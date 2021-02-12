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На сухогрузе Prince 4 в акватории Черного моря возник пожар

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На сухогрузе Prince 4 в акватории Черного моря возник пожар

В акватории Черного моря примерно в трех километрах от села Рыбаковка на Николаевщине на сухогрузе Prince 4 возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии стало известно в 19:50 12 февраля. К 21:00 пожар был потушен, причина устанавливается. Люди не пострадали.

Известно, что сухогруз Prince 4 ходит под флагом Коморских островов. В команде 19 человек.

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Автор: Анна Судак
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если удасца потушить, то явно будет сильно закопчен и получит новое название - "чёрный принц" )
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12.02.2021 21:17 Ответить
К 21:00 пожар был потушен, причина устанавливается. Люди не пострадали. Источник: https://censor.net/ru/n3247713
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12.02.2021 21:19 Ответить
-- Это - москаль, сэр!
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12.02.2021 21:31 Ответить
еге, хто б іще ошивався в таку погоду біля наших воєнних баз

На суховантажі Prince 4 в акваторії Чорного моря виникла пожежа - Цензор.НЕТ 8420
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12.02.2021 21:40 Ответить
Комори - кацапське надбання з часів совка.
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12.02.2021 21:39 Ответить
Мабуть щось віз для нашої "креольської еліти".
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12.02.2021 21:40 Ответить
 
 