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На сухогрузе Prince 4 в акватории Черного моря возник пожар
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В акватории Черного моря примерно в трех километрах от села Рыбаковка на Николаевщине на сухогрузе Prince 4 возник пожар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии стало известно в 19:50 12 февраля. К 21:00 пожар был потушен, причина устанавливается. Люди не пострадали.
Известно, что сухогруз Prince 4 ходит под флагом Коморских островов. В команде 19 человек.
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