Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Заседание СНБО должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента.

"Плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

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