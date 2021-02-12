В Украине появится сайт с информацией о бесплатных лекарствах для онкобольных, - Минздрав

Электронный сервис, который будет предоставлять информацию о государственных закупках лекарств против онкологических и онкогематологических заболеваний, начнет работу 15 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Инициаторами запуска сервиса стала общественная организация "Ліки Контроль" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".

"Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь" будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты безвозмездно", - отметила глава организации Наталья Гуран.

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По данным Национального канцер-реестра Украины 373 украинцы ежедневно узнают об онкологическом диагнозе. Каждый 6-й украинец отказывается от обращения к врачу из-за высокой стоимости лечения (17,7%), по данным "Индекса здоровья" Украины за 2019 год.

Сайт будет отражать лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств. Кроме того, на сайте можно настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.