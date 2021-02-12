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Новости Общество
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апелляция (616) Бандера (746) Институт нацпамяти (298) Окружной админсуд Киева (390) Дробович (76)

Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры

Новости Цензор.НЕТ Общество

Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры

Украинский институт национальной памяти подаст апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 28 января 2021 об отмене переименования ряда улиц Киева.

Об этом сообщает пресс-служба УИНП, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет не только о проспекте Степана Бандеры, а о целом ряде улиц, которые были переименованы в честь совершенно разных исторических фигур - от военных Армии УНР, таких как Алексей Алмазов и Михаил Емельянович-Павленко, до писателя-шестидесятника Евгения Гуцало и известного врача, педагога и гуманиста Януша Корчака, погибшего от рук нацистов. Все переименование без исключения попали под решение суда. Институт готовится подать апелляционную жалобу", - цитирует пресс-служба главу Института национальной памяти Антона Дробовича.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он напомнил о судебных процессах вокруг переименования проспекта Маршала Жукова в проспект Петра Григоренко в Харькове.

"У нас уже были решения судов первой инстанции, которые потом отменяют апелляционные суды", - сказал Дробович.

Ранее глава УИНП говорил, что Институт не будет подавать апелляцию, потому что это прерогатива Киевсовета.

Также на Цензор.НЕТ: Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Напомним, 11 февраля Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городских властей о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
А тією суддею має зайнятись СБУ.
Сєпарня взагалі розслабилась... От до чого країну довели.
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12.02.2021 20:32
+18
КГГА может переименовать улицу во второй раз, и в третий, и в 50-й. Имеет полное право, это их сфера деятельности и их сфера ответственности. В результате все при деле, все смеются. Судьи за слушания дела и за "постанову", которой запросто можно подтереться, потому что она выходит за рамки здравого смысла, получат сотни тысяч гривен оклада. Где-то в селе умрет одинокая бабулька, к которой не приедет скорая, потому что у неё нет денег на бензин...
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12.02.2021 20:38
+17
Куда уходят мои налоги, который я плачу. На оклад в 400тыс гривен судье, который возомнил себе то, что он лично должен определять, как называются улицы в моем городе. На многомиллионные ремонты в здании суда, на шестисотые мерседесы для его толстой жопы и на смазливых "секретарш". Но вы, лохи, платите больше налогов, ещё больше налогов, отдайте уже наконец всё, что у вас есть, и идите подыхать под забором. Мне одному кажется, что такое положение дел не может продолжаться вечно?
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12.02.2021 20:34
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Правила форума Совет форумчан
І от тільки спробуйте програти апеляцію!!!
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12.02.2021 20:24 Ответить
Вполне можно было обойтись без создания ситуации, при которой требуется апелляция. Все так просто. Было... С другой стороны, если апелляция будет проиграна. Что тогда?
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12.02.2021 20:31 Ответить
КГГА может переименовать улицу во второй раз, и в третий, и в 50-й. Имеет полное право, это их сфера деятельности и их сфера ответственности. В результате все при деле, все смеются. Судьи за слушания дела и за "постанову", которой запросто можно подтереться, потому что она выходит за рамки здравого смысла, получат сотни тысяч гривен оклада. Где-то в селе умрет одинокая бабулька, к которой не приедет скорая, потому что у неё нет денег на бензин...
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12.02.2021 20:38 Ответить
на крайний случай можно провести референдум в Киеве - за и или против , лично я за... Бендеру
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12.02.2021 20:46 Ответить
Такие ситуации будут теперь сплошь и рядом в разных городах и по разным улицам. По каждой улице референдум не проведешь. Не будет улица, будет что-то другое. До бесконечности. Это их метод уничтожения страны изнутри.
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12.02.2021 21:03 Ответить
👏👏👏👏👏
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12.02.2021 21:25 Ответить
Так надо переименовывать во второй раз, и в третий, и в 50-й.
Это принципиально!
И, кстати, это уже и происходит.

Переименование проспекта Степана Бандеры пытаются отменить уже не впервые.
25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича
В то же время в декабре 2019 года Апелляционный суд отменил решение ОАСК и оставил в Киеве проспекты имени Бандеры и Шухевича.Бороться надо до конца.
Правда, с нынешним керівником Института нацпамяти мало надежды. Его больше волнует "дружба народов" и Бабий Яр
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12.02.2021 21:59 Ответить
Нинішній голова Інституту Нацпамяті Антон Едуардович Дробович був керівником освітніх програм меморіального Центру Бабин Яр
До призначення Антон Дробович висловлював намір зробити політику Інституту «більш виваженою та ліберальною»
та збільшити рівень «інклюзивності офіційної пам'яті - докладати більше зусиль із збереження пам'яті про СПІЛЬНУ ІСТОРІЮ УКРАЇНЦІВ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПОЛЯКІВ, ЄВРЕЇВ, ВІРМЕН, ТАТАР, ГРЕКІВ, БОЛГАР ТА ІНШИХ» ???
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12.02.2021 22:10 Ответить
Вот что пишет о Дробовиче Страна.ua
Кто возглавил Институт нацпамяти после Вятровича
Вятрович, узнав об этом назначении, раскритиковал его.
"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону.
В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
В отличие от Вятровича, Дробович - не историк. У него 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Однако РЕГАЛИЙ В ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ КАСАЕТСЯ БАНДЕРЫ, ШУХЕВИЧА И ДИВИЗИИ СС "ГАЛИЧИНА", У НЕГО НЕТ.
Антон работал и на должности руководителя службы стратегии музейного планирования и развития "Мистецького Арсенала", где занимался проблематикой Холокоста.
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12.02.2021 22:37 Ответить
ДРОБОВИЧ НАЗВАЛ ТРИ СВОЇХ ПРИОРИТЕТА:
"1. Результативность и понятность деятельности УИНП для налогоплательщиков. Чтобы организация не воспринималась как рупор агитации, идеологической борьбы или пропаганды, а стала понятным для граждан инструментом налаживания общественного диалога и укрепления здоровой идентичности.
2. Историческая честность и усиление интеллектуальной моды на критическое мышление в вопросах ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ.???
3. Увеличение уровня инклюзивности официальной памяти - прилагать больше усилий по сохранению памяти об общей истории украинцев и украинских поляков, евреев, армян, татар, греков, болгар и других. Мы являемся очень разнообразной политической нацией,??? и это должно лучше ощущаться в деятельности УИНП", - говорил Дробович.
В перечисленных им приоритетах радует признание того, что украинцы - прежде всего политическая, да еще и разнообразная нация, а не этническая.
В целом, если подытожить, то "новый Вятрович" в отличие от старого не фанатичный сторонник переделки исторической памяти украинцев.

https://strana.ua/news/237320-anton-drobovich-kto-vozhlavil-institut-natspamjati-posle-vjatrovicha.html
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12.02.2021 22:40 Ответить
Громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (Ваад) України, один із співзасновників Руху опору капітуляції (РОК) Йосип Зісельс також звернув увагу на те, що Антон ДРОБОВИЧ ПРАЦЮВАВ З РОСІЙСЬКИМИ ОЛІГАРХАМИ.
"Дробович дотичний до проекту, започаткованого російськими бізнесменами Фрідманом, Ханом і Фуксом - музей "Бабин Яр".. Факт співпраці під час війни з російським проектом - уже бентежить.
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12.02.2021 22:47 Ответить
...шо тогда...ШО ТОГДА ???...а буде дуже цикава ситуация...
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12.02.2021 21:34 Ответить
Такая ситуация, в свете происходящего, очень вероятна. Как Вы правильно заметили, ситуация будет интересная, но не очень. Это замкнутый круг, или тупик, тут уже дело вкуса, как это назвать.
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12.02.2021 21:37 Ответить
рішення судів 1 інст. до дупи усім. завжди. всюди.
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12.02.2021 20:31 Ответить
Нацрада перевірила, чим володіє дружина Медведчука у медіагрупі «1+1», і порушень не знайшла ,у Нацрадi мабудь хтось з родини Медведчука Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 823
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12.02.2021 20:32 Ответить
Невже вони Ольгу Герасим'юк удочерили? Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 7806
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12.02.2021 22:32 Ответить
А тією суддею має зайнятись СБУ.
Сєпарня взагалі розслабилась... От до чого країну довели.
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12.02.2021 20:32 Ответить
СБУ з тої ж компанії.
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12.02.2021 21:12 Ответить
хто довів?????

...Україна, на сході якої понад рік триває антитерористична операція, вирішила скористатися досвідом Хорватії щодо амністії сепаратистів, заявив перший заступник фракції «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко.
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12.02.2021 23:22 Ответить
расчпятий мальчік інфу підкинув? тарифи теж порох підняв? в голову тобі насрав теж?
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13.02.2021 00:02 Ответить
якщо Кононенко "расчпятий мальчік" - то так. а що, не пилюка країну продав? та він усе навкруги засрав "місячними пі*ара"!
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13.02.2021 09:16 Ответить
Лучше бы этого грёбанный и продажный суд вернул Донецку его историческое название "Юзовка".
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12.02.2021 20:33 Ответить
Можна й не займатися, а відразу розтріляти за державну зраду як приклад для того, що зрада карається більше ніж за нею плотють москалі.
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12.02.2021 21:01 Ответить
Орки сами скоро переименуют
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12.02.2021 21:22 Ответить
Тому, що це е історична назва. Це як на справжню етикету приклеїти іншу. До заснування населеного пункту руку приклав шотландець Юз. Сралін хіба що змінив у місті національний склад - українців винищив, кацапів завіз.
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12.02.2021 21:29 Ответить
Вот я тоже не пойму, почему "сралино", а не джугашвиллино? Ну, на крайний случай - гуталиново.
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12.02.2021 21:36 Ответить
Куда уходят мои налоги, который я плачу. На оклад в 400тыс гривен судье, который возомнил себе то, что он лично должен определять, как называются улицы в моем городе. На многомиллионные ремонты в здании суда, на шестисотые мерседесы для его толстой жопы и на смазливых "секретарш". Но вы, лохи, платите больше налогов, ещё больше налогов, отдайте уже наконец всё, что у вас есть, и идите подыхать под забором. Мне одному кажется, что такое положение дел не может продолжаться вечно?
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12.02.2021 20:34 Ответить
Институт нацпамяти все же подает апелляцию/ Дробович о решении по проспекту Бандеры 12.02.21 08:57: (Дробович ) подчеркнул, что Институт нацпамяти не будет обжаловать это решение суда так как это прерогатива Киевсовета./ Отмазка не проканала.
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12.02.2021 20:35 Ответить
Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 2427 Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 9011
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12.02.2021 20:35 Ответить
Мразота
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09.03.2021 00:48 Ответить
Йде дід Ківи в 45 році по центру Львові і бачить стоять бандерівці, підійшов до них, вони його розстріляли і він дальше пішовИнститут нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 9481
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12.02.2021 20:35 Ответить
Ложь, звиздеж и правакация. Нікуди москалі із західних областей не тікали ініхто їх просто так не ліквідовував. Ну якщо він падла пішов в оперуполномоченние чи истребительний отряд, то така карма - підняв зброю будь готовий на ответку. Після своїх голодних ****** і мухосрансков вони потрапили в ситий рай. Ніхто їх не рушав і досі не рушає, в кожному місті є кілька ************ "вєтєранов" котрі ходять у формі сталінського зразка, але на них дивляться як на псіхів.
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12.02.2021 21:35 Ответить
У наше гуцульське село після ліквідації ГКЦ прислали нового священника з РПЦ. Казали молодий хлопець, якийсь недовчений семінарист. То він, наспіх проблеявши молитви, читав людям "казанє" (написана в нквс). Там "казалося", що бандерівці то бандити, прислужники фашистів і т.п., а далі - повертайте, мовляв, своїх синів, батьків, чоловіків з лісу, най здають зброю і будуть помилувані. На наступну неділю того священника уже не було. Старші люди уповідали, що його ... не убили, а відвезли вночі в Коломию і посадили на поїзд (додому). А на дорогу сказали - якщо повернешся, то ми тебе ... не уб"ємо (для гуцулів то було гріхом), а знову відвеземо в Коломию. Але цого разу не посадимо в поїзд, а прив"яжемо до нього ззаду і меш бігти аж додому. Той хлопець у село так і не вернувся...
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13.02.2021 14:34 Ответить
Шось мало оцого розстріляли, коли таких довбодятлів наплодив..... треба ще раз розстріляти..
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12.02.2021 22:11 Ответить
я це візьму , з вашого дозволу Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 8830, замалим не обпісявся, коли прочитав
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13.02.2021 00:04 Ответить
Апелляция должна выглядеть так:
Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 9915
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12.02.2021 20:36 Ответить
Якщо три-чотири роки тому, суди приймали якісь адекватні рішення, то за зеленського суди взагалі стали ворогами українського народу. В країні розпочалась судова вакханалія, завдяки тупоголовому посміховиську у кріслі преза.
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12.02.2021 20:36 Ответить
Кому еще не дошло, люди, ну нельзя быть такими, поймите. За Украину не нужно умирать, за нее нужно убивать!
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12.02.2021 20:37 Ответить
Хто назвав простект "мацковським"? Та ж Київрада?
"Распоряжением Киевского городского совета от 18 августа 2004 года переименован в Московский проспект."
Можна оскаржити це рішення в тому ж суді у тієї ж судді. Що ця кур.а з цього приводу заспіває?
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12.02.2021 20:41 Ответить
Институт нацпамяти все же подает апелляцию на отмену переименования пр. Московского в пр. Бандеры - Цензор.НЕТ 2021
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12.02.2021 20:41 Ответить
Дивно, що у столиці України, українському місті Києві якийсь там окружний суд вирішує такі питання, як бути чи не бути проспекту імені С. Бандери. Окружний суд має займатися лише справами відомих мешканців окружної.
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12.02.2021 20:41 Ответить
Как будто это самое главное в жизни
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12.02.2021 20:56 Ответить
Люди-шлунки, шо поробиш
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12.02.2021 20:57 Ответить
А в Германии где-то есть проспект гитлера?
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12.02.2021 21:38 Ответить
У нас зато Бандера в Мюнхене лежит
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12.02.2021 21:53 Ответить
Знаю. Также знаю, шо для сознательных Украинцев разница между Шикльгрубером и Гуталином заключается только в том, шо нацисты убили Украинцев гораздо меньше, чем московитская орда.
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12.02.2021 21:58 Ответить
Вот не хочу об этом, вспоминать прошлое. А что было 100, 200 лет назад? Мы люди хуже зверей
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12.02.2021 22:02 Ответить
С.п. Степан Бандера там спочиває, бо його там убили. Але, повірте - це не надовго... Щодо (тут ззгадали) проспекту Гітлера, - думаю, що це теж питання часу.
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13.02.2021 14:53 Ответить
Кому ще не зрозуміло, що ЗЕмерзота то є окупаційна московська адміністрація. Головне завдання всякого окупанта - знищення національної пам'яті, історії, мови і віри. Далі чекаємо "общую історію", "єдіний рускій мір" з свинособачою ордою і "язик" замість мови.
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12.02.2021 20:56 Ответить
Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 5461...
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12.02.2021 21:03 Ответить
За дитячі майданчики "із шьін" треба вішати за піську.
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12.02.2021 21:09 Ответить
На брудні кремлівські гроші зроблять все московські наші воші. ФСБ йде ва-банк бо Україна все далі дрейфує від РФ, а сексоти потихеньку здихають. Тому паніка.
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12.02.2021 21:08 Ответить
Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 3953
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12.02.2021 21:12 Ответить
Бл, докерувалися. Тепер у нас антиукраїнські суди вирішують як називати вулицію
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12.02.2021 21:54 Ответить
У вас суди мериканського *кловуна * судити будуть!
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12.02.2021 22:05 Ответить
Тільки 2% населення вважає, що очищення українських судів відбувається ефективно - дослідження соціологічної служби Центру Разумкова спільно з фондом «Демократичні ініціативи» представило результати соцопитування про обізнаність громадян про хід судової реформи.«Реформу правоохоронних органів громадяни відносять до п'яти важливих. Першою в цьому списку стоїть антикорупційна, а її успіх багато в чому залежить від реформи всієї судової системи, так як суди є останньою ланкою в реалізації антикорупційних заходів ».Ключові результати дослідження: Недоліки судової системи це корупція - 62% згадувань. Половина опитаних назвала проблему залежності судів від політики і олігархів, третина вказала на злочинні замовні судові рішення. В цілому негативні оцінки переважають над позитивними. І тільки жалюгідних 2% населення вважає, що очищення судів відбувається ефективно, ще 31% бачить лише незначні успіхи, але величезна частина населення фактично взагалі не бачить в цьому ніякого прогресу. Адже суспільство так і не побачило звільнень суддів перевертнів, яких воно вважає злочинцями і напевно вже ніколи і не побачить якщо не поміняє всю-всю цю антиукраїнську владу на патріотичну - проукраїнську.
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13.02.2021 05:35 Ответить
Н-да! Стыдно признать, но такого позора при порохе бы небыло!
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12.02.2021 22:50 Ответить
соромно, панове... рішення нікчемне що по своїй суті, що по причинах. якесь недоумкувате по науськуванню недоумків вирішило доказати, що справа була провернута "не по постановах"... а ви тут піною сходите, соромно панове.
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13.02.2021 00:12 Ответить
http://www.bagnet.org/news/accidents/1303521/skandalnoe-reshenie-suda-po-prospektu-bandery-vyneseno-s-oshibkami
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13.02.2021 00:15 Ответить
-
Закон и Суд - который остался после сбежавшего в паРашу продажного кремлёвского холуя матёрого ЗЭКА, Иуды - янука, он что дышло, куда его повернешь, туда и вышло. В сраку загнать таким судьям - бандитам то дышло чтобы оно через их ненасытное горло вышло. Преступные судьи какие были поставлены ещё сбежавшем в паРашу продажным московским прихвостнем кровавым ЗЭКом Иудой все те же, да они такие же остались и сейчас. И все они поголовно взяточники, сепаратисты, коррупционеры, бандиты -оборотни скрывающие свою преступную личину под мантиями. Просто их почемуто не сильно трогал Порошенко.. а теперь они вообще очень подходят и уже новой нашей очень нехорошей продажной антиукраинской власти ЗЕбилов в основном из капитулянтов, украинофобов, коррупционеров и просепаратистов.
Теперь суды откровенно превратились в антиукраинское проклятое логово лютых врагов Украины, логово прокремлевских бандитов -сепаратистов, коллаборационистов и воров- коррупционеров .
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13.02.2021 05:27 Ответить
Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 1940ну , якщо так нічого нема - пориємся по реєстрах !

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Всього 505 суб'єктів за цією адресою Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 1940ліваки ? конвертцентр ? СБУ Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 1940 ДПС У М. КИЄВІ Інститут нацпам'яті все ж подає апеляцію на скасування перейменування пр. Московського на пр. Бандери - Цензор.НЕТ 1940
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13.02.2021 14:49 Ответить
 
 