Власти РФ в день акции в поддержку Навального хотят устроить по всей стране флешмоб "Россия – страна любви"

Федеральное агентство по делам молодежи ("Росмолодежь") 14 февраля рекомендовало вузам и школам провести по всей стране акцию "Россия – страна любви".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Знак".

Студентам предлагается в День святого Валентина массово вручать цветы "всем окружающим" людям, в частности, "девушкам, юношам, детям, продавцам, водителям, сотрудникам полиции" и другим от лица "молодежи, волонтеров, активистов". Также рекомендовано проводить флешмоб – "делиться всем тем, что они особенно любят", например, шоколадным чизкейком, или гулять с семьей в парке возле дома.

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Итогом акции, по данным издания, должны быть "счастливые и гордые за страну участники акции", а также фотографии и видео, которые надо выкладывать в соцсети с хештегом #Ялюблю и #РоссияСтранаЛюбви.

Напоинми, на 14 февраля руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал протестную акцию в новом формате. Участникам из больших российских городов нужно будет вечером выйти во двор, включить на телефоне фонарик (или взять свечи, чтобы "делать из них сердечки"), постоять так минут 15, сделать фотографию и выложить в соцсети. "Любовь сильнее страха", – написал Волков у себя в соцсетях.

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