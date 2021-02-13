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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО на 19 февраля, часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Заседание СНБО должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента.
"Плануется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрен в закрытом режиме", - говорится в сообщении.
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
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+13 Alex Newman
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+11 саша паламарчук
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ух....вернулся на побывку с передовой...ща хвосты паркетным накрутит...в закрытом режиме)))
Ви знаєте, в тої маленької дівчини, (якій погрожувала шприцем по Вашему марно знеславлена лікарка ) хворе серце і їй протипоказані зайві емоції...мати благала лікарку бути полагідніше, бо дитина боїться лікарів, через неодноразове перебування в лікарнях....і тепер переглядаючі те відео мати не може стримати сліз...бо налякане дівча їй застрахалася щось розповісти і благала більше туди не ходити... та то дитячі капризи, да???? да???
я упереджений ? і в мене гіпертрофірована реакція ???
до речі - Ви ж самі поставили крапку в тій дискусії... та де там! Вам жеж нейметься... останнє слово має бути за Вами... який же Ви впертий !!!! і непослідовний...
(відчуваєте різницю)
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Генпрокуратура вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова
Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты.
Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.... старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника!
Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ.
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко.
Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты. и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какое-то уважение, не проявляя уважения ни к закону ни к государству ни к обществу?
Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую. поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей.
Однак, цікавий феномен...
Прорабатывать маршруты куда лыжи смазывать?
Енергоатом: 2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи
з того дня Украина перестала буть Украиною.....
подозреваю шо и от повесток вы не косили....
а нужны косари....
Средняя пенсия военнослужащего 5 тыс. грн. в месяц.
Кто на фронте погибает защищая Украину???
Что порошенко, что зеленский, одно отношение, по зарплате и пенсиям к защитникам Родины.
Почему подняли зарплаты, пенсии судьям и прокурорам? Ответ, что бы не было коррупции.
Что видим, коррупция огромна и аппетиты выше чем раньше.
Состав учасников - не случаен. Все перечисленные особы прекрасно понимают, в случае реванша Порошенко, всем им придется уехать из Украины - и не факт что в Европу. Учитывая международные связи Порошенко, оттуда их точно достанут.
Составлять кампанию Онищенко, который по слухам, отправился прятаться от санкций США в Узбекистан, не улыбается никому. Особенно - Авакову. Ему Порошенко никогда не простит работы против него на выборах 2019 г., а фан-клуб Порошенко - посадку певца Андрея Антоненко.
Вообще по отзывам, нынешний Порошенко - совсем не тот веселый дядька, образца 2018 г. Допросы и третирования в прессе свое дело сделали - Порошенко стал крайне суров и язвителен. Даже если что-то забудет он лично, его сторонники ему напомнят все грехи и Авакова, и Ермака, и Подоляка. Расплаты за дни унижений захотят и порохоботы, и их лидер.
Стороны будут обсуждать новые методы обваливания рейтинга Порошенко. Скажем сразу, после победы Байдена в США, окно возможностей невелико. Что придумают все эти гиганты мысли - скоро узнаем.
Его не посадили, и он не посадит.
Примеры, кучмы, ющенко, януковича, порошенко, зеленского.
Нужно смелость иметь, что бы хотя бы одну тысячу, а лучше 10000 кинуть в лагеря, за предательство и коррупцию. При этом конфисковать их нажитое. Этого человека народ бы на руках носил. Это очень опасно, но это человек и его команда были бы в памяти веках.
КЛОУНАДА ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ!