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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Шевченко был на лукашенковском мероприятии как частное лицо, - замглавы фракции Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций.

Об этом заместитель руководителя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу поездки Евгения Шевченко, надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", - сказала она.

Кравчук добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов "Слуг народа", встречались в ПАСЕ со Светланой Тихановской.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коммунист Симоненко и "слуга народа" Шевченко побывали на лукашенковском мероприятии в Минске. ФОТО

Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключила, что этот вопрос может быть поднят.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
та якось пофіг. але він там був. гнила отмазка в зєбілів
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12.02.2021 20:07
+28
А зєлєнскій патріот

Депутат лише у туалеті може бути звичайним громадянином, і то, коли мовчить. Не можна відмежовувати його вчинок від його роботи. Як складе мандат, тоді нехай їздить куди хоче, а так він ганьбить Україну.
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12.02.2021 20:06
+25
С каких это пор депутат стал частным лицом на официальных мероприятиях" Ну так выгоняйте, лишайте депутатства и пусть будет именно частным лицом.
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12.02.2021 20:09
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А зєлєнскій патріот

Депутат лише у туалеті може бути звичайним громадянином, і то, коли мовчить. Не можна відмежовувати його вчинок від його роботи. Як складе мандат, тоді нехай їздить куди хоче, а так він ганьбить Україну.
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12.02.2021 20:06 Ответить
Навіт в туалеті тільки коли сидить і какає, а коли миє руки то вже дЄпутат... "Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 9915
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12.02.2021 20:36 Ответить
та якось пофіг. але він там був. гнила отмазка в зєбілів
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12.02.2021 20:07 Ответить
Оце вжарила "Слуга народа" Шевченко был на лукашенковском мероприятии как частное лицо, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 1569

Мужчина, ви - ідіот! Через вашу "прибацану" партію ми не можемо добратися до ворогів - Маруся Звіробій до " слуги" Гетьманцева | Говорить Великий Львів

https://www.youtube.com/watch?v=PeXnv6D_dTM
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12.02.2021 20:09 Ответить
я дивився це. мужчінка в синій краватці всралося. "Слуга народа" Шевченко был на лукашенковском мероприятии как частное лицо, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 4898
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12.02.2021 20:13 Ответить
тут повністю підтримую .
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12.02.2021 20:12 Ответить
В этой партии все лица частные - государственные там только предатели.
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12.02.2021 22:16 Ответить
Если он частное лицо, как его пустили?
Может он террорист?
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12.02.2021 20:08 Ответить
С каких это пор депутат стал частным лицом на официальных мероприятиях" Ну так выгоняйте, лишайте депутатства и пусть будет именно частным лицом.
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12.02.2021 20:09 Ответить
Это типо они свoего отмазывают? Какая разница, частное лицо или официальная дупа? Эта московская мразота шевченко вообще - одна большая дупа с глазами и вонючей пастью.
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12.02.2021 20:09 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родині!!! -----------Москаль,це не нація,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!))))
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12.02.2021 20:13 Ответить
Ва-Алейкум Салям, Дмитро. Навзаем.
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12.02.2021 20:16 Ответить
Салям . И Порошенко и Зеленский с Лукашенко форумы проводили. Там большие представительные делегации были.
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12.02.2021 20:29 Ответить
Він такий шевченко, як Юля тимошенко
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12.02.2021 20:18 Ответить
Ну нравится ему Лукашенко, вот и ездил смотреть на кумира...да и общего у них много--помимо взглядов например, в одного и другого фамилия кончается на --ко..)))))
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12.02.2021 20:09 Ответить
Шевченко це "троян" Медведчука. Останній свідомо підбирає негідників. Тут і знакове для України прізвище паплюжиться, і кремлівські темники виконуються. Їхати на інавгурацію нелегітимного Лукашенка, разом із Симоненком це не в голові цього посіпаки визріло. І селфі про це на fb - також частина завданння для цього убогого ЗЕбаната від Медведчука.
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12.02.2021 20:11 Ответить
І чим це його виправдовує?
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12.02.2021 20:09 Ответить
И Захарченко там в это время был. Главный мент Енакоевского урки. Совпадение?
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12.02.2021 20:10 Ответить
А что Кравчук скажет? Взяли себе в партию такого "специалиста", то теперь дерьмо ложкой будут жрать до "не могу".
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12.02.2021 20:10 Ответить
Яка там партія! Суцільний гнидник!
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13.02.2021 07:29 Ответить
Ну что это за дебильное оправдание. Какое ОНО частное лицо ,этот урод депутат Рады. Они нас за идиотов считают?
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12.02.2021 20:11 Ответить
они нас считают за тех, кто за них голосовал...
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12.02.2021 20:33 Ответить
То можна і з фуйлом обніматись як приватна особа ?
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12.02.2021 20:15 Ответить
как удобно...по оманах шляться и тереть тёрки с патрушевыми як частное лицо...
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12.02.2021 20:17 Ответить
Типова вата.
Опис політика

У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".

У червні 2020 поставив свій підпис під постановою про звільнення Авакова з посту міністра внутрішніх справ.

У жовтні 2019 року Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.

Шевченко є частим гостем телеефірів каналу кума Путіна Медведчука - "112".

Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО за 2019 рік Шевченко став лідером серед нардепів Запоріжжя за кількістю поданих правок до законодавчих актів.

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.

Був довіреною особою кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського на виборах 2019 року.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання від партії "Воля" за округом №210 (м. Прилуки Чернігівської області).

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за округом №75 (м.Запоріжжя) як самовисуванець.

ПІдприємець. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет". Раніше працював електриком у колгоспі.

Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), кваліфікація "юрист".
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12.02.2021 20:17 Ответить
1005!! Яскравий зразок москаля ,потвора з параноїдальною маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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12.02.2021 20:20 Ответить
В Польщі електрик боровся з комуняками і став президентом держави. А в Україні електрик став багато вчитися і став прокацапським підарасом. Не вилазив з кащеєвих гавноканалів годинами.
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12.02.2021 21:25 Ответить
Типова психічно хвора потвора , 100%-овий москаль !!!))))
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12.02.2021 20:17 Ответить
Он не может быть частным лицом на официальных мероприятиях в силу того, что он какой-никакой депутат, пусть даже от СН. Я могу(но меня не пустят), он -нет. Курва брешет и не зеленеет.
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12.02.2021 20:18 Ответить
А чем Беларусь отличается от Мальдивов или Эмиратов? Это не считая Буковель...
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12.02.2021 20:27 Ответить
тут речь идет об официальном спектакле, пусть и незаконном. Хотя почему "пусть", тем более незаконном. Лукашенко по праву является незаконным лидером страны и туда приезжает депутат от Украины. Нам говорят, что это неофициально. Он на официальных мероприятиях автоматически перестает быть частным лицом. На пляже - да, на приемах, инаугурациях, сборах и собраниях - нет. Это по сути признание Лукашенко со стороны СН. И попытка отказаться от этого факта - это есть бред зеленой курвы.
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12.02.2021 20:38 Ответить
А кто сказал, что он встречался с Лукашенко? Там было народу около трех тысяч, которых народ избрал представлять его интересы!
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12.02.2021 21:08 Ответить
Он там был. Этого достаточно. Встречался или нет - неважно совершенно.
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12.02.2021 21:10 Ответить
Цього пустили.
"У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".
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12.02.2021 20:28 Ответить
"Нас там нет, это какой-то отпускник ездил, и вообще он перед этим уволился".
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12.02.2021 20:19 Ответить
Поїхав у відпуску та заблукав в болотах Бульбоніі !!!))))
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12.02.2021 20:22 Ответить
У него на лацкане значок народного депутата Украины, так шо нет, слуги урода, он там не был, как частное лицо, а ваше выворачивание вам не поможет!
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12.02.2021 20:19 Ответить
Хм e927b159 - "У него на лацкане значок народного депутата Украины, так шо нет, слуги урода, он там не был, как частное лицо"

Так і є:
"Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 5329
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12.02.2021 21:11 Ответить
после полетов во сне и наяву мертвечука, бойко и рабиновича на поклон к *****... что еще можно требовать от этой амёбы???
все они там... типа... как частные лица... только дела творят антигосударственные...
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12.02.2021 20:29 Ответить
Какое частное лицо? н депутат ВР. И к тому же, Не слышал чтобы в Верховной Раде были каникулы. Или это зеленое дерьмо за свой счет отпуск брало? Предъявите документ. зебилы. "Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 5532
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12.02.2021 20:34 Ответить
Частное лицо - это легенда. А на самом деле он - разведчик. Прибыл на стрелку с агентом Симоненко. Но не всё так просто, его не СБУ посылала. Скорее всего эти двое действуют по заданию Зюганова вернуть настоящий коммунизм в Беларусь, а затем и в Россию. Это не сложно сделать, слегка подтолкнуть надо, потому, что Россия никакого другого устройства не хочет и не может, а Лукашенко с Путиным не далеко от репрессивных методов коммунизма отошли. "Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 4808
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12.02.2021 21:23 Ответить
і шо? а якби він був як частноє ліцо серед мисливців на полюванні на людей - це якось пом'якшує його поведінку і виправдовує його належність до виродків? Україна не визнає лукашенку легітимним президентом, а діючий член парламенту чхать хотів на позицію країни, в якій він є представником законодавчої влади?
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12.02.2021 20:35 Ответить
Нужно зеленкой украсить это частное лицо...
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12.02.2021 20:36 Ответить
Депутан апріорі і в будь-який час не може бути приватною особою. Вони там у фракції що, усі вживають речовини?
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12.02.2021 20:40 Ответить
А то ні?
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22.04.2021 21:08 Ответить
Кондомом він там був ,є,і буде. "Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 7141
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12.02.2021 20:41 Ответить
Логика кравчука и, вообще, зебилов: Да, "частное лицо"... а вот, если-бы какой-нибудь депутат от ЕС, тогда, конечно, зрада-зрадная, позор на всю партию-фракцию и, особенно, на главного "преступника"- Пороха!
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12.02.2021 20:43 Ответить
І шо? Це значить, що ліснявим можна?
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12.02.2021 20:44 Ответить
Как удобно, тут частное лицо, а тут депутат
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12.02.2021 20:52 Ответить
Дурноватая курица отмазывает колаборанта, нету слов, сколько совок Зе набрал в 95 балаган, врагов Украины, считаю очищение власти надо начинать с шрумена.
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12.02.2021 21:04 Ответить
Отличие украинцев от приСлуг олигархов:
приСлуги называют этого поддонка-"соратник"
а украинцыговорят-ГІВНО
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12.02.2021 21:12 Ответить
це не виправдання для фракції, яка позиціонує себе лемократичною..., ніби "демократичною"...
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12.02.2021 21:22 Ответить
Да. Вова Зеленський був на параде в ОРДЛО как частное лицо.
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12.02.2021 21:25 Ответить
"Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 543 "Слуга народу" Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 6362
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12.02.2021 21:28 Ответить
Невежество тоже никому не запрещено. И высказывание из той же оперы,которое свойственно этой зелени.
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12.02.2021 21:34 Ответить
Опять вылезла очередная Промосковская Мразь ! Где они только понаходили этих засланных козачков!?
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12.02.2021 21:39 Ответить
Народній депутат во время каденции не может быть частным лицом. он олицетворяет государство.А что может олицетворять колаборант Шевченко? Мразь. Такую фамилию испоганил.
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12.02.2021 21:42 Ответить
Его дед взял эту фамилию, до этого их звали сами догадайтесь.
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12.02.2021 22:00 Ответить
Очень удобная позиция, по нечетным дням он слуга народа и патриот своей страны, а по - четным предатель и придурок.
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12.02.2021 22:24 Ответить
Може він ще в ОРДЛО поїде українських воїнів постріляти? Як приватна особа.
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12.02.2021 22:25 Ответить
Отпускнік плядь знайшовся,у х.йла відмазку перейняли?
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13.02.2021 00:37 Ответить
"Слуга народу" і ясно що не українського, українофоб Шевченко був на лукашенківському заході як приватна особа, заявила заступниця голови антиукраїнської фракції Кравчук. Натякаючи на те що цей полу сепаратист Юда Шевченко навіть може поїхати в паРашу до кривавого фашиста )(уйла. На уклін в москву, но як приватна особа. Он і Мертвечук зі своєю прокремлевскою бандою регулярно навідається в паРашу де повністю безнаказанно здає Україну фашистському кремлю.
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13.02.2021 05:57 Ответить
Даже круче, чем ихтамнет.Того вчера увольняют,если что.
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13.02.2021 07:18 Ответить
Частное лицо? И сколько "лиц" имеет этот депутат? А добавить сюда еще и разные гражданства, то он вообще "многоликим" выходит...
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13.02.2021 07:42 Ответить
Такого сорому, як при Шмарклі і його «новЫх лицах», Україна ще не знала. І якщо у вас, зебобіків, в голові промайне питання «за що?», то пригадайте свою любов до шари і цінностей, які ви можете намазати виключно на хліб.
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13.02.2021 07:57 Ответить
Так є, антиукраїнська ця фракція.
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22.04.2021 21:16 Ответить
 
 