В Украине появится сайт с информацией о бесплатных лекарствах для онкобольных, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Электронный сервис, который будет предоставлять информацию о государственных закупках лекарств против онкологических и онкогематологических заболеваний, начнет работу 15 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Инициаторами запуска сервиса стала общественная организация "Ліки Контроль" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".
"Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препарате, не надеются получить препараты на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь" будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты безвозмездно", - отметила глава организации Наталья Гуран.
По данным Национального канцер-реестра Украины 373 украинцы ежедневно узнают об онкологическом диагнозе. Каждый 6-й украинец отказывается от обращения к врачу из-за высокой стоимости лечения (17,7%), по данным "Индекса здоровья" Украины за 2019 год.
Сайт будет отражать лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств. Кроме того, на сайте можно настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.
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появятся лекарства, ну а потом сайт...
Лучше бы фонд давал деньги на закупку этих лекарств, а не содержание грантоедов.
это как с бесплатным лечением коронавируса ))) вроде и бесплатное, а от 30 тыс грн выложи..