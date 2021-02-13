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Зеленский (16498) СНБО (4373)

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Заседание СНБО должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента. 

"Плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
мощя !!!
ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
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12.02.2021 20:47
+13
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
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12.02.2021 20:52
+11
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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12.02.2021 20:47
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Правила форума Совет форумчан
в закрытом режиме/ У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук/ Сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский/ Шмыгаль: "Озвучивать сегодня нельзя. Это определенный элемент государственной тайны"/ Зеленский опасается утечки из ОП- как с делом вагнеровцев.
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12.02.2021 20:44 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5970
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12.02.2021 20:52 Ответить
А Ермак и Бойко там будут?)))
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13.02.2021 17:16 Ответить
А Ермак и Бойко там будут?)))/ Будут.Пионтковский назвал Ермака "агентом Кремля" и рассекретил псевдоним / Главу Офиса президента обвинили в срыве спецоперации СБУ по задержанию «вагнеровцев», воевавших на Донбассе .17 августа 2020, 22:50 /Но Зеленский об этом не знает.
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13.02.2021 17:36 Ответить
Будуть радитись куди ***** ще заглянуть...... Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 9938
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12.02.2021 20:44 Ответить
а дайте вгадаю:
меморіал у БабЯрі - касабам під Хржа
ділянки на Тургенєвській під забудову - Оксані Марченко
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12.02.2021 20:46 Ответить
мощя !!!
ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
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12.02.2021 20:47 Ответить
І це ви вважаєте адекватною реакцію на абсолютно нейтральну новину? От тому і реакція на лікарку така сама- гіпертрофована.
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12.02.2021 20:49 Ответить
тількино дивився новини...про ту лікарку... вона вже працює в іншому місці...працює ))))
Ви знаєте, в тої маленької дівчини, (якій погрожувала шприцем по Вашему марно знеславлена лікарка ) хворе серце і їй протипоказані зайві емоції...мати благала лікарку бути полагідніше, бо дитина боїться лікарів, через неодноразове перебування в лікарнях....і тепер переглядаючі те відео мати не може стримати сліз...бо налякане дівча їй застрахалася щось розповісти і благала більше туди не ходити... та то дитячі капризи, да???? да???
я упереджений ? і в мене гіпертрофірована реакція ???
до речі - Ви ж самі поставили крапку в тій дискусії... та де там! Вам жеж нейметься... останнє слово має бути за Вами... який же Ви впертий !!!! і непослідовний...
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12.02.2021 21:02 Ответить
Останнє слово буде не за мною виключно на моїх похоронах. А емоції мене взагалі не цікавлять- це не про Homo sapiens, це про мавп.
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12.02.2021 21:05 Ответить
на Ваших похоронах (живіть довго і щасливо) останнє слово буде про Вас....а не Ваше
(відчуваєте різницю)
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12.02.2021 21:10 Ответить
Ви так нічого і не зрозуміли.
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12.02.2021 21:22 Ответить
Облиште. Персонаж забувається - біле пальто ототожнює з гамівною сорочкою.
Буває...
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12.02.2021 22:17 Ответить
Мавпо, та малорос Біле Пальто це треш....і це не одна така дитина через неї пройшла... Батьків в кабінет не пускали, щоб не відволікали дитину.
Скандальний рівненський стоматолог Інна Кравчук жорстоко знущалася над дітьми (+ВІДЕО)

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2527
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12.02.2021 21:13 Ответить
Я бачив поведінку дітей, яких лікарі змушені були в результаті лікувати під загальним наркозом, настільки неадекватною та не керованою батьками була їх поведінка. На ваше ставлення ло мене мені накласти- на форумах ваш комент має бути видалений адміном, бо ви перейшли на особистості. А поки- в спам.
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12.02.2021 21:18 Ответить
мавпо та малорос в спам так в спам )
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12.02.2021 21:24 Ответить
Ти там уже все місце зайняло.
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12.02.2021 21:34 Ответить
Біле Пальто - руский, в тебе Google перекладач глючить. В будку, лугандонец
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12.02.2021 21:36 Ответить
А шо заважало цій тварюці запропонувати анастезію? Це нормальна практика в наш час, як і місцева анастезія. Нормальні лікарі шоб просто легені послухати до дитини підхід шукають. А ця - садистка. Дивитись таке просто моторошно, бо уявляєш себе на місці дитини.
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12.02.2021 21:34 Ответить
Як легко розкидатися звинуваченнями за анонімним ніком, еге ж?
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12.02.2021 21:43 Ответить
Я за своє життя вперше таке бачу, хоча мої однолітки іноді лікували зуби ще за совка на стулі в школі старючими бормашинами. Як матимеш декількох дітей, то розкажеш, як їх треба виховувати, бо всі розумні до певного часу.
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12.02.2021 21:48 Ответить
Моїй дитині вже 27, в нього чорний пояс по карате, а в шпагат я його посадив у пів-року. Так що щезни.
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12.02.2021 21:50 Ответить
Отож - не декілька дітей, тому не зрозумієш, про шо йдеться. Попавсь один покірний на шпагаті і ти радий.
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12.02.2021 21:54 Ответить
ОйфсЬО, не декілька...)))
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12.02.2021 21:56 Ответить
Та заспокійся, всі й так зрозуміли: твоя дитина найкраща в світі, решта - гівно невиховане.
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12.02.2021 22:08 Ответить
Скільки вас там, шизофренік?
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12.02.2021 22:50 Ответить
енєргохвости... касабам ісключітєльно



Телеканал "Прямий"@prm_ua





Імпорт російської електроенергії збільшився до 1060 МВт-год.
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12.02.2021 20:50 Ответить
«Рупор» обнульониша, російська телеведуча ток-шоу Ольха Суха беева образила українського президента з «95 кварталу», назвавши його «генітальним піаністом». МЗС України відправило Ноту протесту Лаврову.
Після гри на роялі «грушеоколачівателем», Бубочка не повинен був балотуватися в президенти України. «Полуничка» «95 кварталу» починається з 58 секунди. https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
Коли обличчя блазня Оманського iбн Янелоха Першого з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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13.02.2021 08:58 Ответить
Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме - Цензор.НЕТ 2896
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12.02.2021 20:47 Ответить
План "Б".
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12.02.2021 20:47 Ответить
Аби не "Ж"...
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12.02.2021 20:52 Ответить
Так Мінським Угодам вже років 4 як "Ж".
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12.02.2021 20:55 Ответить
на закрытой части сыграет на рояле с дерьмаком...
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12.02.2021 20:48 Ответить
та не...все проще - шаурма и пельмени )))
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12.02.2021 21:03 Ответить
Пора разорвать дип отношения с агрессором. И это самое малое.
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12.02.2021 20:48 Ответить
Ну ок, розірвали. Що від цього виграє держава?
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12.02.2021 20:51 Ответить
Грузия это сделала после трехдневной войны.. И не все оценивается " выгодой", есть еще и моральные аспекты. Идет 7 лет войны, оккупированы и даже аннексированы два региона ( ОРДЛО и Крым), каждый день раненные, убитые, обстрелы а у нас дип. отношения.. Уря !!! Так мы тоже "гибридные" тогда какие вопросы к остальным.
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12.02.2021 21:10 Ответить
Тобто жодних вагомих державницьких аргументів нема- самі дитячі емоції. Грузія для мене в особі Саакашвілі взагалі не авторитет.
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12.02.2021 21:14 Ответить
Интересно бы услышать хотя бы один пример подобного. ( по моему это мировое позорище)
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12.02.2021 21:17 Ответить
Мені твої інтереси до спини двері.
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12.02.2021 21:26 Ответить
Понятно, привет Тамбову. (біле пальто а під ним русня кремлівська, мовою прикрита).
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12.02.2021 23:27 Ответить
Можу тільки Троєщині передати.
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13.02.2021 01:32 Ответить
вернет хомчаку рацию, *забытую* в 2104 в бронированном бусе под Иловайском?
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12.02.2021 20:50 Ответить
Юрій Бутусов

33 мин. ·

Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова

Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!

Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.

Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.

Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?

Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
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12.02.2021 20:51 Ответить
Приватбанк, беня, махинации, коррупция, развал энергетики, деморализация армии, грабеж населения, олигархические СМИ, вагнеровцы, кумовство, Илон Маск и спутник, сговор с Дмитриевым и отчет последнего Патрушеву. Что тут секретного?
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12.02.2021 20:51 Ответить
P.S.: Татаров. Но тут, действительно, какая уже разница: одним больше, одним меньше...
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12.02.2021 20:52 Ответить
будут штурмовать Донецк
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12.02.2021 20:51 Ответить
притом лично
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12.02.2021 20:52 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4105
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12.02.2021 20:52 Ответить
бронелифчик зачет)
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12.02.2021 20:56 Ответить
В бронєгульфікє різінка лопнула...
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12.02.2021 21:02 Ответить
Амеба в ліфчику
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12.02.2021 21:03 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2743
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12.02.2021 22:10 Ответить
А вот вам і різниця з Порошенком. Той по приїзду на фронт не носив ні каски ні бронеліфчика, а тоді ж перемир*я не було. І голову в плечі не втягував. Особисто від Порошенка я не в захваті, але об*єктивно від цього "бомбіста" він виглядає на голову вище і не тільки в фізичному розумінні.
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13.02.2021 08:53 Ответить
так порошенковци Федына и Маруся грозились же ,а Пороху никто не угрожал даже жопоблокивцы.
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13.02.2021 17:19 Ответить
Тепер зрозуміла така "пристрасть" до каски і броніка.
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13.02.2021 17:45 Ответить
Головнокомандувач воюючої країни, ПрепіЗЄдент України, не носить національну символіку. Чим це пояснити?

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 38

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 5867
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12.02.2021 20:54 Ответить
"Ой, да какая разніца?"©
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12.02.2021 20:59 Ответить
А какое право оно имеет одевать военную форму Я отслужив 23 года уволен в запас с правом ношения военной формы одежды А оно к этому каким боком
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12.02.2021 21:18 Ответить
Мабуть, через чотири відкоси від призову камуфляжка проступає через шкіру Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2598.
Однак, цікавий феномен...
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12.02.2021 22:22 Ответить
как сказал рашистский оккупант о событиях в Крыму-"какие то зеленые человечки, без шевронов"
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12.02.2021 21:40 Ответить
А вдруг снайпер, а тут он с знаками различия - охрана может не успеть своими телами прикрыть это. А так вроде и не цель, а зель.
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13.02.2021 09:00 Ответить
Він вже Китайців привітав. Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 9819 Взагалі всі його виступи повинні бути закритими.
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12.02.2021 20:54 Ответить
....часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме.

Прорабатывать маршруты куда лыжи смазывать? Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2088
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12.02.2021 20:55 Ответить
Маршрут один - по Московському проспекту.
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13.02.2021 08:55 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 1040
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12.02.2021 20:57 Ответить
А что там вообще собираются обсуждать?
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12.02.2021 20:58 Ответить
Шоб його ще заасвальтірувать...
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12.02.2021 21:18 Ответить
С какой целью интересуетесь?
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13.02.2021 09:00 Ответить
З 1 квітня електроенергія в Україні подорожчає на 30%, бо у ахметова договорняк із зелупою. зеЛошари, поздоровляю вас. Ви зробили це вмєстє.
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12.02.2021 20:59 Ответить
Спрацювало ... аби не Порошенко !

Енергоатом: 2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи

Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 3576
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12.02.2021 21:02 Ответить
лютый лютый - квитень 19.
з того дня Украина перестала буть Украиною.....
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12.02.2021 21:52 Ответить
А какое право оно имеет одевать военную форму Я отслужив 23 года уволен в запас с правом ношения военной формы одежды А оно к этому каким боком
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12.02.2021 21:20 Ответить
тю - оно главно.
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12.02.2021 21:29 Ответить
вы не катите, женя...
подозреваю шо и от повесток вы не косили....
а нужны косари....
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12.02.2021 21:34 Ответить
хотелось бы шо бы шмаркля отчиталась о делах, шо под его личным контролем - или то все было зеленый вброс для сметунов?
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12.02.2021 21:28 Ответить
Назад його у маму Рімму та перепердолити на щось більш пристойне.
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12.02.2021 21:30 Ответить
а шоб здох, я не хочу видеть етот процесс
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12.02.2021 21:35 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 7770
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12.02.2021 21:45 Ответить
Welt Schmerz - Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 4424 !!! 5 баллов
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12.02.2021 21:56 Ответить
Средняя пенсия судьи 69 тыс. грн. в месяц, прокуроры рядом.
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.

Почему подняли зарплаты, пенсии судьям и прокурорам? Ответ, что бы не было коррупции.
Что видим, коррупция огромна и аппетиты выше чем раньше.
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12.02.2021 21:58 Ответить
Источники сообщают, что в самое ближайшее время состоится встреча при участии Ермака, Смирнова, Подоляка и министра МВД Арсена Авакава. Причина - новый рейтинг КМИС, где на первом месте оказалась "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Состав учасников - не случаен. Все перечисленные особы прекрасно понимают, в случае реванша Порошенко, всем им придется уехать из Украины - и не факт что в Европу. Учитывая международные связи Порошенко, оттуда их точно достанут.
Составлять кампанию Онищенко, который по слухам, отправился прятаться от санкций США в Узбекистан, не улыбается никому. Особенно - Авакову. Ему Порошенко никогда не простит работы против него на выборах 2019 г., а фан-клуб Порошенко - посадку певца Андрея Антоненко.
Вообще по отзывам, нынешний Порошенко - совсем не тот веселый дядька, образца 2018 г. Допросы и третирования в прессе свое дело сделали - Порошенко стал крайне суров и язвителен. Даже если что-то забудет он лично, его сторонники ему напомнят все грехи и Авакова, и Ермака, и Подоляка. Расплаты за дни унижений захотят и порохоботы, и их лидер.
Стороны будут обсуждать новые методы обваливания рейтинга Порошенко. Скажем сразу, после победы Байдена в США, окно возможностей невелико. Что придумают все эти гиганты мысли - скоро узнаем.
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12.02.2021 22:07 Ответить
Зеленський доручив підготувати засідання РНБО на 19 лютого, частину питань буде розглянуто в закритому режимі - Цензор.НЕТ 2026
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12.02.2021 22:20 Ответить
Ан Мур

Его не посадили, и он не посадит.

Примеры, кучмы, ющенко, януковича, порошенко, зеленского.
Нужно смелость иметь, что бы хотя бы одну тысячу, а лучше 10000 кинуть в лагеря, за предательство и коррупцию. При этом конфисковать их нажитое. Этого человека народ бы на руках носил. Это очень опасно, но это человек и его команда были бы в памяти веках.
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12.02.2021 22:31 Ответить
Ермак опять про всю секретную часть отрапортует в центр! хе-хе))
КЛОУНАДА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ!
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12.02.2021 22:52 Ответить
наверное американскую вакцину делить будут, ну а заодно и участки в конче заспе..... поэтому и секретно.
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13.02.2021 08:29 Ответить
Интересно как в этот раз и на чем гундявый зашкварится
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13.02.2021 08:41 Ответить
В "закритам рємімє"... Будуть вирішувати, які ще території віддати кацапським оркам?
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13.02.2021 09:01 Ответить
 
 