Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура

Сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал на праве собственности указанному предприятию, путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.

Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн гривен.

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В дальнейшем бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность.