"Слуга народа" Шевченко был на лукашенковском мероприятии как частное лицо, - замглавы фракции Кравчук

В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций.

Об этом заместитель руководителя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.

"По поводу поездки Евгения Шевченко, надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", - сказала она.

Кравчук добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов "Слуг народа", встречались в ПАСЕ со Светланой Тихановской.

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Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключила, что этот вопрос может быть поднят.