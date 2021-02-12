Бывшие руководители завода им. Патона присвоили имущество предприятия и нанесли убытков на 20 млн грн, - прокуратура
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Сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона", члену правления завода и директору одного из юридических лиц, уличенных в организации схемы хищения имущества предприятия в особо крупных размерах и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Согласно материалам следствия, должностные лица ПАО "Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона" с использованием служебного положения присвоили объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Киев, Саперное поле, д.9а, который принадлежал на праве собственности указанному предприятию, путем заключения с подконтрольным обществом договора купли-продажи объекта по заниженной стоимости.
Сумма документально подтвержденных убытков вследствие такой сделки составляет более 20 млн гривен.
В дальнейшем бывший председатель правления завода оформил право собственности на вышеуказанный объект непосредственно в свою собственность.
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Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..