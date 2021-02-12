На сухогрузе Prince 4 в акватории Черного моря возник пожар

В акватории Черного моря примерно в трех километрах от села Рыбаковка на Николаевщине на сухогрузе Prince 4 возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии стало известно в 19:50 12 февраля. К 21:00 пожар был потушен, причина устанавливается. Люди не пострадали.

Известно, что сухогруз Prince 4 ходит под флагом Коморских островов. В команде 19 человек.

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