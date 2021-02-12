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Власти РФ в день акции в поддержку Навального хотят устроить по всей стране флешмоб "Россия – страна любви"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти РФ в день акции в поддержку Навального хотят устроить по всей стране флешмоб

Федеральное агентство по делам молодежи ("Росмолодежь") 14 февраля рекомендовало вузам и школам провести по всей стране акцию "Россия – страна любви".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Знак".

Студентам предлагается в День святого Валентина массово вручать цветы "всем окружающим" людям, в частности, "девушкам, юношам, детям, продавцам, водителям, сотрудникам полиции" и другим от лица "молодежи, волонтеров, активистов". Также рекомендовано проводить флешмоб – "делиться всем тем, что они особенно любят", например, шоколадным чизкейком, или гулять с семьей в парке возле дома.

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Итогом акции, по данным издания, должны быть "счастливые и гордые за страну участники акции", а также фотографии и видео, которые надо выкладывать в соцсети с хештегом #Ялюблю и #РоссияСтранаЛюбви.

Напоинми, на 14 февраля руководитель штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал протестную акцию в новом формате. Участникам из больших российских городов нужно будет вечером выйти во двор, включить на телефоне фонарик (или взять свечи, чтобы "делать из них сердечки"), постоять так минут 15, сделать фотографию и выложить в соцсети. "Любовь сильнее страха", – написал Волков у себя в соцсетях.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
країна анальної любові
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12.02.2021 19:25
+19
"Страна любви", в которой любят резиновыми палками, и парфюмируют слезоточивым газом. Власти РФ в день акции в поддержку Навального хотят устроить по всей стране флешмоб "Россия – страна любви" - Цензор.НЕТ 3739
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12.02.2021 19:24
+15
Параша страна любви?? От вашей "любви" миллионы людей лежат в земле
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12.02.2021 19:26
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Валентинів День для скрЭпно православних свято піндосів та содомитів.
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12.02.2021 21:56 Ответить
чи тільки студенти? як відомо із московитської приказки - б'є значить любить, тому омон влаштує день довгих дубінок.
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13.02.2021 06:04 Ответить
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