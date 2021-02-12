На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Пока что рано отбрасывать какие-либо гипотезы о происхождении коронавируса COVID-19.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Некоторые вопросы возникли по поводу того, нужно ли отбраковывать некоторые гипотезы на этот счет. Переговорив с некоторыми членами команды экспертов, побывавших в Ухане, я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются в силе и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал Гебрейесус.
При этом глава ВОЗ заявил, что работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии COVID-19, наметила области для дальнейшей исследовательской работы. Он напомнил, что, тем не менее, в ВОЗ никогда не утверждали, что эта миссия позволит пролить свет на все вопросы.
Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что на следующей неделе, как он надеется, будет опубликован сводный отчет о поездке экспертов в Ухань, а за ним последует финальный доклад. Он добавил, что после публикации предварительного доклада ВОЗ проведет пресс-конференцию с участием всей международной команды специалистов.
Эксперты ВОЗ приступили к работе в КНР 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.
По итогам работы миссии в Китае глава группы экспертов ВОЗ Бен Эмбарек заявил, что специалисты считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Также он говорил, что COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.
Между тем, в США заявляли, что рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин на сегодняшний день не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество". В свою очередь в Пекине выразили надежду, что Вашингтон тоже пригласит экспертов ВОЗ для исследования происхождения коронавируса в США.
Пожалуйста, подождите...
всё началось с новичка
и не закончилось ковидом
А в наш час так:
COVID-19? - Спутнік V, мутаген скотиняки чекає на вас, таварісч...
Вирус + антивирус = уже готовая коллекция - закрытый доступ специально для ...чужих! - почти готовый абсолютно новый вирус( и даже название Апокалипсис) - пожар на столе - балон для кислорода внутри с обломаной горловиной - тотальный пожар в лаборатории.
Ах даааа!! ...чуть не забыл, под столом свалка хлама, ниша! ...ее сделал балон, который юзал с грохотом по стенкам.
Яяяяя ваааще то игриво угрюмый, но иногда веселье бывает знатное...на пол неба!!!. Неее... это дословно!... У вас не бывает таких корпоративов.
Вирус был штучно создан в спецлаболатории Уханьского научного центра!!
Там и была первая смерть ЛАБОРАНТА от этой штучно созданной заразы!!
Кого они пытаются обмануть ?? Людей вообще держат за баранов !!