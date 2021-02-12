Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры
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Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 об отмене переименования ряда улиц Киева.
Об этом сообщает пресс-служба УИНП, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур - от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Емельянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименование без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба главу Института национальной памяти Антона Дробовича.
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Он напомнил о судебных процессах вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове.
"У нас уже были решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды", - сказал Дробович.
Ранее глава УИНП говорил, что Институт не будет подавать апелляцию, потому что это прерогатива Киевсовета.
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Напомним, 11 февраля Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.
Пожалуйста, подождите...
Это принципиально!
И, кстати, это уже и происходит.
Переименование проспекта Степана Бандеры пытаются отменить уже не впервые.
25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
В то же время в декабре 2019 года Апелляционный суд отменил решение ОАСК и оставил в Киеве проспекты имени Бандеры и Шухевича.Бороться надо до конца.
Правда, с нынешним керівником Института нацпамяти мало надежды. Его больше волнует "дружба народов" и Бабий Яр
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною»
та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про СПІЛЬНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНЦІВ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯКІВ, ЄВРЕЇВ, ВІРМЕН, ТАТАР, ГРЕКІВ, БОЛГАР ТА ІНШИХ» ???
Кто возглавил Институт нацпамяти после Вятровича
Вятрович, узнав об этом назначении, раскритиковал его.
"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону.
В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
В отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Однако РЕГАЛИЙ В ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ БАНДЕРЫ, ШУХЕВИЧА И ДИВИЗИИ СС "ГАЛИЧИНА", У НЕГО НЕТ.
Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.
"1. Результативность и понятность деятельности УИНП для налогоплательщиков. Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепления здоровой идентичности.
2. Историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ.???
3. Увеличение уровня инклюзивности официальной памяти - прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других. Мы являемся очень разнообразной политической нацией,??? и это должно лучше ощущаться в деятельности УИНП", - говорил Дробович.
В перечисленных им приоритетах радует признание того, что украинцы - прежде всего политическая, да еще и разнообразная нация, а не этническая.
В целом, если подытожить, то "новый Вятрович" в отличие от старого не фанатичный сторонник переделки исторической памяти украинцев.
https://strana.ua/news/237320-anton-drobovich-kto-vozhlavil-institut-natspamjati-posle-vjatrovicha.html
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".. Факт співпраці під час війни з російським проектом - уже бентежить.
Сєпарня взагалі розслабилась... От до чого країну довели.
...Україна, на сході якої понад рік триває антитерористична операція, вирішила скористатися досвідом Хорватії щодо амністії сепаратистів, заявив перший заступник фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко.
"Распоряжением Киевского городского совета от 18 августа 2004 года переименован в Московский проспект."
Можна оскаржити це рішення в тому ж суді у тієї ж судді. Що ця кур.а з цього приводу заспіває?
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - бандитам то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи какие были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой все те же, да они такие же остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почемуто не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и просепаратистов.
Теперь суды откровенно превратились в антиукраинское проклятое логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
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