали после свинячего гриппа.
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12.02.2021 20:42 Ответить
У вас продайотса славянскій шкаф? - Шкаф продан, імєєтса нікєлірованая кравать, прахадітє таварісч...

А в наш час так:
COVID-19? - Спутнік V, мутаген скотиняки чекає на вас, таварісч...
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12.02.2021 19:45 Ответить
А чего больше, гипотез о происхождении COVID-19 или российских версий уничтожения МН-17?
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12.02.2021 19:48 Ответить
Все ....кроме одной. И эта одна аксиомо- фатальная не подлежит пересмотру или обсуждению.
Вирус + антивирус = уже готовая коллекция - закрытый доступ специально для ...чужих! - почти готовый абсолютно новый вирус( и даже название Апокалипсис) - пожар на столе - балон для кислорода внутри с обломаной горловиной - тотальный пожар в лаборатории.
Ах даааа!! ...чуть не забыл, под столом свалка хлама, ниша! ...ее сделал балон, который юзал с грохотом по стенкам.
Яяяяя ваааще то игриво угрюмый, но иногда веселье бывает знатное...на пол неба!!!. Неее... это дословно!... У вас не бывает таких корпоративов.
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12.02.2021 20:45 Ответить
Так як я і говорив. Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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12.02.2021 21:41 Ответить
Да какие там "гипотезы" ? Вы всё это запланировали несколько лет назад. Даже формулировку понятия "пандемия" поменяли, чтобы подогнать её под "ковид".
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12.02.2021 21:48 Ответить
Какие ГИПОТЕЗЫ ! О чем ОНИ БРЕДЯТ !??
Вирус был штучно создан в спецлаболатории Уханьского научного центра!!
Там и была первая смерть ЛАБОРАНТА от этой штучно созданной заразы!!
Кого они пытаются обмануть ?? Людей вообще держат за баранов !!
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12.02.2021 21:51 Ответить
 
 