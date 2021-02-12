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В Украине появится сайт с информацией о бесплатных лекарствах для онкобольных, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине появится сайт с информацией о бесплатных лекарствах для онкобольных, - Минздрав

Электронный сервис, который будет предоставлять информацию о государственных закупках лекарств против онкологических и онкогематологических заболеваний, начнет работу 15 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Инициаторами запуска сервиса стала общественная организация "Ліки Контроль" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".

"Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь" будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты безвозмездно", - отметила глава организации Наталья Гуран.

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По данным Национального канцер-реестра Украины 373 украинцы ежедневно узнают об онкологическом диагнозе. Каждый 6-й украинец отказывается от обращения к врачу из-за высокой стоимости лечения (17,7%), по данным "Индекса здоровья" Украины за 2019 год.

Сайт будет отражать лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств. Кроме того, на сайте можно настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.

Автор: Анна Судак
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лучше наоборот может ?
появятся лекарства, ну а потом сайт...
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12.02.2021 20:21 Ответить
И что? "Поступление в выбраный регион"! Опупительная информация. Все будет как и раньше, поступить то оно постопило, но на чистом французском вам ответят-"Вже немаа"!
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12.02.2021 20:24 Ответить
Там деньги дает фонд "Відродження". Все эти общественные организации должны отчитаться о проеденных деньгах. Один из методов-создать "модный сайт", шоб все было как в рекламном буклете и одновременно ничего полезного и конкретного не было.
Лучше бы фонд давал деньги на закупку этих лекарств, а не содержание грантоедов.
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12.02.2021 20:34 Ответить
лучше б не только сайт о бесплатных лекарствах а и сами бесплатные лекарства в полном объеме !!!
это как с бесплатным лечением коронавируса ))) вроде и бесплатное, а от 30 тыс грн выложи..
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12.02.2021 20:51 Ответить
80% тих ліків - фуфло.. ..
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12.02.2021 21:24 Ответить
Ура!!! А лекарства когда..?
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12.02.2021 21:29 Ответить
 
 