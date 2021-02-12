"Слуга народа" Шевченко был на лукашенковском мероприятии как частное лицо, - замглавы фракции Кравчук
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В руководстве фракции "Слуга народа" заявляют, что их соратник Евгений Шевченко был на Всебелорусском собрании, где выступал захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко, как частное лицо и не имел представительских функций.
Об этом заместитель руководителя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в комментарии "УП", информирует Цензор.НЕТ.
"По поводу поездки Евгения Шевченко, надо четко указать, что он не представлял партию "Слуга народа", не представлял фракцию "Слуга народа", в целом не представлял власть Украины. И партия, и фракция придерживаются мнения, как и МИД, и вообще украинская власть, мы не признаем выборы, которые состоялись в Беларуси. Но Евгений Шевченко там был как человек... мы же не закрыли границу с Беларусью и туда можно ездить украинским гражданам", - сказала она.
Кравчук добавила, что в это же время другие депутаты, включая депутатов "Слуг народа", встречались в ПАСЕ со Светланой Тихановской.
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Кравчук пока не смогла сказать, будет ли фракция на своем собрании давать оценку поступку Шевченко, однако не исключила, что этот вопрос может быть поднят.
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Депутат лише у туалеті може бути звичайним громадянином, і то, коли мовчить. Не можна відмежовувати його вчинок від його роботи. Як складе мандат, тоді нехай їздить куди хоче, а так він ганьбить Україну.
Мужчина, ви - ідіот! Через вашу "прибацану" партію ми не можемо добратися до ворогів - Маруся Звіробій до " слуги" Гетьманцева | Говорить Великий Львів
https://www.youtube.com/watch?v=PeXnv6D_dTM
Может он террорист?
Опис політика
У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".
У червні 2020 поставив свій підпис під постановою про звільнення Авакова з посту міністра внутрішніх справ.
У жовтні 2019 року Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.
Шевченко є частим гостем телеефірів каналу кума Путіна Медведчука - "112".
Згідно з аналітикою руху ЧЕСНО за 2019 рік Шевченко став лідером серед нардепів Запоріжжя за кількістю поданих правок до законодавчих актів.
У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область) як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань економічного розвитку.
Був довіреною особою кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського на виборах 2019 року.
У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання від партії "Воля" за округом №210 (м. Прилуки Чернігівської області).
У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за округом №75 (м.Запоріжжя) як самовисуванець.
ПІдприємець. Обіймав керівні посади в компаніях "Eurocape New Energy", "ECE Projektmanagement G.m.b.H", "Агросталь", "Цветмет". Раніше працював електриком у колгоспі.
Закінчив Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), кваліфікація "юрист".
"У серпні 2020-го Шевченко привітав президента Білорусі з переобранням та закликав білорусів пробачити Александру Лукашенку його "гріхи та злочини".
Так і є:
все они там... типа... как частные лица... только дела творят антигосударственные...
приСлуги называют этого поддонка-"соратник"
а украинцыговорят-ГІВНО