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Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура

Сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал на праве собственности указанному предприятию, путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн гривен.

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В дальнейшем бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность.

Автор: Володимир Янченко
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Підозри та підозри, а де реальні строки,де реальний кофіскат !!!)))
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12.02.2021 19:35 Ответить
В Україні нема правоохоронних органів, є лише підозрювальні ,весь час щось підозрюют !!!)))
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12.02.2021 19:37 Ответить
Час Оманського Віслюка завершився. Ніякої державницької політики в ЗЕбанатів немає. Вони обрали тактику грабунку країни і обкрадають її не гірше Януковича.
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12.02.2021 19:45 Ответить
Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..
Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2232
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12.02.2021 19:48 Ответить
Наш человек обосрет даже имя великого человека - все похрену, никакого стыда и морали - лишь бы бабло в карман засунуть.
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12.02.2021 21:12 Ответить
 
 