На данном этапе все гипотезы о появлении COVID-19 имеют право на существование, - глава ВОЗ Гебрейесус

Пока что рано отбрасывать какие-либо гипотезы о происхождении коронавируса COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Некоторые вопросы возникли по поводу того, нужно ли отбраковывать некоторые гипотезы на этот счет. Переговорив с некоторыми членами команды экспертов, побывавших в Ухане, я хочу подтвердить, что все гипотезы остаются в силе и требуют дальнейшего анализа и изучения", - сказал Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ заявил, что работавшая в Ухане миссия ВОЗ добилась большего понимания начального этапа пандемии COVID-19, наметила области для дальнейшей исследовательской работы. Он напомнил, что, тем не менее, в ВОЗ никогда не утверждали, что эта миссия позволит пролить свет на все вопросы.

Кроме того, Гебрейесус проинформировал, что на следующей неделе, как он надеется, будет опубликован сводный отчет о поездке экспертов в Ухань, а за ним последует финальный доклад. Он добавил, что после публикации предварительного доклада ВОЗ проведет пресс-конференцию с участием всей международной команды специалистов.

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Эксперты ВОЗ приступили к работе в КНР 28 января после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

По итогам работы миссии в Китае глава группы экспертов ВОЗ Бен Эмбарек заявил, что специалисты считают крайне маловероятным лабораторное происхождение коронавируса COVID-19. Также он говорил, что COVID-19 изначально, вероятнее всего, начал распространяться у летучих мышей, однако в Ухань заболевание вряд ли пришло через этих животных.

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Между тем, в США заявляли, что рассчитывают получить подробный доклад ВОЗ. По словам представителя госдепа Нэда Прайса, Пекин на сегодняшний день не предоставил "необходимых четких данных, в которых нуждается международное сообщество". В свою очередь в Пекине выразили надежду, что Вашингтон тоже пригласит экспертов ВОЗ для исследования происхождения коронавируса в США.